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Патрик Лефевр: «Нынешняя модель трансферов в велоспорте нежизнеспособна»

Патрик Лефевро системе контрактов в велоспорте

 

 

 

На волне обсуждений контракта Киана Эйтдебрукса генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр высказал мнение о необходимости изменения существующей системы трансферов в профессиональном велоспорте, а также удивился контрасту проблем с контрактом бельгийского гонщика на фоне спокойного перехода в Bora-hanstrohe Приможа Роглича.

 

В интервью Het Nieuwsblad Лефевр отметил, что велоспорту пора перенять модель трансферов у футбола.

 

Патрик Лефевр: «Нынешняя модель трансферов в велоспорте нежизнеспособна»

 

 

Патрик Лефевр: «Очень часто сами менеджеры команды пытаются надуть друг друга, рекомендуя гонщиков другим командам, а потом показывают им своё превосходство, пока те не предпримут действий. Есть несколько таких специалистов. Хотя я всё ещё думаю, что Ральф Денк не всегда точен.

Что меня удивило, так это как гладко всё было организовано с Рогличем, и как сейчас происходит с Эйтдебруксом, но, конечно, я не знаю подробностей и не берусь называть причину.

 

В долгосрочной перспективе существующая система трансферов нежизнеспособна. Если такие случаи войдут в привычку, у нас будут проблемы.  Будет невозможно представить спонсорам проекты на пять лет. Если гонщик рано уходит из команды, то ты остаёшься незащищённым.

 

Трансферная система как в футболе дала бы нам возможность собрать бюджет на непредвиденные случаи. Перед законом все равны. Мы открываем молодых гонщиков и не даём им совершать безумства. Мы могли бы делать на этом деньги, если другая команда захочет забрать таких гонщиков. Перейдут ли в итоге все лучшие гонщики к командам с большими бюджетами? Так это уже происходит».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Soudal Quick Step

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Комментарии

  • Karmatron
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    Karmatron-Фото
    Можете по тексту ссылки убедиться в своей неправоте.

    https://velolive.com/velo_news/22160-primozh-roglich-ostanetsya-v-velokomande-j
    umbo-visma-do-konca-2025-goda.html
  • Karmatron
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (5)
    Karmatron-Фото
    Почитал тут комменты и передумал.
  • vitali
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    vitali-Фото
    Если что-то происходит не так, ищем кому выгодно - это первая аксиома. Если что-то не так, и непонятно почему оно именно так, то это только из-за денег - аксиома номер два. Только мы не знаем из-за каких и чьих денег
  • drevgen
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (7)
    drevgen-Фото
    Ангина и тонзиллит весьма разные вещи. Течение и лечение может быть затяжное, даже если без осложнений. Даже если 1 месяц выпал, то не факт что еще через 2 наберёшь форму.
  • sixpack
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Короче, этот Киан сломал всю систему контрактов в проф.велоспорте. Теперь посмотрев на эту вакханалию , любой гонщик польстившись выгодным контрактом, просто можно будет уведомить

     

    ну побег Сычева из Спартака в Лион не сломал же систему контрактов в футболе. Арбитраж в итоге разрешил Сычеву выступать, заставил Лион выплатить компенсацию. Или уход Кличков от Универсума не сломал систему промоутерских контрактов. Опять же, им разрешили уйти. Это отношения хозяйствующих субъектов, и есть цена вопроса.

  • Freejazz
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    Freejazz-Фото
    Это мнение накрыло Ван Арта, де Гендта, Эвенпула, Копеки и ещё многих других бельгийцев. Если это шутка юмора (я надеюсь) то для нас, непонятливых, надо ставить смайлики. Вообще, шутки с использованием национальности не очень приветствуются (см. приключения велогонщиков Лотто в Китае).
  • Antonio Colom
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    Antonio Colom-Фото
    Человек написал свое мнение, Алексей. Не бросайтесь такими словами.
  • uran
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (7)
    uran-Фото
    Ангину несколько месяцев они, наверное, боярышником лечат.
  • uran
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ваще офигели эти бельгийцы в последнее время.
    Шовинист?
  • uran
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (5)
    uran-Фото
    Все идёт в строгом соответствии с графиком, по плану...

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