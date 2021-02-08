Финиши со спринтом под спуск, подобные тому, где упал Фабио Якобсен, будут запрещены в велогонках

Этап Тура Польши с финишем под спуск в Катовице больше не будет включаться в маршрут

Этап Тура Польши с финишем в Катовице, где в прошлом году упал Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step), больше не будет включаться в маршрут этой гонки. Международный союз велосипедистов (UCI) запрещает финишировать под спуск там, где ожидается групповой спринт, согласно новым правилам безопасности.

Во время вебинара менеджер UCI, отвечающий за безопасность маршрутов, Мэттью Найт (Matthew Knight) в ответ на вопрос, повлияют ли изменения в правилах безопасности на финиш в Катовице, ответил:

«Если брать Польшу как подходящий пример, в гонке больше не будет использоваться такой финиш. Из-за перепада высоты скорость на таком финише слишком высокая. Чтобы больше не использовать в гонках такие финиши, этот берём как пример, где будут применяться нашим инструменты по оценке перепада высоты, а также базу данных по инцидентам.

Конкретно этот финиш этапа Тура Польши больше не будет входить в маршрут. Также недопустим такой перепад высот в финале, при котором скорость в финишном спринте может увеличиваться на 15 - 20 км/ч.

Конечно, в расчёт принимаются и такие факторы как тип маршрута, и будет ли в финале общий спринт или нет. В групповых спринтах, где предполагается большая скорость, не должно быть поворотов за 200 м до финиша. Мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с организаторами, объясняем, что такие финиши больше не приемлемы».