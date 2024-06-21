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Тео Геоган Харт пропустит Тур де Франс-2024

Тео Геоган Харт вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2024

 

 

Велокоманда Lidl-Trek сообщила, что 29-летний британский велогонщик Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) не сможет принять участие в Тур де Франс-2024.

 

Тео Геоган Харт вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2024

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Тео Геоган Харт не успевает восстановиться к старту французского Гранд-тура после падения на 5-м этапе Критериума Дофине-2024, где получил перелом ребра, и ковида.   

 

В соцсетях Тео Геоган Харт написал: «На этой неделе на велосипеде я провёл ноль часов. После выявления у меня ковида пропустил пять дней. Думал, что период этой болезни для нас уже в прошлом, но, к сожалению, я заболел».

 

Тео Геоган Харт перешёл в команду Lidl-Trek в этом сезоне, после семи лет карьеры в INEOS Grenadiers. Контракт с Lidl-Trek заключён на три года. Британский гонщик 9 месяцев не выступал в гонках, восстанавливаясь после перелома бедра, полученного при падении на Джиро д'Италия в прошлом году. Его первой гонкой в команде Lidl-Trek стала португальская Волта Алгарве, где он занял 12 место в общем зачёте, его лучшим результатом сезона в общем зачёте стало 9-е место на Туре Романдии-2024.

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Lidl Trek Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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