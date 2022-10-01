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Эусебио Унсуэ о перспективах команды Movistar, Энрике Масе и новых контрактах

Эусебио Унсуэ мечтает подписать Карлоса Родригеса и надеется на молодых гонщиков команды Movistar

 

Эусебио Унсуэ о перспективах команды Movistar, Энрике Масе и новых контрактах

 

  В рейтинге команд Мирового тура с учётом очков с 2020 по 2022 годы команда Movistar находится на 14-й позиции, что гарантирует возможность выступать на уровне Мирового тура следующие три года.  

 

  Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) в интервью Radio COPE подвёл итоги сезона и рассказал о перспективах команды. Наряду с Энриком Масом, чьё выступление на Вуэльте Испании-2022 помогло команде Movistar подняться в рейтинге команд, Эусебио Унсуэ надеждой команды называет Маттео Йоргенсона, Гонсало Серрано и Алекса Аранбуру. 

 

  Титульный спонсор команды –   Movistar, поставщик телекоммуникационных услуг, принадлежащий компании Telefónica, поддерживает команду с 2011 года и обещает спонсировать до конца 2025.

 

  Эусебио Унсуэ: «Математически до конца сезона остаётся разыграть больше очков, чем между нами и командой, занимающей 19-е место. Но в то же время математически нам почти невозможно заработать ещё больше очков. Мы надеемся отфинишировать на итальянских гонках и в Лангкави, и можем забыть о напряжении из-за  необходимости набирать очки.

  За последние 25 дней после окончания Вуэльты Испании главным было набрать как можно больше очков, но также суметь выдержать этот период стресса, спровоцированный ситуацией.

 

  В каком-то смысле нам повезло увидеть на Вуэльте лучшую версию Энрика Маса, потому что в начале сезона у него была полоса неудач, которая поколебала уверенность. Когда он приехал на Вуэльту, это был тот же Энрик, которого мы всегда знали. Если бы в начале года всё шло,  как ожидалось, нам бы не пришлось участвовать в каждой гонке с калькулятором, или ехать все эти гонки, в которых мы никогда раньше не стартовали, только ради очков.

 

  Мы надеемся, что к нам придёт второй спонсор, благодаря чему мы сможем сохранить тех, кто сейчас у нас выступает, и подписать новых многообещающих гонщиков. Сейчас мы ведём переговоры, в ближайшее время у нас появятся новые лица. Это не будут «большие» имена, потому что в этом году свободных не так много. Возможность  подписать Карапаса упущена, Адам Йейтс? Ну, кому-то повезло иметь неограниченный бюджет.

 

  В нашем составе уже есть гонщики будущего. Эта Вуэльта подтвердила, что Мас – настоящий гонщик на Гранд-туры. Он продолжит работать в этом направлении и на недельных гонках. Спокойствие нам придают молодые ребята, которые прогрессируют, гарантируют, что у нашей команды есть будущее.

 

  Карлос  Родригес – один из тех, чей контракт заканчивается в следующем сезоне. Он выходит на рынок. Мы были бы рады его подписать, согласовав интересы обеих сторон. Он прогрессирует, опираясь на прочную основу. Он входит в группу молодых гонщиков, которые являются будущим испанского велоспорта. Родригес – потрясающий талант, вместе с Аюсо, который поднялся на подиум (Вуэльты), они дают надежду после ухода таких звёзд как Контадор и Вальверде. Они успокаивают испанских болельщиков, которые привыкли к большим успехам».

 

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Теги к статье: Movistar Эусебио Унсуэ

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Комментарии

  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

  • Mike88
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    Mike88-Фото

    Да, хорош финишный кусок.

    Ну и Вингегор молодца.

  • Ukrohypocrite
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    Ukrohypocrite-Фото

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    RVL-Фото

    Последний км, прям что то с чем то!

    Белые дороги Страде Бьянке+ запредельные градиенты по бетонке.

    И Милан несмотря на габариты 5ым заехал!

     

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