Эусебио Унсуэ о перспективах команды Movistar, Энрике Масе и новых контрактах

Эусебио Унсуэ мечтает подписать Карлоса Родригеса и надеется на молодых гонщиков команды Movistar

В рейтинге команд Мирового тура с учётом очков с 2020 по 2022 годы команда Movistar находится на 14-й позиции, что гарантирует возможность выступать на уровне Мирового тура следующие три года.

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) в интервью Radio COPE подвёл итоги сезона и рассказал о перспективах команды. Наряду с Энриком Масом, чьё выступление на Вуэльте Испании-2022 помогло команде Movistar подняться в рейтинге команд, Эусебио Унсуэ надеждой команды называет Маттео Йоргенсона, Гонсало Серрано и Алекса Аранбуру.

Титульный спонсор команды – Movistar, поставщик телекоммуникационных услуг, принадлежащий компании Telefónica, поддерживает команду с 2011 года и обещает спонсировать до конца 2025.

Эусебио Унсуэ: «Математически до конца сезона остаётся разыграть больше очков, чем между нами и командой, занимающей 19-е место. Но в то же время математически нам почти невозможно заработать ещё больше очков. Мы надеемся отфинишировать на итальянских гонках и в Лангкави, и можем забыть о напряжении из-за необходимости набирать очки.

За последние 25 дней после окончания Вуэльты Испании главным было набрать как можно больше очков, но также суметь выдержать этот период стресса, спровоцированный ситуацией.

В каком-то смысле нам повезло увидеть на Вуэльте лучшую версию Энрика Маса, потому что в начале сезона у него была полоса неудач, которая поколебала уверенность. Когда он приехал на Вуэльту, это был тот же Энрик, которого мы всегда знали. Если бы в начале года всё шло, как ожидалось, нам бы не пришлось участвовать в каждой гонке с калькулятором, или ехать все эти гонки, в которых мы никогда раньше не стартовали, только ради очков.

Мы надеемся, что к нам придёт второй спонсор, благодаря чему мы сможем сохранить тех, кто сейчас у нас выступает, и подписать новых многообещающих гонщиков. Сейчас мы ведём переговоры, в ближайшее время у нас появятся новые лица. Это не будут «большие» имена, потому что в этом году свободных не так много. Возможность подписать Карапаса упущена, Адам Йейтс? Ну, кому-то повезло иметь неограниченный бюджет.

В нашем составе уже есть гонщики будущего. Эта Вуэльта подтвердила, что Мас – настоящий гонщик на Гранд-туры. Он продолжит работать в этом направлении и на недельных гонках. Спокойствие нам придают молодые ребята, которые прогрессируют, гарантируют, что у нашей команды есть будущее.

Карлос Родригес – один из тех, чей контракт заканчивается в следующем сезоне. Он выходит на рынок. Мы были бы рады его подписать, согласовав интересы обеих сторон. Он прогрессирует, опираясь на прочную основу. Он входит в группу молодых гонщиков, которые являются будущим испанского велоспорта. Родригес – потрясающий талант, вместе с Аюсо, который поднялся на подиум (Вуэльты), они дают надежду после ухода таких звёзд как Контадор и Вальверде. Они успокаивают испанских болельщиков, которые привыкли к большим успехам».