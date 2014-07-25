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Ответ Патрика Лефевра на рассуждения Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

Патрик Лефевр: «Сокращение Гранд-туров сотрёт всю их историю»

 

 

Генеральный менеджер команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр не замедлил высказать своё мнение по поводу предолжения главы команды Movistar Эусебио Унсуэ о трансформации велоспорта путём сокращения дистанции Гранд-туров и замены травмированных велогонщиков во время первой недели Гранд-тура.

 

В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр подтвердил, что поддерживает проект ONE Cycling, но подчеркнул, что абсолютно не согласен с идеями Унсуэ.

 

Ответ Патрика Лефевра на рассуждения Эусебио Унсуэ о будущем велоспорта

 

 

Патрик Лефевр: «Я давно знаю Унсуэ. У него добрые намерения, но иногда он слишком старается понравиться. В данном случае я с ним не согласен. С таким правилом (сокращением Гранд-туров) будет стёрта вся история Гранд-туров. Вызов именно в том, чтобы продержаться все три недели. Тур, Джиро, Вуэльта проходят 21 день, а не 17 и не 15. Да, это люди, но мы же не собираемся сделать их слабаками, верно?

 

К сожалению, падения и болезни - часть гонки. Большая составляющая успеха команды в том, чтобы сохранять устойчивость, уметь переключаться на план В. Люди хотят видеть такие моменты, когда великие чемпионы поднимаются и возвращаются, преодолевая неудачи. Гонки похожи на бокс. Если в какой-то момент вы повисли на канатах, это ещё не значит, что матч проигран».

 

Лефевр добавил с сарказмом:  «Но гонки - не футбол. Кто будет определять, когда травма или болезнь настоящие, а когда нет? Я уже с нетерпением жду появления команды специальных судей. Без сомнения всё будет решаться беспристрастно, и, несомненно, команда будет состоять только из французских врачей. Нет, это только прибавит нам головной боли.  Я не собираюсь этому препятствовать, но и поддерживать тоже не буду. Это будет велоспорт после Лефевра».

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Теги к статье: Патрик Лефевр

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Все правильно Патрик. 

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: sergejdriver

      sergejdriver

      Сегодня, 05:25 | Регистрация: 25.07.2014

      И Патрик облегченно выдохнул!
      «Если даже Алику понравилось, значит все правильно сказал»

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Комментарии

  • AzaKonta
    Михаэль Мёркёв о первом спринт ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Хорошо сказано
  • sergejdriver
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (2)
    sergejdriver-Фото
    И Патрик облегченно выдохнул!
    «Если даже Алику понравилось, значит все правильно сказал»
  • nightbuster33
    Харольд Техада приносит первую ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Умница! Приятно было смотреть на его действия в ходе гонки и особенно на заключительных километрах и финиша этапа.Тактичное и грамотное, с самоанализом,интервью было в двойне прятно услышать и пожелать повторения успеха победы Астаны на Туре Колумбии 2019г.за год до начала выступления его самого в команде.  3-ий этап для спринтеров. Профиль этапа напоминает маршрут 5-го этапа Валенсии.

  • Astanaforever
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (2)
    Astanaforever-Фото

    Все правильно Патрик. 

  • AlexanderSak
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    AlexanderSak-Фото
    Техада вырос как гонщик на глазах, молодец мужик! Ждём дальнейших побед от него и от других гонщиков всей команды "Астана"??
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот это да! Первая, профессиональная , заслуженная победа этого колумбийца. Поздравляем его от души!
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Вот она,первая победа в сезоне и в карьере. И отлично выступил второй Харольд -Лопез(Эквадор).

  • Esperus2006
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (5)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Известные каналы не транслируют на многие территории,но на(You Tube)на сайтах блогеров из Колумбии можно найдти желаемое.Самый,более-менее осведомленный сайт, по моему мнению,"CYCLING MUNDO" с задержкой по времени.
    Спасибо
  • Геродот
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (7)
    Геродот-Фото

    Если Вингегор проиграет все свои гонки в сезоне,кроме Тура, его сезон будет провален...Ага)))

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (5)
    nightbuster33-Фото
    Известные каналы не транслируют на многие территории,но на(You Tube)на сайтах блогеров из Колумбии можно найдти желаемое.Самый,более-менее осведомленный сайт, по моему мнению,"CYCLING MUNDO" с задержкой по времени.

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