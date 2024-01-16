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Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет в профессионалах, хочу побороться на крупных гонках”

Тео Геоган Харт о новом этапе карьеры

 

 

28-летний британский велогонщик Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) завершил сезон 2023 года после падения и серьёзной травмы бедра на этапе Джиро д’Италия 17 мая. Следующий год впервые в профессиональной карьере, которая началась в 2017 году, он будет выступать не в форме INEOS Grenadiers (Sky).

 

Подписав трёхлетний контракт с командой Lidl Trek, победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт надеется использовать свой шанс побороться за генеральную  классификацию на крупнейших велогонках, в том числе и на Тур де Франс, о чём рассказал в интервью The Times.

 

Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет в профессионалах, хочу побороться на крупных гонках”

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

Тео Геоган Харт: «На Джиро д’Италия в том году я сдерживал себя, так как было ощущение, что настоящая гонка ещё не началась. С января мы говорили о том, что главными будут три последних этапа, которые перевернут гонку. Так и вышло. Пожалуй, единственное, о чём жалею, что не проявил всего, на что способен.

 

Я почувствовал, что момент настал. С командой INEOS был достаточно откровенен, думаю, они меня поняли. С каждым годом борьба в велоспорте становится всё более и более острой. Хочется  участвовать в больших гонках и пробовать. Не думаю, что когда-нибудь я пожалею, что не добился каких-то результатов, но могу пожалеть о том, что не попытался их достичь».

 

Дебют Тео Геогана Харта на Тур де Франс-2021 получился не идеальным. Он попал в массовый завал на 1-м этапе, причиной которого стала болельщица, и потерял шансы побороться за высокое место в общем зачёте.

 

«Сейчас прилагаю все силы, двигаясь к Туру. Это захватывающе и очень мотивирует. В велоспорте на таком уровне есть предел. Я уже 10 лет выступаю в профессионалах, и это время уже пролетело. Впереди у меня точно нет ещё десяти лет. Главное - вернуться на тот уровень, на котором я был в мае, и сделать всё, что смогу».

   

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Lidl Trek

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Комментарии

  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    s75-Фото
    нет, конечно, но вот было ли это его самодеятельностью, а не проколом команды нутришн сайентистов на неполной ставке...
  • Earl57
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    Earl57-Фото
    И оно стоит 4-х лет дисквалификации и последующего "волчьего билета"? В серьезную команду его после дисквалификации не возьмут. Поскольку пробу брали во время Джиро, то на случайное попадание в еду папиной, маминой или дедушкиной таблетки свалить не получится.
  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    s75-Фото
    33 место в роли командного работника на дебютном ГТ, неплохо ведь?
  • motte
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    motte-Фото

    Аааа

    И, вновь Тадейййййй:

    Погакар : "Потрясающая атмосфера"

    5 ноября 2023 - 17:53 [GMT + 9]

    Тадей Погаджар: "Это был удивительный день, удивительная атмосфера в Японии. Победить сегодня было невероятно. Я ждал финальных туров и решил сегодня провести только одну атаку, это был большой успех. Курс был довольно веселым. Налево, направо, через арену, немного лазания по туннелю, много спринтов... Это был хороший паркур. Благодаря фанатам и атмосфере, это был один из лучших впечатлений, которые у меня когда-либо были. Мне действительно нравится Япония, Сайтама. Конечно, я никогда не забуду этот момент. |О своей последней гонке в белой майке] Я рос с белой майкой последние пять лет, пришло время попрощаться и с ней. Выступать в белой майке было отличным началом карьеры".

  • sixpack
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А вопросом не задавался, почему Армстронг не катал Джиро и Вуэльту?

     

    ну например потому, что с Туром было все уже схвачено и организовано -- когда и куда мотоциклист подвозит, кто сообщаает об облаве на финише итд. Работа с организаторами и контролерами -- трудная, недешевая, рискованная, широкий спектр тут не катит.

     

    Если постоянно жертвовать тем, что тебе нравится, в пользу того, что в глазах спонсоров номер 1, можно ничего не достичь. Тадей жертвовать классиками не хочет. Его дело.

  • sashaney
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    sashaney-Фото
    Именно поэтому. Парень упёрся в потолок. Ещё молод, но двигаться некуда. Наступает отчаяние. Потом руки тянутся...
  • ittrainbow
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    ittrainbow-Фото

    "Плохая газета", для тех кто не знает немецкого

     

    не знаю как -ische (или -ish в английском) перевести точней, может "Плохенькая"?

     

    p.s. "Badisch" в целом если верно помню означает принадлежность к земле Баден-Вюртемберг, понять что тут делает "е", игра слов или просто такая форма прилагательного, мне не позволяет нехватка знаний

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Что бы Ваут, в итоге, не решил, искренне желаю ему всего Самого Хорошего.

  • RVL
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (13)
    RVL-Фото

    Где там Гонщик и бензин?))

  • Геродот
    Тадей Погачар: «Мне трудно кон ... (20)
    Геродот-Фото

    Да в-общем посыл понятен :"Я буду рад победить на Тур де Франс до кучи к остальным гонкам, приятным бонусом; но целенаправленно готовиться, жертвовать остальными гонками ради Тура я не готов". Что ж, интрига почти умерла.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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