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Ригоберто Уран завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2024 года

Ригоберто Уран объявил, что завершит 19-летнюю карьеру в профессиональном велоспорте  

 

 

37-летний колумбийский велогонщик команды EF Education EasyPost Ригоберто Уран официально объявил, что завершит карьеру в профессиональном пелотоне в 2024 году.

 

За 19 лет карьеры в велоспорте Ригоберто Уран стал участником 24 Гранд-туров, поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс в 2017 году, выиграл этапы всех трёх Гранд-туров, стал первым колумбийцем, надевавшим розовую майку лидера Джиро д'Италия, завоевал серебряную медаль в групповой гонке на Олимпийских Играх в 2012 году. Ранее в интервью колумбийским СМИ Ригоберто Уран говорил, что планирует завершить карьеру после Олимпийских Игр-2024.

 

Photo (c) EF Education EasyPost Team

 

 

В Колумбии Ригоберто Уран стал национальным героем. Он проводит свой Гранд-фондо, о его жизни снят телесериал, у него собственный бренд одежды и миллионы фанатов.

 

Когда Ригоберто Урану было 14 лет, его отца убили, и ему пришлось взять на себя содержание семьи. Чтобы свести концы с концами, он продавал лотерейные билеты и вкладывал всю энергию в велоспорт, которым начал заниматься со своим отцом.

 

Местный велоклуб, видя его решимость, помог ему найти свой путь в профессиональный велоспорт. В 2006 году Ригоберто Уран стал велогонщиком проконтинентальной велокоманды Tenax - Salmilano, затем выступал в Unibet.com, с 2008 по 2010 был гонщиком Caisse d'Epargne (нынешней Movistar), с 2011 по 2013 выступал в британской команде Sky, в 2014 и 2015 был гонщиком Quick Step, а с 2016 и по сей день выступает в команде Джонатана Воутерса EF Education Easy Post (Cannondale).

 

Когда Ригоберто Уран впервые приехал в Европу, его приняла итальянская семья, которая заботилась о нём, не давала падать духом и радовалась его первым победам. А затем уже сам Ригоберто Уран стал принимать у себя и поддерживать молодых колумбийских велогонщиков, которые, как и он, приезжали в Европу, где начинали карьеру.

 

Велокоманда EF Education EasyPost отмечает, что Ригоберто Уран установил прекрасные взаимоотношения со всеми велогонщиками, всегда с уважением относился к коллегам от соньёров и механиков до суперзвёзд пелотона.

 

Ригоберто Уран: «Считаю, мне, как велогонщику, настало время сказать: «Мы достигли финала». Мне потребовалось много времени, чтобы принять это решение. Я долго думал об этом. Правда в том, что завершать карьеру страшно. Велоспорт дал мне всё, что есть в моей жизни. Почти 23 года моей целью было встать, позавтракать и сесть на велосипед. Я был частью команды, которая возила меня на крупнейшие гонки мира. А теперь это заканчивается.

 

Постараюсь насладиться этим сезоном, буду выкладываться по максимуму, участвовать в каждой гонке так, будто она для меня последняя. Этот сезон станет моей огромной благодарностью команде, всем людям, тренерам и товарищам по команде, которые всегда мне помогали на протяжении последних 20 с лишним лет.

 

Что мы хотим для наших детей? Чтобы они занимались спортом и учились. За эти замечательные годы с EF Education EasyPost мы создали команду, которую любят люди, которая поднимает им настроение. Возможно, мы не выигрывали больше всех, но мы очень конкурентоспособная команда, очень хорошая команда, которая дарит радость.

 

Для меня всё приобретает смысл, когда встречаю пятилетнего мальчика, а он мне говорит: «Риго, ты вдохновляешь меня стать лучше, чем я есть сейчас». Кто бы мог подумать, что мальчик из Уррао, много работавший, брошенный во взрослую жизнь, может вдохновлять стольких людей. Действительно, если человек способен помочь кому-то изменить привычки и улучшить жизнь, то, думаю, он проделал отличную работу».

 

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), основатель и генеральный директор команды EF Education EasyPost: «Я буду скучать по Риго. Команде его тоже будет не хватать. Он заложил основы того, что мы построили. Конечно, он будет процветать после завершения карьеры, уверен, он найдёт способ выразить свою страсть и индивидуальность вне гонок. Нам будет не хватать его харизмы и лидерских качеств. Но самое главное, за что мы ценим его в команде, что он ещё и прекрасный человек».

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education EasyPost

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 20.05.2021

    Не говори ты всем,ПРОЩАЙ. Не ГОВОРИ! У всех современных вело колумбийцев есть частицы РИГО.

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