Тур де Франс. Марк Кавендиш одерживает историческую победу

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш одержал историческую победу, выиграв рекордный 35-й этап «Тур де Франс».

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

«Сложно в полной мере осознать этот успех, но мы шли к нему, вместе с командой мы сделали все возможное для того, чтобы это произошло. У нас невероятная команда, у меня потрясающие товарищи. На протяжении не только этого «Тур де Франс» но и всего этого времени я чувствовал огромную поддержку от всей команды, и сегодня пришел момент всем вместе отметить этот успех.

Я очень счастлив, что оказался в команде AstanaQazaqstan Team, я обрел здесь друзей, по сути, невероятную семью. Сегодня команда была великолепна, все было сделано просто отлично, и мне удалось выиграть. Я верил в успех, но главное, что команда верила в успех, мы были на одной волне и у нас была общая цель. Я получил максимальную поддержку, мы целенаправленно шли к цели, которую достигли сегодня», - сказал Марк Кавендиш.

«Для нашей команды это большой успех, историческое достижение, которое останется в велоспорте навсегда. Мало кто верил, что мы добьемся успеха, что приход Марка в AstanaQazaqstan Team перевернет историю, но мы верили и мы сделали все для того, чтобы сегодняшняя победа состоялась. Мы были близки к этому в прошлом году, но судьба распорядилась по-другому. Я точно знаю, что настоящие чемпионы не должны завершать карьеру после падения и травмы, и я рад, что в итоге Марк принял решение провести еще один сезон.

В этом году мы смогли лучше подготовиться, смогли создать все необходимые условия, чтобы подойти к «Тур де Франс» максимально хорошо. Вся команда верила в успех, каждый вложил частичку своего труда для того, чтобы сегодня мы смогли отпраздновать успех. Я поздравляю весь проект «Астана» с историческим достижением. Но, мы не собираемся останавливаться, прошло всего пять этапов, и большая часть гонки еще впереди. Мы готовы, и мы будем продолжать бороться на каждом следующем этапе», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team