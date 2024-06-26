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Велокоманда Soudal Quick Step нацелена бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: «С детства мечтал об участии в Тур де Франс»

 

 

Ремко Эвенепул возглавит команду Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024. 24-летний бельгийский велогонщик впервые в карьере поедет французский Гранд-тур.

 

Вместе с ним на старт 111-го выпуска французского Град-тура выйдут: 34-летний испанский велогонщик Микель Ланда, 24-летний бельгийский велогонщик Илан Ван Вильдер, 30-летний бельгийский велогонщик Луис Верваке, 33-летний чешский гонщик Ян Хирт, 28-летний датский велогонщик Каспер Педерсен, 33-летний бельгийский велогонщик Ив Лампарт, 30-летний итальянский гонщик Джанни Москон.

 

Ремко Эвенепул уже имеет опыт победы на Гранд-туре, в 2022 он выиграл Вуэльту Испании. В прошлом году четыре дня удерживал розовую майку лидера Джиро д’Италия, но сошёл после 9 этапа из-за болезни.

 

В этом году Ремко Эвенепул перед Тур де Франс набрал 26 гоночных дней, одержал пять побед. Он прерывал подготовку из-за травмы после падения на Туре Страны Басков, но победой   в разделке на этапе Критериума Дофине показал, что вернулся в форму.

 

31-летний бельгийский велогонщик Тим Мерлир, который в этом сезоне принёс команде Soudal Quick Step 12 побед, в том числе выиграл три этапа Джиро д’Италия-2024, второй год подряд не попал в состав на Тур де Франс.

 

Photo ©Soudal Quick-Step - Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Ремко Эвенепул: «Участие в Тур де Франс - мечта каждого ребёнка, влюблённого в велоспорт. Я тоже мечтал об этом с тех пор, как сел на велосипед. Я невероятно рад вместе с такой великолепной командой впервые в карьере выйти на старт Тур де Франс.

 

У нас сильный состав. Мы готовы приложить все силы. Конечно, я бы хотел хорошо выступить на Туре, добиться высоких результатов. Но не будем забывать, что я дебютирую на такой трудной и прекрасной гонке, не похожей на другие. Поэтому план - открывать эту гонку, не забегать вперёд, ехать день за днём, и посмотрим, что у нас получится».

 

Том Стеелс, спортивный директор команды Soudal Quick Step: «С Ремко и Микелем наша команда может ставить цель бороться за высокий результат в генеральной классификации. Микель очень опытный, как и многие другие наши гонщики, которые составили сильный и сбалансированный состав. Глядя на маршрут, могу сказать, что это будет один из сложнейших выпусков Тура за последние годы. Мы должны оставаться сфокусированными и приложить максимум сил, чтобы добиться хороших результатов. Мы уверены в этой команде».

 

 

Состав велокоманды Soudal Quick Step на Тур де Франс-2024:

 

Remco Evenepoel (Бельгия)

Jan Hirt (Чехия)

Yves Lampaert (Бельгия)

Mikel Landa (Испания)

Gianni Moscon (Италия)

Casper Phillip Pedersen (Дания)

Ilan Van Wilder (Бельгия)

Louis Vervaeke (Бельгия)

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Можете сказать, что я уже старый и брюзжу и т. д...
    Но, все-таки, как же низко упал уровень комментариев и дискуссий.
    Про анализ гоночный вообще молчу.

    Куда ушли те, кто был у истоков и хорошо разбирался в теме?
    Ау! Вернитесь! Ну хотя бы на этот выпуск ТДФ вернитесь. Очень вас не хватает.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Да пусть уж, наконец, и ваши желания сбудутся. Может, подобреете.
    А то вы всё печальный и злой good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    VeloVelo-Фото

    А зачем на маечке желтой триумфальная арка? Ее ж (арки) не будет в этом выпуске.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Очень многие спорстмены ничего себе не кололи от ковида. Отказались.
    Интересно, кстати, было бы увидеть список тех, кто вакцинировался и тех, кто отказался.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, приветствую.
    Уж не знаю, как относится к вашему сообщению,
    но, мы, в нашей семье, тоже приняли в то время решение не колоться.

    Посчитали это опасным. В результате чем-то переболели пару раз в 2022-2023

    (не понятно чем, вроде как простуда, но, странноватые симптомы) достаточно легко.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Вот и первый звоночек для Сеппа. 
    Я о его дальнейшей карьере не спешите меня ругать. 

  • Cyrill
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    Cyrill-Фото

    Поги, Рогла, кто-то из помощников Поги и м.б. Томас.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: AlexaaSha
    Вы знаете, Алик тут такое дело... Я не знаю, кто проголосовал за Берналя, но уточню для Вас следующее: на подавляющее большинство Ваших комментариев у форумчан такая же реакция.
    Если Вы внимательно и вдумчиво прочтёте о чем шла речь в сообщениях данного поста ранее, то возможно, правда, я ничего не утверждаю, я говорю возможно, Вы сможете понять о каком населении шла речь. Где оно другое? Наверное, Вы понимаете, что по данному вопросу я могу только сугубо свое субъективное мнение написать: на текущий момент почти везде - на всей нашей планете. P.S. И у меня к Вам(Гонщик) просьба. Так как совершенно очевидно, что доказать что-либо друг другу мы не сможем; мои ответ выше предназначался не Вам; а данный форум все же о велоспорте; на этом предлагаю данную переписку остановить AlexaaSha AlexaaSha 13 сентября 2023 11:18++++++++++++. В зеркало смотрел? Посмотри.

    Цитата: AlexaaSha
    Вы знаете, Алик тут такое дело... Я не знаю, кто проголосовал за Берналя, но уточню для Вас следующее: на подавляющее большинство Ваших комментариев у форумчан такая же реакция.
    Если Вы внимательно и вдумчиво прочтёте о чем шла речь в сообщениях данного поста ранее, то возможно, правда, я ничего не утверждаю, я говорю возможно, Вы сможете понять о каком населении шла речь. Где оно другое? Наверное, Вы понимаете, что по данному вопросу я могу только сугубо свое субъективное мнение написать: на текущий момент почти везде - на всей нашей планете. P.S. И у меня к Вам(Гонщик) просьба. Так как совершенно очевидно, что доказать что-либо друг другу мы не сможем; мои ответ выше предназначался не Вам; а данный форум все же о велоспорте; на этом предлагаю данную переписку остановить AlexaaSha AlexaaSha 13 сентября 2023 11:18++++++++++++. В зеркало смотрел? Посмотри.
  • nightbuster33
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Театралы, при отсутствии любимых актеров в спектакле,в театр не ходят.
  • SVS
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (24)
    SVS-Фото

    Надеюсь, Тадей устроит шоу :). И выиграет Тур.

     

    А главное - чтобы больше никаких падений и травм ни у кого! 

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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