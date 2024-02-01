Арвид де Клейн — победитель 2 этапа Париж — Ницца-2024

Первая в карьере Арвида де Клейна победа на этапе гонки Мирового тура, первая в карьере Лауренса Пити майка лидера Париж-Ницца

29-летний нидерландский велогонщик команды Tudor Арвид де Клейн (Arvid de Kleijn) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 2-й этап Париж-Ницца-2024.

Равнинный этап завершился общим спринтом, в котором гонщики команды Tudor, включая опытного Маттео Трентина, развезли Арвида де Клейна, который обошёл на финише 21-летнего гонщика команды Groupama-FDJ Лауренса Пити (Laurence Pithie) и своего соотечественника, 30-летнего гонщика команды Jayco AlUla Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen). Лауренс Пити, выигравший в 2021 году гонку категории 2. 2 Baltic Chain Tour, впервые в карьере надел майку лидера гонки Мирового тура, обойдя в генеральной классификации Мадса Педерсена (Lidl-Trek) и победителя 1 этапа Олава Кооя (Visma Lease a Bike).

Арвид де Клейн: «Очень рад, я долго добивался такой победы. Рад, как выступила сегодня команда. Мы спокойно ждали подходящего момента, сегодня ребята отлично поработали. Мы вышли вперёд за 1,7 км до финиша, Маттео Трентин провёл потрясающую смену, затем меня повезли два моих соотечественника. Они знали, что надо делать, удержали меня впереди. За 200 м Майкел (Maikel Zijlaard) открыл просвет, я туда нырнул и спринтовал до финишной черты. Это было великолепно. Ощущения лучше не придумаешь. Во время Тура ОАЭ я доказал, что в хорошей форме, трижды там финишировал вторым. Здесь тоже сильный состав спринтеров, но мы показали, на что способны».

Лауренс Пити: «Этим утром точно не ожидал, что надену жёлтую майку, но это очень приятно, тем более, в такой гонке. Когда постоянно борешься за победу на этапе, немного расстраиваешься, когда она не приходит. Но Де Клейн был супербыстрым. Его фантастически развезли. Я сумел усидеть за поездом Tudor, правильно, что поехал за ними.

Безусловно, совершенно не ожидал возглавить гонку. Ведь это моя первая многодневная гонка Мирового тура в Европе. Каждый день воспринимаю как новый опыт, это здорово для будущего. Теперь с нетерпением жду, когда смогу помочь нашему капитану Давиду Годю. Завтра будет очень трудный день, но мы постараемся сохранить майку и хорошо поработать для Давида. В командной гонке мы стартуем последними, так что будем видеть выступление других команд и постараемся это использовать».