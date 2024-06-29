Ремко Эвенепул о старте на Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: «Моя форма должна вырасти за первую неделю Тур де Франс-2024»

Один из самых ярких дебютантов Тур де Франс-2024 — Ремко Эвенепул говорил в интервью на сайте команды Soudal Quick Step, что не волнуется перед первым стартом на Большой Петле и готов к гонке.

На пресс-конференции перед стартом 24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step добавил, что лишь за 2 дня до старта по-настоящему ощутил грандиозность Тур де Франс. Ремко Эвенепул отметил, что хочет просто доехать гонку до финала в Ницце, занять как можно более высокое место в генеральной классификации, и побороться за победу на этапе.

Cyclingnews цитируют слова Ремко Эвенепула с пресс-конференции, куда он пришёл в маске, проявляя осторожность из-за ковида:

«Не хочу закончить Тур, как вышло в прошлом году на Джиро. На пресс-конференции хочется немного себя обезопасить. Мы много контактировали с людьми за несколько часов, так что маска - просто мера предосторожности. Не хочу пугать людей, я не болен, я в порядке. Просто осторожен.

Важность Тура я осознал впервые, когда зашёл в эту комнату (для пресс-конференций). Впервые вижу на пресс-конференции так много людей. Презентация команд тоже была грандиозной. Но стресса пока не испытываю. Я довольно спокоен. Мы не команда фаворитов, у нас нет таких звёздных гонщиков, но есть сила духа и большой опыт. Ив Лампарт поедет пятый Тур, Микель Ланда, кажется, выступает на Туре с начала 2000-х, как и Москон. У нас команда с очень опытными гонщиками.

Цели? Победа на этапе и доехать до Ниццы - уже успех. Улучшить себя как генеральщика. Хочу стать сильнее в сравнении с лучшими, хочу показать несколько высоких результатов. Хотя борьба за генеральную классификацию длится три недели, а не два дня, но мы к этому готовы.

Я здесь, чтобы бороться за хороший результат в общем зачёте. К Вуэльте в прошлом году готовился по-другому, и ощущения другие. Конечно, сейчас мы использовали новый подход. Посмотрим, надеюсь, я не выпаду снова».

В интервью на сайте команды и Sporza Ремко Эвенепул сказал : «Я болел. Это правда. Многие гонщики завершили Критериум Дофине с простудой. Некоторые заболели ещё сильнее. Мне повезло, что болезнь не выбила меня во время гонки. Но когда потренировался в плохую погоду через несколько дней после Дофине, всё равно заболел. Совсем больным себя не чувствовал, но у меня был высоковатый пульс.

Сейчас чувствую себя хорошо. После небольшого недомогания, которое помешало мне участвовать в чемпионате Бельгии, провёл дома несколько приятных дней. С нетерпением жду старта. В тренировочном лагере на высоте сделал всё возможное, постарался улучшить всё, что можно. Теперь остаётся только радоваться тому, как подготовился. Хотя, должен признать, что падение на Туре Страны Басков помешало.

Я не мог проводить высокоинтенсивные тренировки, поэтому не мог выкладываться на сто процентов. Длинные тренировки не были проблемой, но высокоинтенсивные были невозможны. Конечно, моя форма должна вырасти на первой неделе. Для этого она идеальна. Трудный старт, несколько транзитных этапов. Идеально, чтобы довести форму до пика. Потом, надеюсь, быть на максимуме с 14 этапа. Очень важной будет последняя неделя.

Я не волнуюсь перед субботним стартом. Это мой первый Тур де Франс, с нетерпением жду. Для меня начинается захватывающее путешествие. Планирую наслаждаться этим опытом день за днём.

Гонка обещает быть тяжёлой. Уже первый уик-энд - сложный. Эти два дня по рельефу напоминают Арденнскую классику. Это будет гонка на полной скорости. Этап по гравийным дорогам на первой неделе может внести интересные изменения в генеральную классификацию ,так как там можно потерять время. С другой стороны, я провёл разведку, уверен в своих силах. Посмотрим, как пойдут дела в горах. Надеюсь использовать первую часть Тура, чтобы немного улучшить форму.

Единственный способ выиграть - уезжать в одиночный отрыв, но делать это, нацеливаясь на генеральную классификацию, неразумно. Честно говоря, в первую неделю гонки собираюсь ехать более осторожно, чем на классиках. Ведь Тур - это не одна неделя, а три. Нужно экономить, где можно, постараюсь быть как можно спокойнее, а там посмотрим, как будет развиваться гонка.

Моральный настрой на высоте. На Критериуме Дофине я одержал победу, что меня очень порадовало. Со мной очень сильная команда. У нас есть пара сильных горняков, три очень хороших рулёра, которые могут выдержать некоторые подъёмы. Для меня честь, что со мной поедут такие невероятные ребята команды Soudal Quick Step. Это мотивирует меня приложить все силы.

Думаю, Тадей Погачар жаждет выиграть после двух лет без итоговой победы. Он будет решительно настроен. Для меня он - главный фаворит. Его команда будет также контролировать тур, как Visma в прошлом году. Они теперь поменяются местами.

Мы можем ожидать битвы уже с первого дня. Если они выберут свою тактику, мы должны позволить им делать, что они хотят, и просто пытаться удерживать их скорость как можно дольше. Лично я не думаю, что Йонас сломается в первые дни. Совсем нет. Но мне кажется, что UAE, и особенно Погачар, захотят ответить Jumbo так же, как те вели гонку в прошлом году. Мне интересно будет наблюдать, как они поведут себя в первый день. UAE хотят показать, что они лучшая команда, своего рода «Реал Мадрид» в велоспорте».

Патрик Лефевр, глава команды Soudal Quick Step, в интервью HLN сказал: «Команда готова. Мы сделали всё, что смогли, на всех уровнях. Я больше не соглашусь с той чепухой из прошлого, что команде ещё предстоит многому учиться. У него (Ремко Эвенепула) после травмы в ногах есть Дофине. Считаю, что мы сделали правильный выбор. Я знал, что там он проиграет, но его форма выросла. На заключительном этапе Ремко был гораздо сильнее, чем на первом горном.

Теперь он должен продолжать гонку, чтобы ни случилось. Если он получит удары, он должен их принять и продолжать. Мы должны преодолеть весь Тур, чтобы понять, как он завершит три недели. Тогда сможем сделать выводы на будущее. В следующем 2025 году можно будет сказать, что оправданий больше нет. Тогда и наступит день D.

Если придём к выводу, что шестое место в генеральной классификации — его максимум, тогда следует решительно сосредоточиться на борьбе за этапы и классики. Это мой совет. Но, в конце концов, гонку поедет он, а не я».