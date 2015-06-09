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Франк Боннамур временно отстранён UCI из-за несоответствий в биологическом паспорте

Велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Франк Боннамур временно отстранён от соревнований

Франк Боннамур временно отстранён UCI из-за несоответствий в биологическом паспорте

 

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о временном отстранении от соревнований 28-летнего французского велогонщика команды Decathlon AG2R La Mondiale Франка Боннамура (Franck Bonnamour) из-за выявленных несоответствий в показателях биологического паспорта, требующих объяснений.

 

В официальном заявлении UCI говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что французский гонщик Франк Боннамур был временно отстранён от соревнований в соответствии с Антидопинговыми правилами UCI из-за  необъяснённых отклонений в его биологическом паспорте. UCI не будет давать дальнейших комментариев, пока идёт разбирательство».

 

В свою очередь велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale подчеркнула, что  отклонения в биологическом паспорте Боннамура относятся к тестам, проведённым до того, как он подписал контракт с командой в начале 2023 года.  В 2021-2022 годах Боннамур выступал за велокоманду B&B Hotels-KTM, а в 2019-2020 - за Arkéa Samsic.

 

В заявлении команды говорится: «Команда Decathlon AG2R La Mondiale принимает к сведению решение UCI о временном отстранении Франка Боннамура. Это решение основано на тестах, проведённых до того, как он присоединился к команде 1 января 2023 года. В связи с этим и пока продолжается процедура UCI,  команда временно отстраняет Франка Боннамура от участия в соревнованиях. Это решение вступает в силу немедленно. Команда Decathlon AG2R La Mondiale выступает за то, чтобы заниматься велоспортом в соответствии со строгими этическими правилами».

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Теги к статье: Франк Боннамур Franck Bonnamour Decathlon AG2R La Mondiale

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  1. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 00:30 | Регистрация: 26.07.2021

    Пора и велоспорту переходить на новый уровень(шутка): https://nypost.com/2024/02/01/business/peter-thiel-is-bankrolling-enhanced-game
    s-olympics-on-steroids/ Основатель PayPal Питер Тиль анонсировал Enhanced Games — спортивные соревнования, в которых разрешено принимать запрещённые препараты для улучшения результатов. Среди дисциплин — лёгкая атлетика, плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, единоборства. Первые игры пройдут в 2025 году.

  2. s75

    Сегодня, 04:59 | Регистрация: 9.06.2015

    дело Мигелито - link

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 5 (8)
    BlAr-Фото
    Висма велик потеряла, ищет...
  • BlAr
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (1)
    BlAr-Фото

    Трудный сезон для Роглича, в котором мало гонок? Это зависит только от целей на эти гонки. Если цель - набор формы и отлаживание взаимосвязей внутри команды перед ТдФ, то всё неплохо и легко. Опять же, меньше мест, где можно серьёзно травмироваться. Расценивать же "трудность" по призовым местам вообще достаточно нелепо. Ну откатает кто-то кучу гонок без наличия конкурентов, а на серьёзном старте нахватает от каждого из них. Это что, предмет для гордости от сезона?

    P.S. Думаю, Роглич может и не выиграть вообще. Не удивлюсь такому исходу.

    Плохо, что Погачар заранее "сдался" перед ТдФ. Больно уж не хочется получить очередную победу лицемера. Разве только тот велик потеряет...

  • s75
    Франк Боннамур временно отстра ... (2)
    s75-Фото

    дело Мигелито - link

  • AlpenFlow
    Франк Боннамур временно отстра ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Пора и велоспорту переходить на новый уровень(шутка): https://nypost.com/2024/02/01/business/peter-thiel-is-bankrolling-enhanced-game
    s-olympics-on-steroids/ Основатель PayPal Питер Тиль анонсировал Enhanced Games — спортивные соревнования, в которых разрешено принимать запрещённые препараты для улучшения результатов. Среди дисциплин — лёгкая атлетика, плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, единоборства. Первые игры пройдут в 2025 году.
  • Velolife
    Матье ван дер Пул — шестикратн ... (4)
    Velolife-Фото
    Ничего сверхъестественного не произошло. 13 заездов и 12 побед! Наихудший результат в сезоне – место в Кубке в Benidorm/е. Кто ещё мог стат ЧМ? В 6-й раз? Думаю, что навряд ли в 4-й раз им мог стать Wout van Aert. Или во 2-й раз Tom Pidcock. Так что в будущем ЧМ MVDP вполне по силам догнать Erik/а De Vlaeminck/а. И вместе с Mathieu van der Poel на подиуме стояли те, кто хорошо ехал и будет продолжать ехать до конца февраля этот сезон – серебряный Joris Nieuwenhuis и бронзовый Michael Vanthourenhout, 2-кратный ЧЕ. И у женщин никаких сюрпризов: всё в том же порядке - Fem van Empel, Lucinda Brand и Puck Pieterse. С чем мы всех и поздравляем. Но особенно тепло хотелось бы поздравить и попращаться с 3-кратным ЧМ и 7-кратным НЧ, Zdenek/ом Stybar/ом, который, несмотря на прощальные слёзы на последнем круге, всё-таки доехал до финиша, хотя и 31-м. Но не стареют душой ветераны! А ведь Zdenek старше Mathieu всего-то на 10 лет! Посмотрим!
  • agpersonal
    Матье ван дер Пул — шестикратн ... (4)
    agpersonal-Фото

    Самый неинтересный чемпионат мира. Да и весь сезон весьма унылый получился. Да еще ГЦН+ превратился в тыкву, одно разочарование )

  • s75
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 5 (8)
    s75-Фото

    Висма гоночный сезон толком еще не начинали, проехали TDU третьим составом и всё. Сейчас вернутся со своих чудо-сборов и чудо-диет, и опять начнется раз-два-три на финише;)

    В Ваш скорбный список можно смело добавлять Инеос, кусок жареной свинины не заменит на подиуме вкус шампанского;) победа в чемпионате страны к командной копилке относится постольку-поскольку...

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 5 (8)
    nightbuster33-Фото

    У Астаны 7-8 стартов в феврале не считая этапы.

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 5 (8)
    Earl57-Фото

    По прошествии месяца с начала сезона всего 4 команды без побед. Это AG2R, Кофидис, Астана и Висма. И на последнем месте из 18-ти команд не Астана, а Висма. У них не то что побед нет, но даже попаданий в топ-3. И всего 3 попадания в топ-10. У Астаны есть один подиум и 9 раз в топ-10.

    У Висмы ближайшие гонки 10-11 февраля с Куссом и Ван Артом. На них вся надежда...

  • Earl57
    Матье ван дер Пул — шестикратн ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: MVDP
    Первая победа в отсутствие ВВА. Эх, уходит эпоха.

    Сколько им лет? 29? Моложе они не становятся, и мотивации заниматься велокроссом уже нет, ибо всё везде уже выиграно и не по одному разу. А так сосредоточатся на шоссе, где и тому и другому есть к чему стремиться.

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