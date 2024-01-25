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Джиро д'Италия и Тур де Франс в программе Геранта Томаса в 2024 году

Герант Томас: «Очень хочу вернуться на Джиро д’Италия после прошлого года»

 

 

37-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Герант Томас (Geraint Thomas) в предстоящем сезоне нацелен на участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, о чём рассказал во  время беседы в прямом эфире в соцсетях с Мэттом Стивенсом (Matt Stephens).

 

Герант Томас хочет вернуться на итальянский Гранд-тур после того, как в прошлом году занял там 2-е место, потеряв  розовую майку лидера на 20-м этапе. В общем зачёте Томас уступил победителю Джиро д’Италия-2023 Приможу Рогличу 14 секунд.

 

Герант Томас поедет Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2024 году

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

 

GCN цитирует слова Геранта Томаса: «Собираюсь проехать Джиро и Тур. Очень хочу вернуться на Джиро после прошлого года, проехать мощно. И, конечно, Тур де Франс. Мне не понравилось пропускать его, как было в прошлом году. Поэтому постараюсь удержать форму и стартовать с ней на Туре.

 

Для меня это серьёзный вызов, потому что никогда не делал такого за свою карьеру. Правда, было дело в 2017, но тогда я упал на обоих Гранд-турах. Надеюсь, на этот раз получится гораздо лучше. Это сложная задача. Я начинаю 18-й сезон в профессионалах, поэтому мне необходимо какое-то разнообразие, то, что будет заставлять меня выскакивать утром из постели.

 

Сезон начну с Алгарве, потом тот же подход, что и в прошлом году. Каталония, тренировочный лагерь в Сьерра Неваде, Тур Альп и Джиро д’Италия. Наберу примерно 17 дней в гонках перед Джиро, не так уж много по понятным причинам, потому что, если нацеливаешься на Тур, не хочется иметь в ногах 50 лишних гоночных дней.

 

Думаю, главное - это блок между Джиро и Туром. Я уже много говорил о весе, что это ключевой момент. Мне нужно просто оставаться в тонусе. Надо будет снова тренироваться на высоте. Мы поедем куда-нибудь поближе к дому, чтобы могла приехать семья. Так будет чуть спокойнее».

 

Герант Томас отметил, что решение о двух Гранд-турах в сезоне принимал Дэйв Брэйлсфорд:

 

«Дэйв позвонил, оставил команде обдумывать и обсуждать это предложение. Потом мы решили. После того, как долго дискутировали, я сказал: «Пожалуйста, можем мы это просто решить прямо сейчас».

 

Ещё с прошлого года у меня появилась мысль вернуться на Джиро. Потом поговорил с командой, они всё ещё хотели, чтобы я поехал Тур де Франс. А потом возникла идея, почему бы нам просто не попробовать оба Гранд-тура. Решение приняли довольно рано, ещё в декабре.

 

Думаю, главное для меня - настрой, когда я знаю, что должен  держать форму, чтобы ехать и Тур. Потому что, обычно, когда я еду Тур де Франс или другую важную гонку, то потом всё, теряю форму, набираю несколько килограммов, как будто выключаюсь. А ведь после ещё Олимпиада. Так что, год очень важный».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas INEOS Grenadiers Джиро д'Италия-2024 Giro d'Italia-2024 Тур де Франс-2024 Tour de France-2024

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Комментарии

  • Hansmer
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.
    Он и за 30 не выходил, усердно ждал Бетиоля. На горбу Власова и Макналти заехал на тумбу.
  • старт-шоссе 82
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сергей Сухорученков кумир моей юности. Куда годы летят? Уже внуки гоняются.
  • sixpack
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    sixpack-Фото

    ждем яростной борьбы с Фрумом на туре Раунды

  • дрокер
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    дрокер-Фото

    Отличная новость! Богдану удачи!

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Там недалеко сзади бетиоль ехал. Смысла большого работать не было. Тактически грамотно эдукейшн сработали

  • Yuriy 17
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    А. Власов, вперёд к победам! 

  • Николай Н.
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Слегка побитый ехал...

    Не получилось от британца оторваться 

  • дрокер
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    дрокер-Фото

    В первой гонке на подиуме, Саша молодцом!

  • Shalam s Urala
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    кладбище

    вряд-ли тут кого радует, что Астана переживает непростые времена. но, вы же не можете не знать, - непростые времена переживают все команды. и все команды переживают это по разным причинам. и, несмотря на вашу 146%-уверенность, что для вас эти причины как 2х2 (относительно Астаны), действительность на те же 146% - другая. ну ок - на 100%

    если короче - за ваше здоровье страшнее, чем за Астану. ни в какие ворота таскать в себе столько негатива

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