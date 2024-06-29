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Ремко Эвенепул о старте на Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: «Моя форма должна вырасти за первую неделю Тур де Франс-2024»

 

 

Один из самых ярких дебютантов Тур де Франс-2024 — Ремко Эвенепул говорил в интервью на сайте команды Soudal Quick Step, что не волнуется перед первым стартом на Большой Петле и готов к гонке.

 

На пресс-конференции перед стартом 24-летний бельгийский гонщик  команды Soudal Quick Step добавил, что лишь за 2 дня до старта по-настоящему ощутил грандиозность Тур де Франс. Ремко Эвенепул отметил, что хочет просто доехать гонку до финала в Ницце, занять как можно более высокое место в генеральной классификации, и побороться за победу на этапе.

 

Ремко Эвенепул о старте на Тур де Франс-2024

 

Cyclingnews цитируют слова Ремко Эвенепула с пресс-конференции, куда он пришёл в маске, проявляя осторожность из-за ковида:

 

«Не хочу закончить Тур, как вышло в прошлом году на Джиро. На пресс-конференции хочется немного себя обезопасить. Мы много контактировали с людьми за несколько часов, так что маска - просто мера предосторожности. Не хочу пугать людей, я не болен, я в порядке. Просто осторожен.

 

Важность Тура я осознал впервые, когда зашёл в эту комнату (для пресс-конференций). Впервые вижу на пресс-конференции так много людей. Презентация команд тоже была грандиозной. Но стресса пока не испытываю. Я довольно спокоен. Мы не команда фаворитов, у нас нет таких звёздных гонщиков, но есть сила духа и большой опыт. Ив Лампарт поедет пятый Тур, Микель Ланда, кажется, выступает на Туре с начала 2000-х, как и Москон. У нас команда с очень опытными гонщиками.

 

Цели? Победа на этапе и доехать до Ниццы - уже успех. Улучшить себя как генеральщика. Хочу стать сильнее в сравнении с лучшими, хочу показать несколько высоких результатов. Хотя борьба за генеральную классификацию длится три недели, а не два дня, но мы к этому готовы.

 

Я здесь, чтобы бороться за хороший результат в общем зачёте. К Вуэльте в прошлом году готовился по-другому, и ощущения другие. Конечно, сейчас мы использовали новый подход. Посмотрим, надеюсь, я не выпаду снова».

 

Ремко Эвенепул о старте на Тур де Франс-2024

 

В интервью на сайте команды и Sporza Ремко Эвенепул сказал : «Я болел. Это правда. Многие гонщики завершили Критериум Дофине с простудой. Некоторые заболели ещё сильнее. Мне повезло, что болезнь не выбила меня во время гонки. Но когда потренировался в плохую погоду через несколько дней после Дофине, всё равно заболел. Совсем больным себя не чувствовал, но у меня был высоковатый пульс.  

 

Сейчас чувствую себя хорошо. После небольшого недомогания, которое помешало мне участвовать  в чемпионате Бельгии, провёл дома несколько приятных дней. С нетерпением жду старта. В тренировочном лагере на высоте сделал всё возможное, постарался улучшить всё, что можно. Теперь остаётся только радоваться тому, как подготовился. Хотя, должен признать, что падение на Туре Страны Басков помешало.

 

Я не мог проводить высокоинтенсивные тренировки, поэтому не мог выкладываться на сто процентов. Длинные тренировки не были проблемой, но высокоинтенсивные были невозможны. Конечно, моя форма должна вырасти на первой неделе. Для этого она идеальна. Трудный старт, несколько транзитных этапов. Идеально, чтобы довести форму до пика. Потом, надеюсь, быть на максимуме с 14 этапа. Очень важной будет последняя неделя.

 

Я не волнуюсь перед субботним стартом. Это мой первый Тур де Франс, с нетерпением жду. Для меня начинается захватывающее путешествие. Планирую наслаждаться этим опытом день за днём.

 

Гонка обещает быть тяжёлой. Уже первый уик-энд - сложный. Эти два дня по рельефу напоминают Арденнскую классику. Это будет гонка на полной скорости. Этап по гравийным дорогам на первой неделе может внести интересные изменения в генеральную классификацию ,так как там можно потерять время. С другой стороны, я провёл разведку, уверен в своих силах. Посмотрим, как пойдут дела в горах. Надеюсь использовать первую часть Тура, чтобы немного улучшить форму.

 

Единственный способ выиграть - уезжать в одиночный отрыв, но делать это, нацеливаясь на генеральную классификацию, неразумно. Честно говоря, в первую неделю гонки собираюсь ехать более осторожно, чем на классиках. Ведь Тур - это не одна неделя, а три. Нужно экономить, где можно, постараюсь быть как можно спокойнее, а там посмотрим, как будет развиваться гонка.

 

Моральный настрой на высоте. На Критериуме Дофине я одержал победу, что меня очень порадовало. Со мной очень сильная команда. У нас есть пара сильных горняков, три очень хороших рулёра, которые могут выдержать некоторые подъёмы. Для меня честь, что со мной поедут такие невероятные ребята команды Soudal Quick Step. Это мотивирует меня приложить все силы.

 

Думаю, Тадей Погачар жаждет выиграть после двух лет без итоговой победы. Он будет решительно настроен. Для меня он - главный фаворит. Его команда будет также контролировать тур, как Visma в прошлом году. Они теперь поменяются местами.

 

Мы можем ожидать битвы уже с первого дня. Если они выберут свою тактику, мы должны позволить им делать, что они хотят, и просто пытаться удерживать их скорость как можно дольше. Лично я не думаю, что Йонас сломается в первые дни. Совсем нет. Но мне кажется, что UAE, и особенно Погачар, захотят ответить Jumbo так же, как те вели гонку в прошлом году. Мне интересно будет наблюдать, как они поведут себя в первый день. UAE хотят показать, что они лучшая команда, своего рода «Реал Мадрид» в велоспорте».

 

Патрик Лефевр, глава команды Soudal Quick Step, в интервью HLN сказал: «Команда готова. Мы сделали всё, что смогли, на всех уровнях. Я больше не соглашусь с той чепухой из прошлого, что команде ещё предстоит многому учиться. У него (Ремко Эвенепула) после травмы в ногах есть Дофине. Считаю, что мы сделали правильный выбор. Я знал, что там он проиграет, но его форма выросла. На заключительном этапе Ремко был гораздо сильнее, чем на первом горном.

 

Теперь он должен продолжать гонку, чтобы ни случилось. Если он получит удары, он должен их принять и продолжать. Мы должны преодолеть весь Тур, чтобы понять, как он завершит три недели. Тогда сможем сделать выводы на будущее. В следующем 2025 году можно будет сказать, что оправданий больше нет. Тогда и наступит день D.

 

Если придём к выводу, что шестое место в генеральной классификации — его максимум, тогда следует решительно сосредоточиться на борьбе за этапы и классики. Это мой совет. Но, в конце концов, гонку поедет он, а не я».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • vova-55
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    vova-55-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    не знаю, я больше ставлю на панчеров таких как МВДП Пидкок или Йейтсы

    Думаю после 135 километра и интрига, и рубка будут не слабыми.



    Только МВДП, Ремко, ван Арту и Пидоку нечего терять, могут дать газу на все деньги, а Погочару это совсем не нужно.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото

    Ты jetrevel - зачем на русском сайте вражду сеешь 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Если бы был городской спуск на финише во Флоренции, то да, там очень сложно, а уж если дождь, то, вообще, трындец.

    Вспомнил Супер победу Максима Белькова на Джиро с финишем в дождь во Флоренции.
    Кто помнит, тому Привет good ))

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото
    И даже ты - Тагил не кричишь?
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    Yuriy 17-Фото

    -

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    По поводу проверки паспортов присоединяюсь, может быть всё что угодно.


    Но, Если кто-то из генеральских дёрнется, то это будет один сценарий, а если все решат вкатываться, то отрыв отпустят.

    Ну и, конечно, кто-то дунет из панчеров на все деньги ближе к финишу и, мне кажется,  все-таки, заберет этап.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    velolive Спасибо за Замечательное превью!

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    3600м. вертикального набора и сразу 7 категорийных подъемов на 1-м же этапе Тура - такого (старта ГТ) даже на Вуэльте не было) Вангую зрелище!! Хорошая стиральная доска, острая, и на спусках гонцам есть где порезвиться.

    А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.

    Не, не хочу такого расклада, разве что 1-й этап Тура скопирует 1-й этап Джиро, но кто в Римини окажется в роли Дж.Нарваеса, который обошёл тогда Кочегара на финише в Турине ?)

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (20)
    JetRevel-Фото
    Всем привет,ну что поехали?)В Италию пришло лето,кто понимает тот понимает,для остальных это 40+ днём и сумасшедшая влажность.Мы на финише с компанией,за апперолем в баре конечно обсуждение кто завтра фаворит, ставлю на Рэмко.Финиш он вырезать у Тадея должен, иначе "жёлтая неделя парада"так и не наступит.Обсуждать в целом гонку смысла не вижу по первой неделе,но если Винни отцепляют,а всё на это указывает,то завтра думаю станет уже началом.В Италии как и во всей Европе больше количество эмигрантов,на севере это в основном Румыны, язык очень схож с Итальянским вот собственно почему их много.Относительно уровня преступности,сезон на вакансы и фарагосты это обычное дело.Относительно города,дак это курорт,тут "нечести" хватает,слава богу пару лет "тАгил" никто не кричит.
  • GAN
    Новые цвета на Тур де Франс-20 ... (2)
    GAN-Фото
    Arkea чем-то майку команды Bianchi (одного из своих спонсоров) напоминает https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Bianchi-Campagnolo_je
    rsey.jpg/1014px-Bianchi-Campagnolo_jersey.jpg?20170323013239

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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