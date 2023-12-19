Ригоберто Уран о завершении карьеры в 2024 году и современном пелотоне

Ригоберто Уран: «Проеду Олимпиаду, потом “чао”»

Ригоберто Уран, которому 26 января исполнится 37 лет, завершит карьеру профессионального велогонщика после Олимпийских игр-2024. Об этом колумбийский велогонщик команды EF Education Easy Post мимоходом сказал во время посещения футбольного клуба “Atlético Nacional” в Медельине.

В ответ на вопрос форварда клуба Дорлана Пабона, который начал карьеру в футболе в тот же год, когда Уран собирается завершить карьеру, колумбийский велогонщик ответил: «Собираюсь остаться ещё на один год, проеду Олимпиаду, а потом “чао”».

Photo @RigobertoUran

Ригоберто Уран пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начал выступать в проконтинентальной команде Tenax - Salmilano, с 2008 по 2010 выступал в команде Caisse d'Epargne (нынешняя Movistar), с 2011 по 2013 был гонщиком команды Sky, затем два года выступал в команде Патрика Лефевра Quick Step, а с 2016 года выступает под руководством Джонатана Воутерса EF Education (бывшая Cannondale).

За свою карьеру Ригоберто Уран одержал 14 побед, в том числе выиграл этапы на всех трёх Гранд-турах, завоевал серебряную медаль в групповой гонке на Олимпийских Играх-2012 в Лондоне, дважды поднимался на вторую ступень Джиро д’Италия в 2013 и 2014 годах, на вторую ступень Тур де Франс в 2017 году. Уран принял участие в 24 Гранд-турах, где помимо трёх призовых мест пять раз финишировал в топ-10 генеральной классификации - в последний раз в 2022 году, когда занял 9-е место на Вуэльте Испании.

У себя на родине в Колумбии Ригоберто Уран настолько популярен, о его жизни снят телесериал “Rigo” , где роль Урана сыграл колумбийский актёр Хуан Пабло Уррего (Juan Pablo Urrego).

В недавнем интервью Antena 2 Ригоберто Уран, как ветеран пелотона, рассуждал о том, насколько изменился велоспорт за время его 18-летней карьеры:

«Сейчас люди смотрят только на ватты и никто в группе и словом не перекинется. С первого километра начинают продавливать во всю мощь. Никто не разговаривает, напряжение огромное. Средний уровень становится всё выше и выше. Выступать так много лет невозможно. Будут исключения, но оставаться профессиональным гонщиком после 32 становится очень сложно.

Сильно изменился и ещё один аспект. Раньше, если 20-летний слишком приближался к Чиполлини или другой звезде в гонке, его сразу посылали к чёрту. А сейчас 20-летний парень стремится выиграть Тур. Я видел, как такую легенду как Крис Фрум молодой парень из маленькой команды собирался подвинуть локтем. Когда я начинал карьеру, было понятно, где окажешься, если так сделаешь.

Уважение исчезло ещё и потому, что сейчас и лидерами стали 20-летние. Иерархия полностью изменилась. Нет единого лидера, кто-то выходит на первый план каждые два года. Этих гонщиков защищают крупные структуры, вкладывающие в них много денег и времени».