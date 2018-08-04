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Леннард Кемна в палате интенсивной терапии после инцидента на дороге

Bora-hansgrohe обновила данные о состоянии Леннарда Кемны

 

Велокоманда Bora-hansgrohe обновила данные о состоянии 27-летнего немецкого велогонщика Леннарда Кемны (Lennard Kämna), который пострадал 3 апреля во время тренировки из-за дорожно-транспортного происшествия на Тенерифе.  

 

Леннард Кемна в палате интенсивной терапии после инцидента на дороге

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Согласно первоначальным данным о происшествии  водитель встречного автомобиля повернул налево на полосу, где находился Леннард Кемна, и столкнулся с ним. В тот момент Кемна ехал с группой гонщиков, которую сопровождали тренеры команды. Другие велогонщики и тренеры команды в аварию не попали.

 

Леннард Кемна получил многочисленные травмы. Его состояние стабильно, он в сознании, реагирует и может общаться. В больнице на Тенерифе он получает хороший уход. В ближайшие дни он останется под наблюдением в отделении интенсивной терапии. С ним рядом члены его семьи и команда.

 

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер команды BORA - hansgrohe: "Мы рады, что после этой серьёзной аварии состояние Леннарда стабилизировалось, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, он чувствует себя хорошо. Вся команда переживает за него.  Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Со стороны команды будет сделано всё необходимое,  чтобы он полностью восстановился после этого инцидента. Это всё, что сейчас имеет значение - остальное может подождать".

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Теги к статье: Леннард Кемна Lennard Kamna Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 15:46 | Регистрация: 7.07.2021

    Вот это поворот...

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 4.08.2018

      Да не простой, а левый.

  2. василий

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 15.09.2019

    Да Джиро пролетает жалко

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Комментарии

  • motte
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    motte-Фото

    Цитата: DIM
    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже!Этот завал войдет в историю.

    На просторах инета уже окрестили данное деяние как "Звёздный завал " впервые в Истории велоспорта.

  • error
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    error-Фото

    Писал в другой ветке и тут повторюсь. Крайне неудачный маршрут Тура Басков этого года. Негде феерить никому. И всегда считал и считаю что если горы то и финиш в гору. А то на усталости и спуск на всех парах к финишу.. это всегда опасно. Все 4 этапа ни о чем. Даже скучный Отар заскучал.

  • MVDP
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    MVDP-Фото
    Високосный год...
  • kwwk
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    kwwk-Фото

    Просто ужас. Всем гонщикам здоровья и спортивной удачию

  • DIM
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    DIM-Фото
    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже! Этот завал войдет в историю.
  • Святославчик
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    Святославчик-Фото
    Жаль конечно. Всем пострадавшим здоровья. Тяжёлый завал там, где его и быть то не должно. Ужасным сонным колхозом ехали в гору, а на спуске в этом повороте что-то странное со сцеплением... Хотя завал не был бы таким ужасным если бы не толпой на спуск летели.
  • kabachok
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    kabachok-Фото
    м-да. сезон закончился не начавшись.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Да ребята это велоспорт. За ранние прогнозировать победителя не возможно. Такая трагедия и весь этап пошёл насмарку.

  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    M-07-Фото

    Что-то пропало желание достматривать гонку после произоршедшего завала. Всем пострадавшим без серьёзных последствий и скорейшего выздоровления!

  • motte
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    motte-Фото

    На западе пишут, что где были инспектора трассы? 

    Почему опасные виражине защищены стогами безопасности? 

    И, у всех один вопрос: что конкретно с винигаром. 

    Ремко ушёл от удара в дерево, касанием прошёл. 

    Вопросов масса и, и боль..

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