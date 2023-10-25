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Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Олав Коой одержал 13 победу в сезоне в день своего 22-летия

 

 

Велокоманда Jumbo-Visma завершила триумфальный сезон двойной победой - финальный 6-й этап Тура Гуанси-2023 выиграл в общем спринте Олав Коой (Olav Kooij), а Милан Вадер (Milan Vader) выиграл генеральную классификацию.

 

Победителя на 6-м этапе Тура Гуанси-2023 определил фотофиниш. Олав Коой опередил Себастьяна Молано (UAE Team Emirates) и Итана Хейтера (INEOS Grenadiers)  в день своего 22-летия. Эта победа стала 13-й в сезоне и 28 -й в карьере Олава Кооя.

 

Милан Вадер, который надел майку лидера Тура Гуанси-2023 после победы на королевском 4-м этапе, впервые в карьере стал победителем генеральной классификации многодневной гонки Мирового тура.

 

Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2023 года с 69-победами, из которых 38 одержаны в гонках Мирового тура, включая победы на всех трёх Гранд-турах (Джиро д’Италия-2023 с Приможем Рогличем, Тур де Франс-2023 с Йонасом Вингегором, Вуэльта Испании-2023 с Сеппом Куссом).

 

Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

 

Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Photo (c) Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

 

Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

 

Команда Jumbo-Visma завершила сезон победой на Туре Гуанси-2023

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

 

Олав Коой: «Мы приехали в Китай всего с пятью гонщиками, но неделя получилась великолепной. Наш состав был меньше, чем у большинства команд, поэтому двое тянули пелотон, преследуя отрыв, один помогал Милану. Мы отлично провели неделю, результаты приходят, когда получаешь удовольствие».

 

Милан Вадер: «Врачи сказали, что счастливы уже тем, что я смог вернуться на велосипед. Но я был нацелен вернуть себе прежний уровень. Мы выиграли здесь три этапа и общий зачёт. Я очень горжусь командой. Мы с первого дня были предельно мотивированы и сконцентрированы. Мои товарищи по команде оберегали меня во время гонки. Счастлив, что можем праздновать эту победу вместе.

 

Победа на этапе и в генеральной классификации - мои первые профессиональные победы. Я так долго к ним шёл».

 

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В прошлшом году Милан боролся за свою жизнь. Через полтора сезона он выиграл генеральную классификацию гонки Мирового тура. Это исключительное достижение. Наша команда дала Милану шанс, мы интенсивно с ним работали. Его тренер Тем Хеемскерк (Tim Heemskerk) много лет занимался с ним по переходу от горного велосипеда на шоссе. И совершенно неожиданно, что он так закончил второй сезон на шоссе. Очень приятный сюрприз.

 

Невероятны и победы Олава. В этом сезоне мы ставили целью 10 побед Олава, но он одержал 13. Олав - один из первых гонщиков нашей развивающей команды. Из подающего надежды молодого таланта он превратился в топового спринтера международного уровня. Мы очень этим гордимся.

 

Если прибавить победу Кристофа Лапорта на Чемпионате Европы, то наша команда одержала в этом сезоне 70 побед. Просто нет слов. Это беспрецедентный,  фантастический сезон. Мы всегда были скромной командой, но этот сезон даёт повод что-то переосмыслить. Мы очень гордимся».

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Теги к статье: Олав Коой Olav Kooij Jumbo-Visma Милан Вадер Gree-Tour of Guangxi-2023 Тур Гуанси-2023 гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Pedalpower
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: nightbuster33
    А что,в начале выступления Власова в составе Астаны не было ни Лопеза,и даже Луценко? В составе РУСВЕЛО Власов был подающим надежды и только насточивость Винокурова позволило перейдти ему в команду ПТ.Оставался бы он в рос.команде то никто бы не смог бы заполучить его в свою команду."Блат",он и есть Блат. У Власова  минимальные надежды,перепрыгнуть выше того ,что он имеет сейчас,как бы вы этого ни хотели.
    Если поглядеть на карьеру Власова, то понятно станет, что Астана была главной дырой на его пути, так что вот вообще ни разу не верная мысль. Ну а что касается Лопеса и Луценко, то толку от таких сокомандников никакого. Касаемо содержания статьи очень хотелось бы верить, что команда будет вести себя грамотно и не позволит этому юнцу попортить выступления Роглича перетягиванием одеялка на себя. Власов не шибко классный генеральний, но на Вуэльте этой Сиан явно мог бы хоть немного помогать на паре этапов капитану на гонке, а не переть своим ходом вникуда, авось в итоге оба повыше бы были.
  • Freejazz
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    Freejazz-Фото
    Дело не в "наших" хотениях-нехотениях, а в простой оценке гонщика, который по каким либо причинам обращает на себя внимание. Результаты генеральщика - это сочетание факторов - собственные возможности+работа команды. На одних собственных силах немногие до подиума доехзжали. В Русвело у Власова команды не было. Астана в его время сыпалась, отчего он собственно и ушел (мое мнение). Устати и сейчас в Астане с командной работой тоже не очень. В Боре ситуация получше, но Власов, как основной генеральщик, слабоват и может с приходом Роглича немного спадут ожидания команды на результаты и будет морально спокойнее (но это все мои рассуждения). А может, новый тренер ему в дополнение к его приличной разделке горы балансно подтянет.
  • nightbuster33
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    nightbuster33-Фото

    А что,в начале выступления Власова в составе Астаны не было ни Лопеза,и даже Луценко? В составе РУСВЕЛО Власов был подающим надежды и только насточивость Винокурова позволило перейдти ему в команду ПТ.Оставался бы он в рос.команде то никто бы не смог бы заполучить его в свою команду."Блат",он и есть Блат. У Власова  минимальные надежды,перепрыгнуть выше того ,что он имеет сейчас,как бы вы этого ни хотели.

  • error
    Тур Гуанси-2023. Этап 6 (1)
    error-Фото

    Юмба таке довезла Ведера до победы.

    Молодец парень.. после такой травмы.

    На след. год летать будет.

     

    з.ы. Коой конечно концовку сезона по победам будь здоров выдал...

  • Ser Gio
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    Ser Gio-Фото
    Один из этапов Вуэльты он так и ехал - Кемна еще был в отрыве, а Уйдебрукс потянул группу за 2 км до финиша. В результате выиграл Ремко. Тогда списали на неопытность, но сейчас, смотря на заявочки в интервью, начинаешь понимать, что думал тогда он в первую очередь о собственных результатах.
  • дрокер
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    дрокер-Фото

    Следующий сезон покажет насколько обоснованы его амбиции.

    Приход Примоша подстегнет команду. Думаю, и Александру будет полезно у него многому научиться.

    С самого начала карьры и в Астане и Боре у Саши не было сильного партнера в команде.

  • error
    Chrono des Nations-2023. Резул ... (7)
    error-Фото
    ЧМ был не в конце сезона.
    Впрочем за "короля" я забыл поставить кавычки.
  • error
    Тренер Приможа Роглича Марк Ла ... (1)
    error-Фото

    Правильная мотивация у Ламбертса. Достойная.

    Думаю у него все получится.

     

  • error
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (6)
    error-Фото

    Но нам надо тщательно проанализировать, что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособными на Гранд-турах. Тогда будет понятно, сможет ли Bora что-то мне предложить или придётся искать другое место

     

    Достаточно нахально сказано, если перевод точен.

    Похоже совсем не командный гонец а "яркий индивидуал" растет.

    Типа сами знаете кого.

    Если я правильно понял стратегию Боры, то он в ней не останется.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    Earl57-Фото

    Говорили вроде, что в конце октября будет.

    На ОИ в Париже квоты сократили по сравнению с предыдущими олимпиадами. Пелотон там маленький будет, всего 90 человек. У большинства спринтеров с отбором в сборную будут сложности. Так что на Туре какие-то спринтеры все равно останутся. 

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5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
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8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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