Леннард Кемна в больнице после инцидента на дороге во время тренировки

Леннард Кемна пострадал в дорожном инциденте во время тренировки на Тенерифе

Bora-hansgrohe сообщает, что 27-летний немецкий велогонщик команды Леннард Кемна (Lennard Kämna) попал в дорожно-транспортное происшествие во время тренировки на Тенерифе. Леннард Кемна находится в больнице на обследовании. Команда не уточняет, какие травмы получил гонщик. О его состоянии будет сообщено позднее.

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Команда Bora-hansgrohe: «К сожалению, сегодня мы ещё раз убедились, насколько опасным может быть наш спорт. Леннард Кемна попал в дорожно-транспортное происшествие во время тренировки на Тенерифе. Сейчас он в больнице на обследовании. Подробности в ближайшее время. Поправляйся скорее, Ленни!»

В изначальной программе Леннарда Кемны участие в Туре Альп (15- 19 апреля), Джиро д’Италия-2024 и Тур де Франс-2024.