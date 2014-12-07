Приглашения на Страде Бьянке-2024, Тиррено-Адриатико-2024 и Милан-Сан-Ремо-2024

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- Дата:
- Сегодня, 14:02
Приглашения на Страде Бьянке-2024, Тиррено-Адриатико-2024, Милан-Сан-Ремо-2024
Компания RCS Sport, которая является организатором Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, объявила команды, получившие приглашения на эти гонки в 2024 году. Гонки входят в календарь Мирового Тура (UCI World Tour).
На классику Страде Бьянке (Strade Bianche), которая пройдёт 2 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
ISRAEL - PREMIER TECH
LOTTO DSTNY
UNO-X MOBILITY
CORRATEC - VINI FANTINI
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM POLTI KOMETA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
На Тиррено-Адриатико-2024, которая пройдёт с 4 по 10 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
ISRAEL - PREMIER TECH
CORRATEC - VINI FANTINI
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM POLTI KOMETA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
UNO-X MOBILITY
VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE'
На Милан-Сан-Ремо-2024, которая пройдёт 16 марта, помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Приглашения – 7
ISRAEL - PREMIER TECH
LOTTO DSTNY
UNO-X MOBILITY
CORRATEC - VINI FANTINI
TEAM POLTI KOMETA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE'
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