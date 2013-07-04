41-летний Доменико Поццовиво нашёл велокоманду для выступления на Джиро д’Италия-2024

Доменико Поццовиво подписал контракт на 2024 год с велокомандой VF Group-Bardiani CSF-Faizane

Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), оставшийся без команды после сезона 2023 года, сможет воплотить свою мечту - в 18-й раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия. 41-летний итальянский велогонщик подписал контракт на 2024 год с итальянской профессиональной велокомандой VF Group-Bardiani CSF-Faizane, которая получила приглашение для участия в 107-м выпуске итальянского Гранд-тура.

18-й старт на итальянском Гранд-туре позволит Доменико Поццовиво сравняться по числу участий в Джиро д’Италия с его знаменитым соотечественником, итальянским велогонщиком Владимиро Паниццей (Wladimiro Panizza). Из 18 стартов Паницца финишировал в 16 выпусках Джиро д’Италия.

Подписание контракта с VF Group-Bardiani CSF-Faizane Доменико Поццовиво в интервью La Gazzetta dello Sport сравнил с «сюжетом фильма», так как в 2005 году именно с этой командой под руководством Бруно Ревербери (Bruno Reverberi) он начал профессиональную карьеру в велоспорте и выступал первые 8 лет, только команда тогда называлась Ceramica Panaria - Navigare. С этой же командой Доменико Поццовиво одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия в 2012 году (на 8-м этапе до Лаго Лачено, где выиграл из отрыва, опередив Беньята Инчаусти и Хоакима Родригеса).

Доменико Поццовиво собирается начать сезон на Тиррено-Адриатико-2024, если не будет бюрократических препятствий. La Gazzetta dello Sport отмечает, что даже без контракта Доменико Поццовиво не прекращал работать, поехал на вулкан Тейде, где сам снял номер отеля и устроил себе тренировочный лагерь на высоте.

Доменико Поццовиво: «Как будто сюжет фильма, когда давным-давно начал путешествие, а потом спустя столько времени и многочисленных эпизодов сериала снова собираешься с теми же людьми, чтобы замкнуть круг. Одна из главных мотиваций - сравняться с Паниццей. Кроме того, в прошлом году я сошёл с Джиро и даже не смог проехать Ломбардию. Так прощаться с карьерой в велоспорте было бы слишком грустно. И, если честно, я не думаю останавливаться после Джиро д’Италия-2024, хочу завершить в конце сезона на Ломбардии.

Чувствую себя как «старик», который мыслит как очень молодой. У меня нет проблем в общении с молодым поколением. С теми показателями, которые у меня есть, место в топ-10 (на Джиро) не будет невозможным».

Роберто Ревербери (Roberto Reverberi), менеджер команды VF Group-Bardiani CSF-Faizanè: «Доменико будет играть важную роль как наставник и гид для молодых ребят команды. Он невероятно профессионален и после стольких лет продолжает выступать на высоком уровне. Мы счастливы и гордимся тем, что он может завершить свою карьеру в команде, где все начиналось. Круг замкнулся».