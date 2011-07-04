17-летний Альберт Филипсен подписал контракт с велокомандой Lidl-Trek

Альберт Филипсен: «Надеюсь стать лучшим универсалом в мире»

Восходящая звезда велоспорта, 17-летний датский велогонщик Альберт Витен Филипсен (Albert Withen Philipsen) подписал четырёхлетний контракт с велокомандой Lidl Trek, в которой начнёт карьеру профессионального велогонщика с 2025 года.

В августе Альберт, который является чемпионом Дании в разделке и групповой гонке среди юниоров, добавил к своему списку достижений золотую медаль Чемпионата мира в групповой гонке среди юниоров, а в сентябре стал чемпионом Европы среди юниоров в индивидуальной гонке на время.

Также Альберт Филипсен завоевал золотые медали в кросс-кантри на Чемпионате мира и на Чемпионате Европы по маунтинбайку.

Талантливый датский велогонщик в 2023 году подписал ещё два важных контракта - с командой Canyon CLLCTV, с которой будет выступать в велокроссе и маунтинбайке, и с континентальной командой Tscherning Cycling Academy, в которой будет выступать на шоссе и в 2024 году. Команда Trek будет поддерживать Альберта Филипсена в офф-роудных дисциплинах.

В первый раз Альберт присоединится к гонщикам команды Lidl-Trek в зимнем тренировочном лагере, с 1 января он начнёт тренироваться и выступать на велосипедах Trek.

Альберт Филипсен: «Для меня Lidl-Trek - просто лучший вариант. Самым главным критерием для меня была та команда, которая может лучше всех помогать мне развиваться в спортивном плане. С самого начала почувствовал, с каким энтузиазмом работают в этой команде, при этом они не торопят и не давят. Я выступаю в нескольких дисциплинах, поэтому мне было важно найти такую команду, которая смогла бы наилучшим образом поддерживать меня не только на шоссе, но и в горном велосипеде , и в велокроссе. В команде Lidl-Trek я это нашёл.

С нетерпением хочу со всеми познакомиться. Как датчанин, я особенно рад, что буду в команде с Мадсом Педерсеном и Маттиасом Скельмосе. На следующие несколько лет мои планы - совмещать дисциплины, но при этом сфокусироваться на шоссе. Хочу продолжать развиваться и работать над моими слабыми сторонами. Мне нужен общий опыт и тактические навыки. Пока ещё пытаюсь понять, на каких гонках мне надо сосредоточиться в будущем. Сейчас я не могу отнести себя ни к какому типу гонщиков, но надеюсь стать лучшим универсалом в мире».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Наш контракт с Альбертом в то время, когда за его подписью охотилось много команд, свидетельствует о качестве структуры Lild-Trek. Отдельная благодарность Маркелю Ирисару (искателю талантов) и Хосе Ларрасабалю (ответственному за выступление команды), чья страсть к работе с молодыми гонщиками сделала Lild-Trek командой с отличными перспективами для развития лучших талантов.

Наш подход в работе с Альбертом останется таким же, как и со всеми молодыми гонщиками. Мы обеспечим ему всю возможную поддержку, чтобы он развивался естественным образом, без спешки. Когда он придёт в нашу команду, мы планируем создать для него календарь, совмещающий разные дисциплины, но с фокусом на шоссе. На шоссе он будет часть времени работать в нашей развивающей континентальной команде, часть времени - в команде Мирового тура, чтобы развитие было сбалансированным. Лично я с нетерпением жду, когда Альберт наденет майку Lidl-Trek и начнёт с нами профессиональную карьеру».

Маркель Ирисар, ответственный за поиск талантов в Lidl-Trek: «Мы все, и я лично, очень рады, что Альберт выбрал Lild-Trek для продолжения многообещающей карьеры. В то же время мы понимаем, что берём на себя большую ответственность. Мы хотим поддерживать его на самом высоком уровне, чтобы обеспечить наилучшее развитие его таланта. Альберта как велогонщика выделяют два качества - целеустремлённость и желание учиться. Он обладает мощностью, но именно его отношение создаёт разницу.

Мы рады, что в нашей команде появился такой талантливый гонщик, который придаст нам импульс развития в нескольких дисциплинах. Мы очень мотивированы ему помогать, но в то же время не хотим оказывать на него никакого давления. Мы будем рядом, чтобы его поддерживать и защищать».