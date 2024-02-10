UCI временно отстранил от велогонок Антвана Тулука

Антван Тулук временно отстранён от велогонок после допиг-пробы, показавшей наличие стероидов

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об отстранении от велогонок 29-летнего нидерландского велогонщика Антвана Тулука (Antwan Tolhoek), выступающего в континентальной португальской команде Sabgal / Anicolor.

В заявлении UCI говорится:

«Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что нидерландский гонщик Антван Толхук был уведомлен о неблагоприятном результате анализа на анаболические андрогенные стероиды (ААС)* в пробе, взятой во время внесоревновательного контроля 27 ноября 2023 года. Допинг-контроль был инициирован и проведён Международным агентством по тестированию (ITA) по поручению UCI.

В соответствии с антидопинговыми правилами UCI, гонщик был временно отстранён от соревнований. Он имеет право запросить анализ пробы B».

Антван Тулук пришёл в профессиональный велоспорт в 2015 году, начав как стажёр команды Tinkoff-Saxo, затем после года в проконтинентальной команде Roompot - Oranje Peloton стал гонщиком LottoNL-Jumbo (Jumbo-Visma), где выступал до конца 2021 года. В 2022 и 2023 году выступал в команде Trek-Segafredo. На его счету одна победа на этапе Тура Швейцарии-2019, 2-е место в общем зачёте Вуэльты Андалусии-2021, 12-е место на Ломбардии-2020, участие в 4 Гранд-турах.