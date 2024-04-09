Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Марейн ван дер Берг выиграл спринт на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2024

24-летний нидерландский велогонщик Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg) одержал первую в сезоне победу, а количество побед команды EF Education EasyPost довёл до 5, выиграв 4-й этап Вуэльты Каталонии-2024. Марейн ван ден Берг не упустил один из немногих шансов для спринтеров в горной гонке и с запасом обошёл в общем спринте 25-летнего бельгийского гонщика команды Intermarché - Wanty Арне Марита и 31-летнего латвийского гонщика команды dsm-firmenich PostNL Эмилса Лиепиньша.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал в общей группе и сохранил майку лидера Вуэльты Каталонии-2024.

Марейн ван ден Берг: «Сегодня ехали очень быстро. План состоял в том, что команда весь день будет работать на меня, находиться впереди, контролировать отрыв. Весь этап чувствовал себя хорошо, ребята держали меня на первых позициях. Финал получился хаотичным из-за всех этих круговых развязок, но я знал, что очень быстрый парень - Бриан Кокар, поэтому постарался сесть ему на колесо. Держался за ним до финиша, а затем обошёл на последних сотнях метров.

Этой зимой сделал большой шаг вперёд, и сезон начался отлично. Но потом я тяжело упал в Алгарве, у меня было сотрясение мозга, поэтому ненадолго выбыл из гонок. Вернулся к соревнованиям на прошлой неделе, на гонках Милан-Турин и Милан - Сан-Ремо. Потом приехал сюда, фокусировался на том, чтобы удерживать форму и проверить, что получится на таком этапе, как сегодня. Теперь могу сказать, что я снова в строю».

Арне Марит: «Как и в прошлом году, мы решили добавить в мою программу Вуэльту Каталонии. Здесь едут многие сильные горняки, поэтому шанс на победу у меня был только на таком равнинном этапе, как сегодня. Но прежде, чем бороться на этом этапе, мне пришлось преодолеть три горных. Поэтому я так рад, что приложил все силы и занял второе место. Когда финишируешь так близко к успеху, конечно, хочется большего.

Но я могу быть доволен, это мой первый подиум на гонке Мирового тура. Возможно, нога шла, чтобы добиться лучшего результата, потому что пришлось дважды начинать спринт из-за того, что был в нерешительности. Хочу поблагодарить наших горняков за то, что сегодня поверили в меня. Они один за другим работали на меня от первого до последнего километра. Луис Мейнтьес даже возглавлял пелотон, чтобы контролировать отрыв. А благодаря Лилиану Кальмежану я начал финальные пятьсот метров в первой пятёрке. Завтра тоже будут подъёмы, хотя спринт не исключён. Постараемся контролировать этап с другими спринтерскими командами, потому что сегодня почувствовали уверененость».

Эмилс Лиепиньш: «Как и ожидали, сегодня, наконец, был день для спринтеров. К счастью, подхём дня проехали не в слишком тяжёлом темпе, хорошо его преодолели. В финале команда отлично отработала, вывезла меня на удобную позицию. Я нашёл хорошее колесо, начал спринт за 300 м. Меня немного заперли, но я смог снова найти пространство. Спринтовал хорошо, занял 3-е место, в финале набрал скорость. Думаю, мог бы и выиграть, но подиум в гонке такого уровня - тоже хорошо».

В этом году Тадей Погачар выбрал участие в Вуэльте Каталонии, а не в классиках, и на вопрос журналистов, не жалеет ли о таком решении, ответил:

«Я рад выступать здесь, ни о чём не жалею. Но завтра мне будет интересно узнать, кто выиграет (E3 Saxo Classic). Сегодня получился своего рода день восстановления, приятный для нас, для команды этап. Думаю, этап прошёл легко для всего пелотона.

Завтра на Вуэльте Каталонии холмистый этап, а потом очень тяжёлый этап в субботу, и если там будет плохой момент, можно будет сильно отстать. Так что, будем беспокоиться о себе, постараемся пройти завтрашний этап и следующий день. В финальный день гонки тоже многое может произойти».