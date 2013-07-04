VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

41-летний Доменико Поццовиво нашёл велокоманду для выступления на Джиро д’Италия-2024

Доменико Поццовиво подписал контракт на 2024 год с велокомандой VF Group-Bardiani CSF-Faizane

 

 

Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), оставшийся без команды после сезона 2023 года, сможет воплотить свою мечту - в 18-й раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия. 41-летний итальянский велогонщик подписал контракт на 2024 год с итальянской профессиональной велокомандой VF Group-Bardiani CSF-Faizane, которая получила приглашение для участия в 107-м выпуске итальянского Гранд-тура.

 

41-летний Доменико Поццовиво нашёл велокоманду для выступления на Джиро д’Италия-2024

 

 

18-й старт на итальянском Гранд-туре позволит Доменико Поццовиво сравняться по числу участий в Джиро д’Италия с его знаменитым соотечественником, итальянским велогонщиком Владимиро Паниццей (Wladimiro Panizza). Из 18 стартов Паницца финишировал в 16 выпусках Джиро д’Италия.

 

Подписание контракта с VF Group-Bardiani CSF-Faizane Доменико Поццовиво в интервью La Gazzetta dello Sport сравнил с «сюжетом фильма», так как в 2005 году именно с этой командой под руководством Бруно Ревербери (Bruno Reverberi) он начал профессиональную карьеру в велоспорте и выступал первые 8 лет, только команда тогда называлась Ceramica Panaria - Navigare. С этой же командой Доменико Поццовиво одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия в 2012 году (на 8-м этапе до Лаго Лачено, где выиграл из отрыва, опередив Беньята Инчаусти и Хоакима Родригеса).

 

Доменико Поццовиво собирается начать сезон на Тиррено-Адриатико-2024, если не будет бюрократических препятствий. La Gazzetta dello Sport отмечает, что даже без контракта Доменико Поццовиво не прекращал работать, поехал на вулкан Тейде, где сам снял номер отеля и устроил себе тренировочный лагерь на высоте.  

 

Доменико Поццовиво: «Как будто сюжет фильма, когда давным-давно начал путешествие, а потом спустя столько времени и многочисленных эпизодов сериала снова собираешься с теми же людьми, чтобы замкнуть круг.  Одна из главных мотиваций - сравняться с Паниццей. Кроме того, в прошлом году я сошёл с Джиро и даже не смог проехать Ломбардию. Так прощаться с карьерой в велоспорте было бы слишком грустно. И, если честно, я не думаю останавливаться после Джиро д’Италия-2024, хочу завершить в конце сезона на Ломбардии.

 

Чувствую себя как «старик», который мыслит как очень молодой. У меня нет проблем в общении с молодым поколением. С теми показателями, которые у меня есть, место в топ-10 (на Джиро) не будет невозможным».

 

Роберто Ревербери (Roberto Reverberi), менеджер команды VF Group-Bardiani CSF-Faizanè: «Доменико будет играть важную роль как наставник и гид для молодых ребят команды. Он невероятно профессионален и после стольких лет продолжает выступать на высоком уровне. Мы счастливы и гордимся тем, что он может завершить свою карьеру в команде, где все начиналось. Круг замкнулся».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:06 | Регистрация: 4.07.2013

    Форца, Доменико!

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:33 | Регистрация: 20.05.2021

    Приятно читать такие новости.Счастливчик,который раз, жажда в продолжении участия в гонках воплощается неожиданно до начала основы сезона. ЗДОРОВЬЯ и УСПЕХОВ!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 марта 2024

Strade Bianche

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 февраля

Samuel Brand (Team Novo Nordisk)

Aurelien Paret-Peintre (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Felix Gall (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2024 (133)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)