Каспер ван Уден — победитель 1 этапа AlUla Tour-2024

Каспер ван Уден одержал первую профессиональную победу

22-летний нидерландский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL Каспер ван Уден (Casper van Uden) одержал первую профессиональную победу в карьере в свой первый гоночный день сезона, выиграв 1-й этап Тура Аль-Ула (AlUla Tour)-2024. 149,1-километровый этап завершился общим спринтом, в котором Каспер ван Уден опередил своего соотечественника Дилана Груневегена (Jayco AlUla) и бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step Тима Мерлира.

Это вторая в сезоне победа команды dsm-firmenich PostNL в сезоне после этапа Тура Даун Андер-2024, выигранного Оскаром Онли.

Photo © AlUla Tour / Charly Lopez

Каспер ван Уден: «Все ребята сегодня великолепно работали. У нас был план. Мы знали, что нам надо делать. Приятно, когда мы смогли всё выполнить, фокусируясь на своей гонке. Я очень счастлив, что принёс команде победу. Всех благодарю зато, что верят в меня. Мы старались оставаться впереди, но пришлось много бороться за позиции. Ребята удержались, а я сохранял спокойствие. На последних трёх километрах мы сделали свой ход, в финале я остался на колесе гонщиков команды UAE, потом вышел вперёд, и этого оказалось достаточно.

Думаю, в прошлом году мне слишком хотелось выиграть, из-за чего я ошибался и несколько раз тяжело падал. Уже начал в себе сомневаться, но зимой вся команда, тренеры, гонщики, сказали, что верят в мои силы. У меня не хватает слов благодарности».

Рой Кирверс (Roy Curvers), тренер команды dsm-firmenich PostNL: «Как сказал бы Ганнибал из фильма «Команда А», «люблю, когда план сходится». Именно так сегодня прошёл наш день. Вечером на собрании обсудили план, который все приняли. Было здорово видеть, как ребята воплотили его в жизнь в гонке, отлично отработали. Все внесли вклад в общее дело, верили в победу. Мы фантастически выполнили всё задуманное, а Каспер завершил план победой в спринте».