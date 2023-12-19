Патрик Лефевр: «Нынешняя модель трансферов в велоспорте нежизнеспособна»

Патрик Лефевро системе контрактов в велоспорте

На волне обсуждений контракта Киана Эйтдебрукса генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр высказал мнение о необходимости изменения существующей системы трансферов в профессиональном велоспорте, а также удивился контрасту проблем с контрактом бельгийского гонщика на фоне спокойного перехода в Bora-hanstrohe Приможа Роглича.

В интервью Het Nieuwsblad Лефевр отметил, что велоспорту пора перенять модель трансферов у футбола.

Патрик Лефевр: «Очень часто сами менеджеры команды пытаются надуть друг друга, рекомендуя гонщиков другим командам, а потом показывают им своё превосходство, пока те не предпримут действий. Есть несколько таких специалистов. Хотя я всё ещё думаю, что Ральф Денк не всегда точен.

Что меня удивило, так это как гладко всё было организовано с Рогличем, и как сейчас происходит с Эйтдебруксом, но, конечно, я не знаю подробностей и не берусь называть причину.

В долгосрочной перспективе существующая система трансферов нежизнеспособна. Если такие случаи войдут в привычку, у нас будут проблемы. Будет невозможно представить спонсорам проекты на пять лет. Если гонщик рано уходит из команды, то ты остаёшься незащищённым.

Трансферная система как в футболе дала бы нам возможность собрать бюджет на непредвиденные случаи. Перед законом все равны. Мы открываем молодых гонщиков и не даём им совершать безумства. Мы могли бы делать на этом деньги, если другая команда захочет забрать таких гонщиков. Перейдут ли в итоге все лучшие гонщики к командам с большими бюджетами? Так это уже происходит».