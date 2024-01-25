Джиро д'Италия и Тур де Франс в программе Геранта Томаса в 2024 году

Герант Томас: «Очень хочу вернуться на Джиро д’Италия после прошлого года»

37-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Герант Томас (Geraint Thomas) в предстоящем сезоне нацелен на участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, о чём рассказал во время беседы в прямом эфире в соцсетях с Мэттом Стивенсом (Matt Stephens).

Герант Томас хочет вернуться на итальянский Гранд-тур после того, как в прошлом году занял там 2-е место, потеряв розовую майку лидера на 20-м этапе. В общем зачёте Томас уступил победителю Джиро д’Италия-2023 Приможу Рогличу 14 секунд.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

GCN цитирует слова Геранта Томаса: «Собираюсь проехать Джиро и Тур. Очень хочу вернуться на Джиро после прошлого года, проехать мощно. И, конечно, Тур де Франс. Мне не понравилось пропускать его, как было в прошлом году. Поэтому постараюсь удержать форму и стартовать с ней на Туре.

Для меня это серьёзный вызов, потому что никогда не делал такого за свою карьеру. Правда, было дело в 2017, но тогда я упал на обоих Гранд-турах. Надеюсь, на этот раз получится гораздо лучше. Это сложная задача. Я начинаю 18-й сезон в профессионалах, поэтому мне необходимо какое-то разнообразие, то, что будет заставлять меня выскакивать утром из постели.

Сезон начну с Алгарве, потом тот же подход, что и в прошлом году. Каталония, тренировочный лагерь в Сьерра Неваде, Тур Альп и Джиро д’Италия. Наберу примерно 17 дней в гонках перед Джиро, не так уж много по понятным причинам, потому что, если нацеливаешься на Тур, не хочется иметь в ногах 50 лишних гоночных дней.

Думаю, главное - это блок между Джиро и Туром. Я уже много говорил о весе, что это ключевой момент. Мне нужно просто оставаться в тонусе. Надо будет снова тренироваться на высоте. Мы поедем куда-нибудь поближе к дому, чтобы могла приехать семья. Так будет чуть спокойнее».

Герант Томас отметил, что решение о двух Гранд-турах в сезоне принимал Дэйв Брэйлсфорд:

«Дэйв позвонил, оставил команде обдумывать и обсуждать это предложение. Потом мы решили. После того, как долго дискутировали, я сказал: «Пожалуйста, можем мы это просто решить прямо сейчас».

Ещё с прошлого года у меня появилась мысль вернуться на Джиро. Потом поговорил с командой, они всё ещё хотели, чтобы я поехал Тур де Франс. А потом возникла идея, почему бы нам просто не попробовать оба Гранд-тура. Решение приняли довольно рано, ещё в декабре.

Думаю, главное для меня - настрой, когда я знаю, что должен держать форму, чтобы ехать и Тур. Потому что, обычно, когда я еду Тур де Франс или другую важную гонку, то потом всё, теряю форму, набираю несколько килограммов, как будто выключаюсь. А ведь после ещё Олимпиада. Так что, год очень важный».