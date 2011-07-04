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17-летний Альберт Филипсен подписал контракт с велокомандой Lidl-Trek

Альберт Филипсен: «Надеюсь стать лучшим универсалом в мире»

 

 

Восходящая звезда велоспорта, 17-летний датский велогонщик Альберт Витен Филипсен (Albert Withen Philipsen) подписал четырёхлетний контракт с велокомандой Lidl Trek, в которой начнёт карьеру профессионального велогонщика с 2025 года.

 

В августе Альберт, который является  чемпионом Дании в разделке и групповой гонке среди юниоров,  добавил к своему списку достижений золотую медаль Чемпионата мира в групповой гонке среди юниоров, а в сентябре стал чемпионом Европы среди юниоров в индивидуальной гонке на время.

 

Также Альберт Филипсен завоевал золотые медали в кросс-кантри на Чемпионате мира и на Чемпионате Европы по маунтинбайку.

 

Талантливый датский велогонщик в 2023 году подписал ещё два важных контракта - с командой Canyon CLLCTV, с которой будет выступать в велокроссе и маунтинбайке, и с континентальной  командой Tscherning Cycling Academy, в которой будет выступать на шоссе и в 2024 году. Команда Trek будет поддерживать Альберта Филипсена в офф-роудных дисциплинах.

 

В первый раз Альберт присоединится к гонщикам команды Lidl-Trek в зимнем тренировочном лагере, с 1 января он начнёт тренироваться и выступать на велосипедах Trek.

 

Альберт Филипсен: «Для меня Lidl-Trek - просто лучший вариант. Самым главным критерием для меня была та команда, которая может лучше всех помогать мне развиваться в спортивном плане. С самого начала почувствовал, с каким энтузиазмом работают в этой команде, при этом они не торопят и не давят. Я выступаю в нескольких дисциплинах, поэтому мне было важно найти такую команду, которая смогла бы наилучшим образом поддерживать меня не только на шоссе, но и в горном велосипеде , и в велокроссе. В команде Lidl-Trek я это нашёл.

 

С нетерпением хочу со всеми познакомиться. Как датчанин, я особенно рад, что буду в команде с Мадсом Педерсеном и Маттиасом Скельмосе. На следующие несколько лет мои планы - совмещать дисциплины, но при этом сфокусироваться на шоссе. Хочу продолжать развиваться и работать над моими слабыми сторонами. Мне нужен общий опыт и тактические навыки. Пока ещё пытаюсь понять, на каких гонках мне надо сосредоточиться в будущем. Сейчас я не могу отнести себя ни к какому типу гонщиков, но надеюсь стать лучшим универсалом в мире».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Наш контракт с Альбертом в то время, когда за его подписью охотилось много команд, свидетельствует о качестве структуры Lild-Trek. Отдельная благодарность Маркелю Ирисару (искателю талантов) и Хосе Ларрасабалю (ответственному за выступление команды), чья страсть к работе с молодыми гонщиками сделала Lild-Trek командой с отличными перспективами для развития лучших талантов.

 

Наш подход в работе с Альбертом останется таким же, как и со всеми молодыми гонщиками. Мы обеспечим ему всю возможную поддержку, чтобы он развивался естественным образом, без спешки. Когда он придёт в нашу команду, мы планируем создать для него календарь, совмещающий разные дисциплины, но с фокусом на шоссе. На шоссе он будет часть времени работать в нашей развивающей континентальной команде, часть времени - в команде Мирового тура, чтобы развитие было сбалансированным. Лично я с нетерпением жду, когда Альберт наденет майку Lidl-Trek и начнёт с нами профессиональную карьеру».

 

Маркель Ирисар, ответственный за поиск талантов в Lidl-Trek: «Мы все, и я лично, очень рады, что  Альберт выбрал Lild-Trek для продолжения многообещающей карьеры. В то же время мы понимаем, что берём на себя большую ответственность. Мы хотим поддерживать его на самом высоком уровне, чтобы обеспечить наилучшее развитие его таланта. Альберта как велогонщика выделяют два качества - целеустремлённость и желание учиться. Он обладает мощностью, но именно его отношение создаёт разницу.

 

Мы рады, что в нашей команде появился такой талантливый гонщик, который придаст нам импульс развития в нескольких дисциплинах. Мы очень мотивированы ему помогать, но в то же время не хотим оказывать на него никакого давления. Мы будем рядом, чтобы его поддерживать и защищать».

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Теги к статье: Альберт Филипсен Albert Philipsen Lidl-Trek

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Прям вундеркинд велоспорта растет. Ремко затмит в легкую судя по титулам.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:16 | Регистрация: 4.07.2011

    В какое время мы живём!!!

    Какие звёзды зажигаются на небосклоне!

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Комментарии

  • RVL
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    RVL-Фото

    Вино всегда цеплялся за громкие имена. И это работало. Лэнс, Конта, нибали, лулу, сейчас хоть и на закате но с челенджем жизни кэв. Хайп, деньги, результат всегда где то рядом.
    Не похоже, что он работа..л/ет с ними из чувства долга. 

    Ну а победы топового классика вино , уж прям промыслом божьим или чудом я бы тоже не называл. 

  • AAA
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    AAA-Фото

    Надо только учесть, что это не амбиции Вино и бюджет Астаны...

    Это производитель велосипедов спит и видит победу Марка на Туре и вкладывает в это хорошие деньги.

    Астана в этом процессе на своем месте. 

    Вспомните сколько в прошлом году светили Марка в форме Астаны.

    Отличный PR ход.

    А умники тут сидят на диванах и срут на команду. 

    Без Вино уже пытались рулить командой, результат напомнить?

    Может он и не лучший менеджер, но при нем команда жива, без него зачахнет. 

  • Shalam s Urala
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Прежде,чем произошло "ЧУДО" на ОИ 2012г.ОИ 2000г.-2-ое место в гр.гонке(серебро),ЧМ 2004г.,2006г.-3-ьи места в инд. гонке(бронза). А в скольких гонк

    вам правда показалось, что есть какая-либо нужда в вашем ликбезе по поводу Вино? какнить уж освежите себе в памяти, какой маршрут под гарантированный успех подготовили себе орги, стартовые составы, назывался ли хоть где-то почти 39-летний "спринтер" Винокуров фаворитом..

    ровно всё тогда для Чемпиона сложилось именно что чудесным образом - отсутствие связи, крупный и боевитый отрыв, расчёт (отсюда - пассивность) сильных спринтерских команд на самоушатывание бритов об погоню, и, наконец, главное - как все смогли забыть, что Вино уже проделывал такой фокус аж на елисейских полях ))

    чудо как есть!

  • motte
    17-летний Альберт Филипсен под ... (2)
    motte-Фото

    В какое время мы живём!!!

    Какие звёзды зажигаются на небосклоне!

  • Astanaforever
    17-летний Альберт Филипсен под ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Прям вундеркинд велоспорта растет. Ремко затмит в легкую судя по титулам.
  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото
    Желающие, могут посмотреть Вуэльту Испанию 2006г. на "You Tube". Рекомендую посмотреть 9и18 этапы,да и разделку тоже.По зрелищности не уступят современным гонкам.Заодно сравните, на сколько изменилась посадка современных гонцов и педалирование(передачи)при преодолении протяженных подъемов и т.д.. Приятного просмотра и отдыха.
  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Как гощик: ОИ+Вуэльта Испании,как команда:8 ГТ.

  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Прежде,чем произошло "ЧУДО" на ОИ 2012г.ОИ 2000г.-2-ое место в гр.гонке(серебро),ЧМ 2004г.,2006г.-3-ьи места в инд. гонке(бронза). А в скольких гонках ВИНО стал победителем перед ОИ 2012г.подсчитайте сами.(50-60). Есть победители ОИ, у которых в заначке побед было значительно меньше, чем у ВИНО.

  • JetRevel
    Новые назначения и изменения в ... (5)
    JetRevel-Фото
    Да,тут и нечего,посмеяться и только)
  • ararat
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    ararat-Фото
    Вино хочет сам оставить большой след в истории велоспорта, как гонщик - золото ОИ, как манагер - 3 грандтура, рекорд Марка , а после может и на все классики- монументы)

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