На Тур де Франс-2024 опробуют изменения в правилах UCI по нейтрализации на спринтерских этапах

Тестирование нововведений в правилах UCI в велогонках до конца 2024 года

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о трёх новых мерах, направленных на повышение безопасности во время велогонок. В частности, внесены небольшие изменения в правило нейтрализации на трёх финальных километрах и в расчёт временных разрывов в пелотоне на спринтерских этапах, вводится новая система так называемых "жёлтых карточек" для наказания нарушителей правил во время гонок, а также ограничение на ношение и использование наушников в гонках.

Изменения протестируют уже на предстоящих гонках и до конца сезона 2024 года в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, а затем доработают перед окончательным введением в список правил. Таким образом, эффект от нововведений можно будет оценить на "отдельных этапах" Тур де Франс.

Все изменения, предлагаемые UCI, были основаны на рекомендациях проекта SafeR - независимой группы, отвечающей за анализ рисков во время гонок календаря UCI и предоставляющей рекомендации по безопасности.

Система жёлтых карточек

Система "жёлтых карточек" будет введена с 1 августа 2024 года (пробная фаза до 31 декабря 2024 года) на мужских и женских профессиональных шоссейных гонках. Их реализуют не как предъявление нарушителям настоящих жёлтых карточек, а в виде санкций, которые будут указываться в коммюнике гонки, публикуемом после финиша.

Эта инициатива должна создать сдерживающий эффект на всех, кто находится пелотоне (как на велогонщиков, так и спортивных директоров, водителей автотранспорта, мотоциклистов и т.д.), действия которых могут поставить под угрозу безопасность соревнований. Кроме того, система жёлтых карточек нацелена на то, чтобы участники соревнований проявляли большую ответственность. Система будет учитывать все случаи нарушения, поощряя уважение друг к другу во время гонок.

Комиссары гонок смогут выдавать жёлтые карточки за любые нарушения, представляющие угрозу безопасности как в дополнение к другим санкциям в соответствии с предусмотренными списками наказаний во время инцидентов, так и в качестве отдельного наказания. Возможность дисквалификации гонщика уже была предусмотрена (аналог красной карточки).

Период с 1 августа по 31 декабря 2024 года будет тестовым. За это время к нарушителям не будут применяться дополнительные наказания, связанные с жёлтыми карточками, как то дисквалификация за накопление жёлтых карточек. Существующие в регламенте UCI наказания за нарушение правил будут применяться по-прежнему (это штрафы, лишение очков UCI, релегация и дисквалификация).

В конце года группа SafeR проведёт полную оценку системы жёлтых карточек и представит её Совету профессиональных велогонщиков, а затем руководящему комитету UCI.

С 1 января 2025 года санкции за накопление жёлтых карточек вступят в силу. Эту систему распространят на гонки серии UCI ProSeries (мужские и женские), Олимпийские игры, чемпионаты мира UCI, континентальные чемпионаты.

UCI будет вести базу данных жёлтых карточек, выданных в соответствии со статьями 2.12.003bis и 2.12.007 Регламента UCI. С 1 января 2025 года, при условии внесения изменений после оценки тестового периода, накопление жёлтых карточек за определенный период будет приводить к дисквалификации следующим образом :

- во время одной и той же гонки любой, кто получит две жёлтых карточки, будет дисквалифицирован и отстранён от участия в гонке на 7 дней, начиная со следующего дня после получения второй жёлтой карточки;

- каждый, кто получит три жёлтые карточки в течение тридцатидневного периода, будет дисквалифицирован на 14 дней, начиная со следующего дня после получения третьей жёлтой карточки;

- каждый, кто получит шесть жёлтых карточек в течение одного года, будет отстранён от соревнований на 30 дней, начиная со следующего дня после получения шестой жёлтой карточки;

- жёлтая карточка, которая была учтена при назначении срока дисквалификации, больше не будет учитываться в будущем.

Изменения в отношении использования наушников в велогонках

На отдельных однодневных и многодневных гонках UCI собирается проверить эффект от ограничения на ношение и использование наушников во время велогонок. Список гонок, на которых будет тестироваться это нововведение, ещё не определён.

Эта мера основана на обсуждении вопроса в рамках SafeR о том, что наушники могут отвлекать внимание гонщиков и создавать условия повышенной физической опасности, поскольку радиоприёмник прикрепляется к спине гонщиков, а информация, передаваемая через наушники, может создавать опасную ситуацию, когда большое количество команд одновременно просят своих гонщиков продвигаться в голову пелотона.

Изменения в правилах «нейтрализации трёх километров» и подсчёта разрывов времени

UCI разрешает организаторам и другим заинтересованным сторонам запросить модификацию так называемого правила "трёх километров" (или "спринтерской зоны") (статья 2.6. 027 Регламента UCI), которое применяется, когда гонка входит в зону, ведущую к финальному спринту. Так, согласно правилу, при отмеченном инциденте (например, падении, механической проблеме или проколе) на последних трёх километрах этапа многодневной гонки (за исключением финиша на вершине), пострадавшему гонщику засчитывается время гонщика или гонщиков, с которыми он ехал в момент инцидента.

UCI собирается использовать более гибкий подход " правилу 3-х километров", которое позволяет велогонщикам, остановившимся из-за полоски или падения, получать то же время, что и группа, в которой они находились. До 2005 года правило применялось лишь за километр до финиша.

Организатор (или другая заинтересованная сторона), обратившийся с такой просьбой к UCI, может, если это оправдано, увеличить действие правила максимум до пяти финальных километров. Любое изменение должно быть согласовано до начала гонки.

В этом же ключе группа SafeR рассмотрела метод расчёта временных разрывов на этапах с ожидаемым на финише групповым спринтом, введённый в 2018 году.

В настоящее время гонщикам, находящимся в одной группе, присуждается одинаковое время, если двух гонщиков, следующих друг за другом, разделяет не более одной секунды. Другими словами, если разрыв между двумя гонщиками составляет одну секунду или более, время гонщиков во второй группе рассчитывается на основе разрыва, разделяющего первого гонщика в каждой группе на финише. Согласно протоколу, действующему с 2018 года, по просьбе организатора соревнований, расчёт временного разрыва может быть увеличен до трёх секунд, но только для гонщиков основного пелотона.

Группа SafeR рекомендовала протестировать применение режима расчёта трёхсекундного временного разрыва ко всем группам в гонке, за единственным исключением чётко сформированных отрывов.

Систематизация правила трёх секунд призвана упростить расчёт разрывов времени на этапах с ожидаемым спринтом, чтобы уменьшить давление на гонщиков, не участвующих непосредственно в спринте. Она позволит им оставить запас до конца гонки - три секунды соответствуют разрыву в 50 метров, а не 17 метров для односекундного разрыва - и таким образом снизит неоправданный риск, особенно для гонщиков, борющихся за генеральную классификацию.

UCI отмечает, что правило "трёх километров" или "спринтерской зоны" и метод подсчёта временных разрывов на этапах, завершающихся групповым спринтом, смогут вступить в силу только по окончании тестового этапа, организованного на некоторых этапах с ожидаемым спринтерским финишем уже на Тур де Франс-2024.

Адам Хансен, президент Ассоциации профессиональных велосипедистов (Cyclistes Professionnels Associés /CPA): «Группа SafeR предоставил мне платформу для решения главной проблемы гонщиков - безопасности во время соревнований.

Если судить по отзывам велогонщиков, большинство хочет расширить действие 3-километрового правила нейтрализации, чтобы уменьшить стресс во время спринтерских финалов. Я рад, что нововведение опробуют на некоторых спринтерских финалах этапов Тур де Франс-2024, и благодарю за это разрешение UCI и ASO.

Кроме того, масштабный опрос, проведённый в прошлом году, показал необходимость введения системы жёлтых карточек в велоспорте, которая будет протестирована в ближайшие месяцы, а затем внедрена в следующем году. Эти первые меры, рекомендованные SafeR для UCI, показывают, что просьбы гонщиков услышаны и приняты во внимание. Это крайне важно, и мы добиваемся значительного прогресса в этой области».