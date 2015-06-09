Франк Боннамур временно отстранён UCI из-за несоответствий в биологическом паспорте

Велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Франк Боннамур временно отстранён от соревнований

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о временном отстранении от соревнований 28-летнего французского велогонщика команды Decathlon AG2R La Mondiale Франка Боннамура (Franck Bonnamour) из-за выявленных несоответствий в показателях биологического паспорта, требующих объяснений.

В официальном заявлении UCI говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что французский гонщик Франк Боннамур был временно отстранён от соревнований в соответствии с Антидопинговыми правилами UCI из-за необъяснённых отклонений в его биологическом паспорте. UCI не будет давать дальнейших комментариев, пока идёт разбирательство».

В свою очередь велокоманда Decathlon AG2R La Mondiale подчеркнула, что отклонения в биологическом паспорте Боннамура относятся к тестам, проведённым до того, как он подписал контракт с командой в начале 2023 года. В 2021-2022 годах Боннамур выступал за велокоманду B&B Hotels-KTM, а в 2019-2020 - за Arkéa Samsic.

В заявлении команды говорится: «Команда Decathlon AG2R La Mondiale принимает к сведению решение UCI о временном отстранении Франка Боннамура. Это решение основано на тестах, проведённых до того, как он присоединился к команде 1 января 2023 года. В связи с этим и пока продолжается процедура UCI, команда временно отстраняет Франка Боннамура от участия в соревнованиях. Это решение вступает в силу немедленно. Команда Decathlon AG2R La Mondiale выступает за то, чтобы заниматься велоспортом в соответствии со строгими этическими правилами».