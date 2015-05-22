VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс. Марк Кавендиш одерживает историческую победу

Тур де Франс. Марк Кавендиш одерживает историческую победу

 

 

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш одержал историческую победу, выиграв рекордный 35-й этап «Тур де Франс».

 

 

Тур де Франс. Марк Кавендиш одерживает историческую победу

 

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

«Сложно в полной мере осознать этот успех, но мы шли к нему, вместе с командой мы сделали все возможное для того, чтобы это произошло. У нас невероятная команда, у меня потрясающие товарищи. На протяжении не только этого «Тур де Франс» но и всего этого времени я чувствовал огромную поддержку от всей команды, и сегодня пришел момент всем вместе отметить этот успех.

 

Я очень счастлив, что оказался в команде AstanaQazaqstan Team, я обрел здесь друзей, по сути, невероятную семью. Сегодня команда была великолепна, все было сделано просто отлично, и мне удалось выиграть. Я верил в успех, но главное, что команда верила в успех, мы были на одной волне и у нас была общая цель. Я получил максимальную поддержку, мы целенаправленно шли к цели, которую достигли сегодня», - сказал Марк Кавендиш.

 

«Для нашей команды это большой успех, историческое достижение, которое останется в велоспорте навсегда. Мало кто верил, что мы добьемся успеха, что приход Марка в AstanaQazaqstan Team перевернет историю, но мы верили и мы сделали все для того, чтобы сегодняшняя победа состоялась. Мы были близки к этому в прошлом году, но судьба распорядилась по-другому. Я точно знаю, что настоящие чемпионы не должны завершать карьеру после падения и травмы, и я рад, что в итоге Марк принял решение провести еще один сезон.

 

В этом году мы смогли лучше подготовиться, смогли создать все необходимые условия, чтобы подойти к «Тур де Франс» максимально хорошо. Вся команда верила в успех, каждый вложил частичку своего труда для того, чтобы сегодня мы смогли отпраздновать успех. Я поздравляю весь проект «Астана» с историческим достижением. Но, мы не собираемся останавливаться, прошло всего пять этапов, и большая часть гонки еще впереди. Мы готовы, и мы будем продолжать бороться на каждом следующем этапе», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Team Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: pedalpower

    pp33rr

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 27.04.2024

    Он герой, но это могло бы случиться еще в 22 году, если бы не генменеджер одной напольной команды, который уже 3й год подряд своих главных спринтеров лишает Тура(

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 05:58 | Регистрация: 22.05.2015

    Позорное позорище.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Karmatron
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (5)
    Karmatron-Фото
    Соскучились по фразочкам в духе "я знал, что так и будет"?)
  • Александра
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (5)
    Александра-Фото

    Это так мотивирует! Когда-то Контадор спас меня от депрессии, а сейчас эмоции, которые дарит Марк тоже говорят, что нельзя опускать руки.) У каждого свои векторы и ориентиры, но я люблю велоспорт именно за это: не просто за победу, а за то, что победа складывается из труда, разума и воли вопреки всем обстоятельствам!

    Хорошо, что теперь есть соцсети, можно все это сказать не только "коллегам" по увлечению, но и лично гонщику.

  • cmap_nep
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (71)
    cmap_nep-Фото
    Если бы он не был в майке Астаны, его бы здесь какашками забросали, захейтили и списали.Двойная мораль...
  • cmap_nep
    Тур де Франс. Марк Кавендиш од ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Позорное позорище.
  • cmap_nep
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (5)
    cmap_nep-Фото
    Позор.
  • dmar
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (71)
    dmar-Фото
    В "Эпоху Погачара" любой другой гонщик будет на вторых ролях, я так считаю. Даже Виньегор, несмотря на два ТДФ, находится в его тени. В этой ситуации, ставка на Рекорд ТДФ с Кавендишем, хоть и рискованная, но стОящая ставка. Вино поставил и не прогадал. Победителей не судят. Есть победа, есть рекорд, есть ПиАр. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Браво Кэв! Браво Вино! "Астана" жива?, оказывается?.
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Это Невозможно! Я не верил. До сих пор не верю.

    Но, очень рад за Кэва, Моркова, Рэншоу, за Астану, за болельщиков Астаны.
    Марк Кэвендиш это что-то Невероятное! Моё Уважение.

     

    Но, надеюсь, он помнит, как выглядит его жена и пять его детей.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (71)
    VeloVelo-Фото
    Судьба, как вы выражаетесь, всегда справедлива.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (71)
    VeloVelo-Фото
    Ага ))
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (71)
    VeloVelo-Фото
    Мои поздравления!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 июля

Dries De Bondt (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

5 июля

Alexander Kristoff (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (19)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)