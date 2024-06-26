Велокоманда Soudal Quick Step нацелена бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: «С детства мечтал об участии в Тур де Франс»

Ремко Эвенепул возглавит команду Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024. 24-летний бельгийский велогонщик впервые в карьере поедет французский Гранд-тур.

Вместе с ним на старт 111-го выпуска французского Град-тура выйдут: 34-летний испанский велогонщик Микель Ланда, 24-летний бельгийский велогонщик Илан Ван Вильдер, 30-летний бельгийский велогонщик Луис Верваке, 33-летний чешский гонщик Ян Хирт, 28-летний датский велогонщик Каспер Педерсен, 33-летний бельгийский велогонщик Ив Лампарт, 30-летний итальянский гонщик Джанни Москон.

Ремко Эвенепул уже имеет опыт победы на Гранд-туре, в 2022 он выиграл Вуэльту Испании. В прошлом году четыре дня удерживал розовую майку лидера Джиро д’Италия, но сошёл после 9 этапа из-за болезни.

В этом году Ремко Эвенепул перед Тур де Франс набрал 26 гоночных дней, одержал пять побед. Он прерывал подготовку из-за травмы после падения на Туре Страны Басков, но победой в разделке на этапе Критериума Дофине показал, что вернулся в форму.

31-летний бельгийский велогонщик Тим Мерлир, который в этом сезоне принёс команде Soudal Quick Step 12 побед, в том числе выиграл три этапа Джиро д’Италия-2024, второй год подряд не попал в состав на Тур де Франс.

Photo ©Soudal Quick-Step - Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Участие в Тур де Франс - мечта каждого ребёнка, влюблённого в велоспорт. Я тоже мечтал об этом с тех пор, как сел на велосипед. Я невероятно рад вместе с такой великолепной командой впервые в карьере выйти на старт Тур де Франс.

У нас сильный состав. Мы готовы приложить все силы. Конечно, я бы хотел хорошо выступить на Туре, добиться высоких результатов. Но не будем забывать, что я дебютирую на такой трудной и прекрасной гонке, не похожей на другие. Поэтому план - открывать эту гонку, не забегать вперёд, ехать день за днём, и посмотрим, что у нас получится».

Том Стеелс, спортивный директор команды Soudal Quick Step: «С Ремко и Микелем наша команда может ставить цель бороться за высокий результат в генеральной классификации. Микель очень опытный, как и многие другие наши гонщики, которые составили сильный и сбалансированный состав. Глядя на маршрут, могу сказать, что это будет один из сложнейших выпусков Тура за последние годы. Мы должны оставаться сфокусированными и приложить максимум сил, чтобы добиться хороших результатов. Мы уверены в этой команде».

Состав велокоманды Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024:

Remco Evenepoel (Бельгия)

Jan Hirt (Чехия)

Yves Lampaert (Бельгия)

Mikel Landa (Испания)

Gianni Moscon (Италия)

Casper Phillip Pedersen (Дания)

Ilan Van Wilder (Бельгия)

Louis Vervaeke (Бельгия)