Ответ Патрика Лефевра на рассуждения Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

Патрик Лефевр: «Сокращение Гранд-туров сотрёт всю их историю»

Генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр не замедлил высказать своё мнение по поводу предолжения главы команды Movistar Эусебио Унсуэ о трансформации велоспорта путём сокращения дистанции Гранд-туров и замены травмированных велогонщиков во время первой недели Гранд-тура.

В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр подтвердил, что поддерживает проект ONE Cycling, но подчеркнул, что абсолютно не согласен с идеями Унсуэ.

Патрик Лефевр: «Я давно знаю Унсуэ. У него добрые намерения, но иногда он слишком старается понравиться. В данном случае я с ним не согласен. С таким правилом (сокращением Гранд-туров) будет стёрта вся история Гранд-туров. Вызов именно в том, чтобы продержаться все три недели. Тур, Джиро, Вуэльта проходят 21 день, а не 17 и не 15. Да, это люди, но мы же не собираемся сделать их слабаками, верно?

К сожалению, падения и болезни - часть гонки. Большая составляющая успеха команды в том, чтобы сохранять устойчивость, уметь переключаться на план В. Люди хотят видеть такие моменты, когда великие чемпионы поднимаются и возвращаются, преодолевая неудачи. Гонки похожи на бокс. Если в какой-то момент вы повисли на канатах, это ещё не значит, что матч проигран».

Лефевр добавил с сарказмом: «Но гонки - не футбол. Кто будет определять, когда травма или болезнь настоящие, а когда нет? Я уже с нетерпением жду появления команды специальных судей. Без сомнения всё будет решаться беспристрастно, и, несомненно, команда будет состоять только из французских врачей. Нет, это только прибавит нам головной боли. Я не собираюсь этому препятствовать, но и поддерживать тоже не буду. Это будет велоспорт после Лефевра».