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Девятая подряд победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Матье ван дер Пул — победитель велокросса X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross-2024

 

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

 

В девятый раз подряд Матье ван дер Пул не оставляет соперникам шанса в велокроссе. В гонке X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross-2024 на сложной трассе с песчаными и грязевыми секторами действующий чемпион мира в велокроссе уехал в одиночку уже на первом круге, и только увеличивал преимущество до финала. Ближайшим соперником Матье ван дер Пула стал 22-летний нидерландский велогонщик команды Baloise Trek Lions Пим Ронхаар (Pim Ronhaar), проигравший своему соотечественнику 1 минуту 20 секунд. Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) финишировал 3-м с отставанием в 1 минуту 43 секунды.

 

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

Девятая победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2023/24

 

 

Матье ван дер Пул: «В Коксейде всегда сложно лидировать, потому что когда добираешься до секторов с песком, трассу уже не видно. Я дважды хорошо проехал по песку, благодаря чему у меня получился значительный просвет. Старался со старта ехать своей скоростью, потому что гонка супертяжёлая. Пим Ронхаар подъехал почти вплотную, поэтому мне пришлось удерживать темп. Так как сегодня между двумя песчаными секторами был сектор с грязью, было тяжело восстанавливаться.

 

Сложно сказать, нахожусь ли сейчас на пике, но к Чемпионату мира точно ещё прибавлю. Я очень хорошо тренировался ради сезона велокросса, но с Херенталса, вообще-то, тренировок было очень мало. После Зонховена вернусь в Испанию, чтобы завершить подготовку к Чемпионату мира. Сколько ещё могу добавить? Спросите об этом тренера. Конечно, мы выстраиваем работу. Сначала к Чемпионату мира по велокроссу, затем к весне. В любом случае, весной должен быть пик формы. Это по-прежнему для меня самое главное».

 

Пим Ронхаар: «Поверить не могу, что я так проехал. Я с каждым разом еду всё лучше, но при этом необязательно лучше себя чувствую. Хотя стабильность есть. Наверное, в теле произошёл какой-то скачок, теперь выступать мне очень хорошо.

 

Я не оглядывался, но на последнем круге занервничал, потому что Ваут был очень близко. Но мне хватило сил удержать скорость, и я видел, что второе место уже моё. Всё делал автоматически».

 

Ваут ван Арт: «Я сознательно не старался за ним усидеть. На старте у меня выстегнулась педаль, пришлось спринтовать, чтобы добрать группу. Возможно, потратил силы, первую песчаную полосу начал на очень высоком пульсе. Матье же проехал так же, как и в других кроссах. Я выбрал свой темп, и он был не слишком быстрым. Нога в этом сезоне у меня идёт лучше. Приятно участвовать в этих гонках. Каждый раз наслаждаюсь большим количеством зрителей.

 

До того, как начал сезон велокросса, делал базовые тренировки с небольшой мощностью. Потом с такой же мощностью ехал гонки, так что, теперь время вернуться к основам. Более интенсивные тренировки начнём только перед весенними классиками. В этот раз используем совсем другой подход, но я уверен в себе. Мои главные цели - весенние классики».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Hansmer
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (2)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.
    Велокросс он едет на все деньги, на те которые имеет на сегодняшний день.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    Деннис не мог бы забрать ITT в январе 2024 потому что официально завершил карьеру в декабре 2023. О завершении карьеры было объявлено еще в середине лета.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото
    А беды женщин из-за мужчин и брильянтов. Роан не вовремя закончил.
  • Гонщик
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    Это с чего , Кинтана с Фрумом и Хорнером выйдут на старт ? 



    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.
    Не нам судить что там было и как , но все беды из-за баб и бабок ...

  • Николай Н.
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.

  • Freejazz
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Freejazz-Фото

    В одну калитку, что у мужчин, что у женщин. У женщин еще и разрывы километровые. 

  • Николай Н.
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз вышел песчаный, пришлось бегать. особенно бегали девчата. Ван дер Пул непобедимый и это уже 9 победа.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото

    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

  • василий
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    василий-Фото
    Год будет интересным это точно

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