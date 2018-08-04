Леннард Кемна в палате интенсивной терапии после инцидента на дороге

Bora-hansgrohe обновила данные о состоянии Леннарда Кемны

Велокоманда Bora-hansgrohe обновила данные о состоянии 27-летнего немецкого велогонщика Леннарда Кемны (Lennard Kämna), который пострадал 3 апреля во время тренировки из-за дорожно-транспортного происшествия на Тенерифе.

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Согласно первоначальным данным о происшествии водитель встречного автомобиля повернул налево на полосу, где находился Леннард Кемна, и столкнулся с ним. В тот момент Кемна ехал с группой гонщиков, которую сопровождали тренеры команды. Другие велогонщики и тренеры команды в аварию не попали.

Леннард Кемна получил многочисленные травмы. Его состояние стабильно, он в сознании, реагирует и может общаться. В больнице на Тенерифе он получает хороший уход. В ближайшие дни он останется под наблюдением в отделении интенсивной терапии. С ним рядом члены его семьи и команда.

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер команды BORA - hansgrohe: "Мы рады, что после этой серьёзной аварии состояние Леннарда стабилизировалось, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, он чувствует себя хорошо. Вся команда переживает за него. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Со стороны команды будет сделано всё необходимое, чтобы он полностью восстановился после этого инцидента. Это всё, что сейчас имеет значение - остальное может подождать".