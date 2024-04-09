VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Марейн ван дер Берг выиграл спринт на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2024

 

 

24-летний нидерландский велогонщик Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg) одержал первую в сезоне победу, а количество побед команды EF Education EasyPost довёл до 5, выиграв 4-й этап Вуэльты Каталонии-2024. Марейн ван ден Берг не упустил один из немногих шансов для спринтеров в горной гонке и с запасом обошёл в общем спринте 25-летнего бельгийского гонщика команды Intermarché - Wanty Арне Марита и 31-летнего латвийского гонщика команды dsm-firmenich PostNL Эмилса Лиепиньша.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал в общей группе и сохранил майку лидера Вуэльты Каталонии-2024.

 

Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

 

 

Марейн ван ден Берг: «Сегодня ехали очень быстро. План состоял в том, что команда весь день будет работать на меня, находиться впереди, контролировать отрыв. Весь этап чувствовал себя хорошо, ребята держали меня на первых позициях. Финал получился хаотичным из-за всех этих круговых развязок, но я знал, что очень быстрый парень - Бриан Кокар, поэтому постарался сесть ему на колесо. Держался за ним до финиша, а затем обошёл на последних сотнях метров.

 

Этой зимой сделал большой шаг вперёд, и сезон начался отлично. Но потом я тяжело упал в Алгарве, у меня было сотрясение мозга, поэтому ненадолго выбыл из гонок. Вернулся к соревнованиям на прошлой неделе, на гонках Милан-Турин  и Милан - Сан-Ремо. Потом приехал сюда, фокусировался на том, чтобы удерживать форму  и проверить, что получится на таком этапе, как сегодня. Теперь могу сказать, что я снова в строю».

 

Арне Марит: «Как и в прошлом году, мы решили добавить в мою программу Вуэльту Каталонии. Здесь едут многие сильные горняки, поэтому шанс на победу у меня был только на таком равнинном этапе, как сегодня. Но прежде, чем бороться на этом этапе, мне пришлось преодолеть три горных. Поэтому я так рад, что приложил все силы и занял второе место. Когда финишируешь так близко к успеху, конечно, хочется большего.

 

Но я могу быть доволен, это мой первый подиум на гонке Мирового тура. Возможно, нога шла, чтобы добиться лучшего результата, потому что пришлось дважды начинать спринт из-за того, что был в нерешительности. Хочу поблагодарить наших горняков за то, что сегодня поверили в меня. Они один за другим работали на меня от первого до последнего километра. Луис Мейнтьес даже возглавлял пелотон, чтобы контролировать отрыв. А благодаря Лилиану Кальмежану я начал финальные пятьсот метров в первой пятёрке. Завтра тоже будут подъёмы, хотя спринт не исключён. Постараемся контролировать этап с другими спринтерскими командами, потому что сегодня почувствовали уверененость».

 

Эмилс Лиепиньш: «Как и ожидали, сегодня, наконец, был день для спринтеров. К счастью, подхём дня проехали не в слишком тяжёлом темпе, хорошо его преодолели. В финале команда отлично отработала, вывезла меня на удобную позицию. Я нашёл хорошее колесо, начал спринт за 300 м. Меня немного заперли, но я смог снова найти пространство. Спринтовал хорошо, занял 3-е место, в финале набрал скорость. Думаю, мог бы и выиграть, но подиум в гонке такого уровня - тоже хорошо».

 

Марейн ван ден Берг — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

 

 

В этом году Тадей Погачар выбрал участие в Вуэльте Каталонии, а не в классиках, и на вопрос журналистов, не жалеет ли о таком решении, ответил:

 

«Я рад выступать здесь, ни о чём не жалею. Но завтра мне будет интересно узнать, кто выиграет (E3 Saxo Classic). Сегодня получился своего рода день восстановления, приятный для нас, для команды этап. Думаю, этап прошёл легко для всего пелотона.

 

Завтра на Вуэльте Каталонии холмистый этап, а потом очень тяжёлый этап в субботу, и если там будет плохой момент, можно будет сильно отстать. Так что, будем беспокоиться о себе, постараемся пройти завтрашний этап и следующий день. В финальный день гонки тоже многое может произойти».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марейн ван ден Берг Marijn van den Berg EF Education EasyPost Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

22 марта 2024

E3 Saxo Classic

24 марта 2024

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

27 марта 2024

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    Earl57-Фото
    Так времена сейчас такие, что если не хочешь остаться без работы, то надо либо говорить то, что хочет слышать руководство, либо осторожно помалкивать.
    Вон дедушка Лефевр высказал свое мнение о женском велоспорте и женщинах-гонщицах и получил наказание от дисциплинарного комитета UCI. Он как бы свое свое личное мнение высказал, на которое как бы имеет право. Но дамам это мнение не понравилось и они подали жалобу в UCI. В итоге Лефевру присудили штраф в размере 20 000 евро. Который можно будет не платить, если в течение 3-х лет не будет рецидива и на него снова кто-нибудь не пожалуется...
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    RVL-Фото

    Томас оказывается здесь...

  • _DeKKeR_
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    _DeKKeR_-Фото

    Много альтернатив для просмотра же. Имхо, зачем жаловаться на плохое комментирование, когда можно найти другое, хорошее) Для меня важны эмоции комментирования) Кто от кого отстал, атаковал, картинка покажет) Французы молодцы в этом плане, энергично комментируют, с душой) И не нужно знать язык для этого, и так все очевидно, что происходит) 

  • s75
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    s75-Фото
    Ваши оценки того или иного человека говорят не столько о нем, сколько о вас. Собаки лают - караван идет.
  • BlAr
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    BlAr-Фото
    Звучит вполне правдоподобно!
  • Николай Н.
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    У Лизы финиш просто шикарный и эта её вторая победа.

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап был восстановительный, интересный был финиш, а лидеры просто прокатились.

  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    василий-Фото
    Да нормальный комментатор СК только иногда его заносит не туда
  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 4 (3)
    василий-Фото
    Ну аот и этап очень зрелищный
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (30)
    Геродот-Фото

    Да прекрасно многие относятся к Сергею Курдюкову и сейчас и согласны с ним во-многом. А кого он напрягает - не смотрите и не слушайте, зачем себя насиловать?))Кондрашов и Губерниев вам в-руки.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 марта

Geoffrey Soupe (TotalEnergies)

Niklas Larsen (Uno-X Mobility)

Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech)

23 марта

Luis Angel Mate (Euskaltel - Euskadi)

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost)

Stian Edvardsen-Fredheim (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (89)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)