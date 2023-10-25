Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Pedalpower

Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) Цитата: nightbuster33 А что,в начале выступления Власова в составе Астаны не было ни Лопеза,и даже Луценко? В составе РУСВЕЛО Власов был подающим надежды и только насточивость Винокурова позволило перейдти ему в команду ПТ.Оставался бы он в рос.команде то никто бы не смог бы заполучить его в свою команду."Блат",он и есть Блат. У Власова минимальные надежды,перепрыгнуть выше того ,что он имеет сейчас,как бы вы этого ни хотели.

Если поглядеть на карьеру Власова, то понятно станет, что Астана была главной дырой на его пути, так что вот вообще ни разу не верная мысль. Ну а что касается Лопеса и Луценко, то толку от таких сокомандников никакого. Касаемо содержания статьи очень хотелось бы верить, что команда будет вести себя грамотно и не позволит этому юнцу попортить выступления Роглича перетягиванием одеялка на себя. Власов не шибко классный генеральний, но на Вуэльте этой Сиан явно мог бы хоть немного помогать на паре этапов капитану на гонке, а не переть своим ходом вникуда, авось в итоге оба повыше бы были. Если поглядеть на карьеру Власова, то понятно станет, что Астана была главной дырой на его пути, так что вот вообще ни разу не верная мысль. Ну а что касается Лопеса и Луценко, то толку от таких сокомандников никакого. Касаемо содержания статьи очень хотелось бы верить, что команда будет вести себя грамотно и не позволит этому юнцу попортить выступления Роглича перетягиванием одеялка на себя. Власов не шибко классный генеральний, но на Вуэльте этой Сиан явно мог бы хоть немного помогать на паре этапов капитану на гонке, а не переть своим ходом вникуда, авось в итоге оба повыше бы были.

Freejazz

Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) Дело не в "наших" хотениях-нехотениях, а в простой оценке гонщика, который по каким либо причинам обращает на себя внимание. Результаты генеральщика - это сочетание факторов - собственные возможности+работа команды. На одних собственных силах немногие до подиума доехзжали. В Русвело у Власова команды не было. Астана в его время сыпалась, отчего он собственно и ушел (мое мнение). Устати и сейчас в Астане с командной работой тоже не очень. В Боре ситуация получше, но Власов, как основной генеральщик, слабоват и может с приходом Роглича немного спадут ожидания команды на результаты и будет морально спокойнее (но это все мои рассуждения). А может, новый тренер ему в дополнение к его приличной разделке горы балансно подтянет.

nightbuster33

Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) А что,в начале выступления Власова в составе Астаны не было ни Лопеза,и даже Луценко? В составе РУСВЕЛО Власов был подающим надежды и только насточивость Винокурова позволило перейдти ему в команду ПТ.Оставался бы он в рос.команде то никто бы не смог бы заполучить его в свою команду."Блат",он и есть Блат. У Власова минимальные надежды,перепрыгнуть выше того ,что он имеет сейчас,как бы вы этого ни хотели.

error

Тур Гуанси-2023. Этап 6 (1) Юмба таке довезла Ведера до победы. Молодец парень.. после такой травмы. На след. год летать будет. з.ы. Коой конечно концовку сезона по победам будь здоров выдал...

Ser Gio

Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) Один из этапов Вуэльты он так и ехал - Кемна еще был в отрыве, а Уйдебрукс потянул группу за 2 км до финиша. В результате выиграл Ремко. Тогда списали на неопытность, но сейчас, смотря на заявочки в интервью, начинаешь понимать, что думал тогда он в первую очередь о собственных результатах.

дрокер

Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) Следующий сезон покажет насколько обоснованы его амбиции. Приход Примоша подстегнет команду. Думаю, и Александру будет полезно у него многому научиться. С самого начала карьры и в Астане и Боре у Саши не было сильного партнера в команде.

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Chrono des Nations-2023. Резул ... (7) ЧМ был не в конце сезона.

Впрочем за "короля" я забыл поставить кавычки.

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Тренер Приможа Роглича Марк Ла ... (1) Правильная мотивация у Ламбертса. Достойная. Думаю у него все получится.

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Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6) Но нам надо тщательно проанализировать, что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособными на Гранд-турах. Тогда будет понятно, сможет ли Bora что-то мне предложить или придётся искать другое место Достаточно нахально сказано, если перевод точен. Похоже совсем не командный гонец а "яркий индивидуал" растет. Типа сами знаете кого. Если я правильно понял стратегию Боры, то он в ней не останется.

Earl57

Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45) Говорили вроде, что в конце октября будет. На ОИ в Париже квоты сократили по сравнению с предыдущими олимпиадами. Пелотон там маленький будет, всего 90 человек. У большинства спринтеров с отбором в сборную будут сложности. Так что на Туре какие-то спринтеры все равно останутся.