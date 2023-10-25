Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

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- Дата:
- Сегодня, 14:12
Олав Коой одержал 13 победу в сезоне в день своего 22-летия
Велокоманда Jumbo-Visma завершила триумфальный сезон двойной победой - финальный 6-й этап Тура Гуанси-2023 выиграл в общем спринте Олав Коой (Olav Kooij), а Милан Вадер (Milan Vader) выиграл генеральную классификацию.
Победителя на 6-м этапе Тура Гуанси-2023 определил фотофиниш. Олав Коой опередил Себастьяна Молано (UAE Team Emirates) и Итана Хейтера (INEOS Grenadiers) в день своего 22-летия. Эта победа стала 13-й в сезоне и 28 -й в карьере Олава Кооя.
Милан Вадер, который надел майку лидера Тура Гуанси-2023 после победы на королевском 4-м этапе, впервые в карьере стал победителем генеральной классификации многодневной гонки Мирового тура.
Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2023 года с 69-победами, из которых 38 одержаны в гонках Мирового тура, включая победы на всех трёх Гранд-турах (Джиро д’Италия-2023 с Приможем Рогличем, Тур де Франс-2023 с Йонасом Вингегором, Вуэльта Испании-2023 с Сеппом Куссом).
Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team
Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team
Олав Коой: «Мы приехали в Китай всего с пятью гонщиками, но неделя получилась великолепной. Наш состав был меньше, чем у большинства команд, поэтому двое тянули пелотон, преследуя отрыв, один помогал Милану. Мы отлично провели неделю, результаты приходят, когда получаешь удовольствие».
Милан Вадер: «Врачи сказали, что счастливы уже тем, что я смог вернуться на велосипед. Но я был нацелен вернуть себе прежний уровень. Мы выиграли здесь три этапа и общий зачёт. Я очень горжусь командой. Мы с первого дня были предельно мотивированы и сконцентрированы. Мои товарищи по команде оберегали меня во время гонки. Счастлив, что можем праздновать эту победу вместе.
Победа на этапе и в генеральной классификации - мои первые профессиональные победы. Я так долго к ним шёл».
Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В прошлшом году Милан боролся за свою жизнь. Через полтора сезона он выиграл генеральную классификацию гонки Мирового тура. Это исключительное достижение. Наша команда дала Милану шанс, мы интенсивно с ним работали. Его тренер Тем Хеемскерк (Tim Heemskerk) много лет занимался с ним по переходу от горного велосипеда на шоссе. И совершенно неожиданно, что он так закончил второй сезон на шоссе. Очень приятный сюрприз.
Невероятны и победы Олава. В этом сезоне мы ставили целью 10 побед Олава, но он одержал 13. Олав - один из первых гонщиков нашей развивающей команды. Из подающего надежды молодого таланта он превратился в топового спринтера международного уровня. Мы очень этим гордимся.
Если прибавить победу Кристофа Лапорта на Чемпионате Европы, то наша команда одержала в этом сезоне 70 побед. Просто нет слов. Это беспрецедентный, фантастический сезон. Мы всегда были скромной командой, но этот сезон даёт повод что-то переосмыслить. Мы очень гордимся».
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