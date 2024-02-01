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Арвид де Клейн — победитель 2 этапа Париж — Ницца-2024

Первая в карьере Арвида де Клейна победа на этапе гонки Мирового тура, первая в карьере Лауренса Пити майка лидера Париж-Ницца

 

 

29-летний нидерландский велогонщик команды Tudor Арвид де Клейн (Arvid de Kleijn) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 2-й этап Париж-Ницца-2024.

 

Равнинный этап завершился общим спринтом, в котором гонщики команды Tudor, включая опытного Маттео Трентина, развезли Арвида де Клейна, который обошёл на финише 21-летнего гонщика команды Groupama-FDJ Лауренса Пити (Laurence Pithie) и своего соотечественника, 30-летнего гонщика команды Jayco AlUla Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen). Лауренс Пити, выигравший в 2021 году гонку категории 2. 2 Baltic Chain Tour, впервые в карьере надел майку лидера гонки Мирового тура, обойдя в генеральной классификации Мадса Педерсена (Lidl-Trek) и победителя 1 этапа Олава Кооя (Visma Lease a Bike).

 

Арвид де Клейн — победитель 2 этапа Париж — Ницца-2024

Арвид де Клейн — победитель 2 этапа Париж — Ницца-2024

Арвид де Клейн — победитель 2 этапа Париж — Ницца-2024

 

 

Арвид де Клейн: «Очень рад, я долго добивался такой победы. Рад, как выступила сегодня команда. Мы спокойно ждали подходящего момента, сегодня ребята отлично поработали. Мы вышли вперёд за 1,7 км до финиша, Маттео Трентин провёл потрясающую смену, затем меня повезли два моих соотечественника. Они знали, что надо делать, удержали меня впереди. За 200 м Майкел (Maikel Zijlaard) открыл просвет, я туда нырнул и спринтовал до финишной черты. Это было великолепно. Ощущения лучше не придумаешь. Во время Тура ОАЭ я доказал, что в хорошей форме, трижды там финишировал вторым. Здесь тоже сильный состав спринтеров, но мы показали, на что способны».

 

Лауренс Пити: «Этим утром точно не ожидал, что надену жёлтую майку, но это очень приятно, тем более, в такой гонке. Когда постоянно борешься за победу на этапе, немного расстраиваешься, когда она не приходит. Но Де Клейн был супербыстрым. Его фантастически развезли. Я сумел усидеть за поездом Tudor, правильно, что поехал за ними.

 

Безусловно, совершенно не ожидал возглавить гонку. Ведь это моя первая многодневная гонка Мирового тура в Европе. Каждый день воспринимаю как новый опыт, это здорово для будущего. Теперь с нетерпением жду, когда смогу помочь нашему капитану Давиду Годю. Завтра будет очень трудный день, но мы постараемся сохранить майку и хорошо поработать для Давида. В командной гонке мы стартуем последними, так что будем видеть выступление других команд и постараемся это использовать».

 

 

Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: Арвид Де Клейн Arvid de Kleijn Tudor Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это было самое длинное/продолжительное соло в исполнении одного велогонщика на гонках такого уровня..?..или Крис Фрум на том знаменитом этапе Джиро ухеал за победой ещё раньше чем 80км. до финиша ?

    Отрывы в 10-ке просто непристойные - вот что соТворил Погачар. Как по мне Тадей действительно "убил" эту СБ, но если ты на 2 головы сильнее всех остальных почему бы и нет)

  • старт-шоссе 82
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    старт-шоссе 82-Фото
    Чего-то не хватает, надо полагать что вместо крыльев ноги и педали?
    у Квиков тоже что-то странное на голове, на пожарную каску похоже.
  • uran
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    uran-Фото

    Я тоже как увидел жёлтого думал прикол такой, сразу вспомнился скоростной спуск на лыжах (Speed skiing который)

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хуан Аюсо - самый молодой победитель этапа на Тиррено-Адриатико со времён ЛеМонда 1982 года (вот даже так).

     

    А что это там за такие "громоздкие" вело-шлёмы у команды Visma | Lease a Bike ? Я  шо то маленько даже офигел)  

  • старт-шоссе 82
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    старт-шоссе 82-Фото
    Жаль, опять Ганна проиграл и опять очень обидный минимальный проигрыш . Но справедливости ради надо сказать что маршрут не совсем его был.слишком маленькая дистанция и много техничных поворотов больше подходящих для более компактных гонщиков.Я в своем прогнозе больше ставил на борьбу между Ганной и Вингегордом ,но как обычно бывает пока не увидиш трассу или пока не увидиш как кто-то из гонщиков ее проходит сказать конкретней сложно.

    В целом разделка понравилась, очень плотные результаты.
  • kabachok
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    kabachok-Фото

    Аюсо молодчина, прогресс налицо. 

  • nightbuster33
    Париж-Ницца-2024. Этап 2 (2)
    nightbuster33-Фото

    Каким был сам, такие и ученики( Tudor).

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Не этап, а массовый заезд туристов. Проснулись они только за 3 км до финиша.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (7)
    Николай Н.-Фото

    Ганна одну секунду проиграл и это очень обидно.

  • Velolife
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (4)
    Velolife-Фото
    Вот что значит слово лучшего велогонщика мирового тура: сказал – сделал. Сказал, что атакует на 5-звёздоной Monte Sante Marie за 81 км до финиша в Siena, и атаковал, да так, что его и видели! Кроме, нас, зрителей. Strade Bianche в будущем году должна обязательно войти в список «монументов» - ведь, это 1 из красивейших весениих классик: изумрудные виды и белые дороги, вьющиеся по винокрадникам Тосканы и под стать их цвету велосипеды пелотона, отличимые только по их эмблемам и, отчасти, логотипам, и лицам их седоков. И как же хочется туда, в Тоскану, присоединиться к тысячам велотиффози и на гравийном байке проехать по этим доргам и подняться по Via Santa Caterina к Piazza del Campo! Ах, как хорошо! Но через 2 недели уже настоящий итальянский «монумент» - Milan-Sanremo. А между тем, будем продолжать наслаждаться «Дорогой к солнцу» (которого нам не хватает) и «Гонкой 2-х морей». Там тоже есть, что посмотреть! Всем хорошей погоды!

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