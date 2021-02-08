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Финиши со спринтом под спуск, подобные тому, где упал Фабио Якобсен, будут запрещены в велогонках

Этап Тура Польши с финишем под спуск в Катовице больше не будет включаться в маршрут

 

Финиши под спуск, подобные тому, где упал Фабио Якобсен, будут запрещены в велогонках

 

  Этап Тура Польши с финишем в Катовице, где в прошлом году упал Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step), больше не будет включаться в маршрут этой гонки. Международный союз велосипедистов (UCI) запрещает финишировать под спуск там, где ожидается групповой спринт, согласно новым правилам безопасности.

 

  Во время вебинара менеджер UCI, отвечающий за безопасность маршрутов, Мэттью Найт (Matthew Knight) в ответ на вопрос, повлияют ли изменения в правилах безопасности на финиш в Катовице, ответил:

 

  «Если брать Польшу как подходящий пример, в гонке больше не будет использоваться такой финиш. Из-за перепада высоты скорость на таком финише слишком высокая. Чтобы больше не использовать в гонках такие финиши, этот берём как пример, где будут применяться нашим инструменты по оценке перепада высоты, а также базу данных по инцидентам.

 

  Конкретно этот финиш этапа Тура Польши больше не будет входить в маршрут. Также недопустим такой перепад высот в финале, при котором скорость в финишном спринте может увеличиваться на 15 -  20 км/ч.

 

  Конечно, в расчёт принимаются и такие факторы как тип маршрута, и будет ли в финале общий спринт или нет. В групповых спринтах, где предполагается большая скорость, не должно быть поворотов за 200 м до финиша. Мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с организаторами, объясняем, что такие финиши больше не приемлемы».

 

 

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Теги к статье: UCI Международный союз велосипедистов

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Компания гонцов и вправду классная. СБ всегда была отличной классикой, ещё со времён Спартака, когда называлась Эроикой. Кстати, женская СБ0-2021 тоже LIVE и тоже на E1.

    Интересно будет поНаблюдать за Барде и Фульсангом, ну и МВДП полный решимости. И не стоит забывать и прямолинейном и твёрдым как бревно...в хорошем смысле этого слова))) Б.Моллеме

    Цитата: MVDP
    Главное, без падений, проколов, поломок.

    На такой гонке, с таким рельефом, да ещё и в начале сезоне (когда погода порой вмешивается) это просто невозможно.

  • levonardo
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    levonardo-Фото

    Заметьте, как активно Конта и Басо(или кто-то за ними стоящий) вкладывают деньги в спонсорство гонок. И приглашения получают. Молодцы

  • Серафим
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    Серафим-Фото

    Пожалуй, только Пето Сагана не хватает. А так прямо полный аншлаг претендентов.

  • MVDP
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    MVDP-Фото
    Главное, без падений, проколов, поломок.
  • Ice
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    Ice-Фото

    Все топовые классики в строю. Надеюсь, Жулиан составит достойную конкуренцию кроссменам и нас ждет славная заруба) 

  • RVL
    Компания Canyon разбирается в ... (6)
    RVL-Фото
    Это элементарный брак. Руль Мог щёлкнуть на обычной кочке. Если бы бы он на усилии его заломал, он бы упал 99%.
  • RVL
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    RVL-Фото

    Начинается мясушко))

    По крайней мере я этого ожидаю.

    Вроде колхоза на сб замечено не было, чего и не желаю этой гонке никогда

  • motte
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (7)
    motte-Фото

    Шикарный состав, болею за ваута

  • Sezar
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    Sezar-Фото

    Так и становятся профессионалами)).

  • kimi
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    kimi-Фото

    состав конечно боевой. вот только наших совсем никого нет, то есть с паспортом казахстана. не то чтобы претензия, но такое вот наблюдение

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