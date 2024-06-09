Патрик Лефевр о нововведениях в правилах: «Первую жёлтую карточку в велоспорте должен получить сам UCI»

Патрик Лефевр об изменениях в правилах велогонок, предложенных Международным союзом велосипедистов

Генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр не замедлил отреагировать на объявление Международного союза велосипедистов о трёх новых мерах, которые, по мнению UCI, должны повысить безопасность шоссейных велогонок.

В своей колонке издания Het Nieuwsblad Патрик Лефевр отметил, что он против отмены использования наушников, но поддерживает введение жёлтых карточек, если судьями, следящими за исполнением правил, будут бывшие велогонщики, а не те, кто никогда не участвовал в велогонках.

Патрик Лефевр:

«Вслед за видеопомощником судьи велоспорт быстро перенимает у футбола жёлтые карточки. С 1 августа UCI может использовать их, наказывая за «поведение, угрожающее безопасности гонки». Жёлтую карточку могут получить не только велогонщики, но и спортивные директора или другие водители, которые сопровождают пелотон.

Можно задаться вопросом, а так ли необходима ещё одна «палка». Уже существует огромный набор штрафов, лишения очков UCI, релегация и дискавалификация. Полагаю, жёлтая карточка имеет право на существование как наказание, которое менее сурово, чем дисквалификация, но более весомо для гонщика, чем штраф, который обычно платит команда.

Я слышал от гонщиков, что спринты сейчас опасны как никогда, но настоящие нарушения чаще происходят на пяти последних километрах, чем на финальном километре. Развозящие спринтеров, которые нарушают правила, не боятся релегаций, поэтому жёлтая карточка может быть полезна. Я не отвергаю идею карточки как таковую, но всё зависит от того, как её станут применять. Кто будет судьёй, кто станет раздавать жёлтые карточки? Почти без исключения судейское жюри состоит из людей, которые никогда не сидели на гоночном велосипеде. Я советую обязательно привлечь бывших велогонщиков, когда будет решаться вопрос, какое поведение, действительно, угрожает безопасности.

Не хочу подозревать UCI в злом умысле, но мне кажется, они совсем не возражают, что всё внимание СМИ приковано к «эффектной» новости о жёлтых карточках.

Выражение UCI примечательно лаконично: «UCI решил протестировать эффект ограничения на ношение и использование наушников во время гонки». Но чуть дальше вся суть: «Это может привести к изменению использования наушников, например, к ограничению их использования двумя гонщиками из команды во время гонки».

Моё мнение по этому поводу - совершенно нелепая идея. Если перевести это на обычные рабочие отношения, то это означает, что работодатель не имеет права разговаривать со своими сотрудниками во время выполнения ими их работы. UCI преподносит это как меру безопасности. Да, это верно, что радио на спине представляет физическую угрозу при падении гонщика.

Но таким образом вы отберёте инструмент, позволяющий предупреждать гонщиков о неожиданных опасностях на дороге. А что, если на дороге появится машина, а два ваших гонщика с наушниками по какой-то причине сошли с гонки? Конечно, абсурд. Первая жёлтая карточка в велоспорте может скоро достаться самому UCI».