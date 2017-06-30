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Каспер ван Уден — победитель 1 этапа AlUla Tour-2024

Каспер ван Уден одержал первую профессиональную победу 

 

 

 

22-летний нидерландский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL Каспер ван Уден (Casper van Uden) одержал первую профессиональную победу в карьере в свой первый гоночный день сезона, выиграв 1-й этап Тура Аль-Ула (AlUla Tour)-2024. 149,1-километровый этап завершился общим спринтом, в котором Каспер ван Уден опередил своего соотечественника Дилана Груневегена (Jayco AlUla) и бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step Тима Мерлира.

 

Это вторая в сезоне победа команды dsm-firmenich PostNL в сезоне после этапа Тура Даун Андер-2024, выигранного Оскаром Онли.

 

 

 

Каспер ван Уден — победитель 1 этапа AlUla Tour-2024

Photo © AlUla Tour / Charly Lopez

 

Каспер ван Уден: «Все ребята сегодня великолепно работали. У нас был план. Мы знали, что нам надо делать. Приятно, когда мы смогли всё выполнить, фокусируясь на своей гонке. Я очень счастлив, что принёс команде победу. Всех благодарю зато, что верят в меня.  Мы старались оставаться впереди, но пришлось много бороться за позиции. Ребята удержались, а я сохранял спокойствие. На последних трёх километрах мы сделали свой ход, в финале я остался на колесе гонщиков команды UAE, потом вышел вперёд, и этого оказалось достаточно.

 

Думаю, в прошлом году мне слишком хотелось выиграть, из-за чего я ошибался и несколько раз тяжело падал. Уже начал в себе сомневаться, но зимой вся команда, тренеры, гонщики, сказали, что верят в мои силы. У меня не хватает слов благодарности».

 

Рой Кирверс (Roy Curvers), тренер команды dsm-firmenich PostNL: «Как сказал бы Ганнибал из фильма «Команда А», «люблю, когда план  сходится». Именно так сегодня прошёл наш день. Вечером на собрании обсудили план, который все приняли. Было здорово видеть, как ребята воплотили его в жизнь в гонке, отлично отработали. Все внесли вклад в общее дело, верили в победу. Мы фантастически выполнили всё задуманное, а Каспер завершил план победой в спринте».

 

 

Результаты 1 этапа AlUla Tour-2024

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Теги к статье: Каспер ван Уден Casper van Uden dsm-firmenich PostNL Аль-Ула Тур AlUla Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот ещё один "зеленый уникум" появился в стане спринтеров. Молодежь бьет стариков по всем фронтам.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • vova-55
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (1)
    vova-55-Фото

    "... на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции"

    На ЧМ маршрут будет намного сложнее, чем на олимпиаде.

  • vova-55
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    vova-55-Фото

    Есть в формуле один киманда Red Bull

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Завтра будет прелюдие,после финиша второго этапа с преодоленим почти 5-ти км.финишнего подъма,того,кто есть кто. Это цветочки,а ягодка будет на последнем этапе.

  • Astanaforever
    Каспер ван Уден — победитель 1 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот ещё один "зеленый уникум" появился в стане спринтеров. Молодежь бьет стариков по всем фронтам.
  • Kay82
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    Kay82-Фото

    Супер! 

  • veltus85
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (8)
    veltus85-Фото
    власов горбатый
  • Krakk
    Герант Томас о Джиро д’Италия- ... (11)
    Krakk-Фото

    Цитата: Геродот
    Поги не потянет Джировские крутяки,это ему не Франция. Зря он ввязался в это дело.У Геранта преимущество,надо просто суметь его реализовать.Рецепт простой,Вингегор скажет какой) Пусть первую половину атакует до усерки). А во-вторую половину можно брать его тепленьким)
    Вы маршрут не пробовали посмотреть? Где там "крутяки"? Хозяева грязно надругались над чаяниями гонщиков!

  • BlAr
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    BlAr-Фото

    Ну всё, теперь окрылённый Роглич полетит к победе на ТдФbiggrin

    P.S. Я не возражаю!

  • Shalam s Urala
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    ред булл - энергетик, говоря проще - стимулятор с витаминками и аминокислотой. с другой стороны, никто ведь из гонцов не стесняется прям на камеру всосать баночку пепси. а в ред-булле концентрация кофеина "всего лишь" в три раза выше. собссно сам запрет на кофеин был отменён в 2004 году, так что - гуляй братва!

    сам по себе редбулл "придуман" из тайского энергетика австрийцем. Бора - оттуда же.  нормальный южно-немецкий пасьянс

  • AlpenFlow
    Заявление велокоманды Bora-han ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Боре презрение.
    Почему?

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