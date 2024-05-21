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Хуан Аюсо и Тео Геоган Харт о последствиях падения на 5-м этапе Критериума Дофине-2024

Сходы велогонщиков перед 6-м этапом Критериума Дофине-2024

 

Хуан Аюсо и Тео Геоган Харт о последствиях падения на 5-м этапе Критериума Дофине-2024

 

Из-за последствий массового падения велогонщиков на 5-м этапе Критериума Дофине-2024 на старт 6 этапа не вышли  Хуан Аюсо (Juan Ayuso (UAE Emirates), Яша Зюттерлин (Jasha Sutterlin), Райнер Кепплингер (Rainer Kepplinger) и Камил Градек (Kamil Gradek /Bahrain), Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking /Uno-X) и Кобе Гоосенс (Kobe Goosens /Intermarché-Wanty).

 

Из-за респираторной инфекции сошли Гарри Суини (Harry Sweeny /EF Education-Easypost),  и Лукас Нерукар  (Lukas Nerurkar/Uno-X).

 

 У Яши Зюттерлина выявили трещину бедра, у Градека - перелом руки, а Райнер Кепплингер сошёл с гонки в соответствии с протоколом определения сотрясения мозга и был отправлен в больницу на обследование.

 

Алекс Кирш (Alex Kirsch) стартовал на 6-м этапе, но команда Lidl-Trek решила снять его с гонки «в качестве меры предосторожности», чтобы не усугублять полученные на 5-м этапе травмы.

 

Тео Геоган Харт  при падении на 5-м этапе получил сильный ушиб рёбер. Он продолжил гонку, но на финальном подъёме выпал из пелотона. 

 

Тео Геоган Харт: «Вообще-то, я довольно хорошо регулировал свою скорость. Увидел, как прямо передо мной заскользили и упали ребята, но нашёл пространство справа, чтобы упасть на траву, или, в идеале, остановиться. Потом, думаю, кто-то ударил меня сзади, возможно, даже не стараясь тормозить, и я просто полетел в столб. У меня нет ссадин, что хорошо, но я ударился об электрический столб  на скорости 45 км/ч, ударился бицепсом и боком. Ушиб рёбер - это всегда сложно, даже если нет переломов, потому что очень тяжело дышать».

 

Хуан Аюсо повредил оба бедра при падении на 5-м этапе, и, потренировавшись перед стартом, понял, что боль помешает ему бороться в гонке. Он снялся с Критериума Дофине-2024 после презентации команд перед стартом 6 этапа.

 

В интервью CyclingProNet Хуан Аюсо сказал: «Я выехал на небольшую тренировку, чтобы попробовать и проверить, ушла ли боль. Но она осталась. Болят оба бедра. Если честно, вчера мне было даже смешно, потому что не думаю, что найдётся много ребят, которые дважды упали в одном завале. Я заскользил, испугался, что меня ударят те, кто ехал сзади, поэтому постарался скорее подняться, но тут же упал на другую сторону. Так что, у меня перевязаны обе стороны. Худшее состояние слева, так как на левую сторону упал в первый раз, когда все начали падать».

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Lidl Trek Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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