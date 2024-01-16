Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет в профессионалах, хочу побороться на крупных гонках”

Тео Геоган Харт о новом этапе карьеры

28-летний британский велогонщик Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) завершил сезон 2023 года после падения и серьёзной травмы бедра на этапе Джиро д’Италия 17 мая. Следующий год впервые в профессиональной карьере, которая началась в 2017 году, он будет выступать не в форме INEOS Grenadiers (Sky).

Подписав трёхлетний контракт с командой Lidl Trek, победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт надеется использовать свой шанс побороться за генеральную классификацию на крупнейших велогонках, в том числе и на Тур де Франс, о чём рассказал в интервью The Times.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Тео Геоган Харт: «На Джиро д’Италия в том году я сдерживал себя, так как было ощущение, что настоящая гонка ещё не началась. С января мы говорили о том, что главными будут три последних этапа, которые перевернут гонку. Так и вышло. Пожалуй, единственное, о чём жалею, что не проявил всего, на что способен.

Я почувствовал, что момент настал. С командой INEOS был достаточно откровенен, думаю, они меня поняли. С каждым годом борьба в велоспорте становится всё более и более острой. Хочется участвовать в больших гонках и пробовать. Не думаю, что когда-нибудь я пожалею, что не добился каких-то результатов, но могу пожалеть о том, что не попытался их достичь».

Дебют Тео Геогана Харта на Тур де Франс-2021 получился не идеальным. Он попал в массовый завал на 1-м этапе, причиной которого стала болельщица, и потерял шансы побороться за высокое место в общем зачёте.

«Сейчас прилагаю все силы, двигаясь к Туру. Это захватывающе и очень мотивирует. В велоспорте на таком уровне есть предел. Я уже 10 лет выступаю в профессионалах, и это время уже пролетело. Впереди у меня точно нет ещё десяти лет. Главное - вернуться на тот уровень, на котором я был в мае, и сделать всё, что смогу».