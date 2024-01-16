Жуан Алмейда о старте на Тур де Франс-2024

Жуан Алмейда: «Всегда хочу добиваться большего»

После четырёх участий в Джиро д’Италия и двух в Вуэльте Испании Жуан Алмейда (João Almeida) в 2024 году впервые в карьере стартует на Тур де Франс.

Руководство команды UAE Team Emirates включило 25-летнего португальского гонщика в предварительный состав на главный Гранд-тур сезона, где Алмейда вместе с Адамом Йейтсом, Павлом Сиваковым, Марком Солером, Хуаном Аюсо будет одним из помощников капитана команды Тадея Погачара. В 2023 году Жуан Алмейда впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура - занял 3-е место на Джиро д’Италия, где также выиграл 16-й этап.

На вопрос журналистов GCN о том, как команда сможет убедить всех пятерых сильных горняков пожертвовать своими шансами ради лидера, если такие шансы появятся, Жуан Алмейда ответил, что эта дилемма должна волновать не его, а спортивных директоров команды. Также Жуан Алмейда подчеркнул, что сам попросил команду об участии в Тур де Франс-2024.

Жуан Алмейда: «Думаю, пока все мы на одной волне, всё может сработать очень хорошо. Проблемы могут возникнуть, если кто-то один окажется не на этой волне. Но это решать спортивным директорам. Я буду выполнять свою работу, заниматься своим делом, контролировать только то, что делаю я, а не другие.

Это я попросил. Я хотел дебютировать ещё раньше, но в 2022 заболел ковидом, потом боролся за подиум. Хотел, чтобы у меня уже был подиум перед тем, как стартовать на Туре. И добился этого. Теперь перевернул страницу и буду бороться за следующий.

В каждой гонке, где участвую, хочу прилагать все силы. Конечно, зависит от того, как поедут мои товарищи по команде, если они будут сильнее меня, я тоже постараюсь им помочь. Конечно, к Тур де Франс я хочу выйти на пик формы. Но с Тадеем и другими ребятами мы просто посмотрим, как пойдут дела. Мне будет приятно просто помогать и делать всё, что могу».

Первая победа на этапе Гранд-тура была одержана Жуаном Алмейдой на Джиро д’Италия. На этапе до Монте-Бондоне Жуан Алмейда атаковал за 5,5 км до финиша. Сепп Кусс попытался закрыть просвет, а за 4,5 км до финиша атаковал Герант Томас. 36-летний британский гонщик команды INEOS Grenadiers добрал Алмейду, и они, работая сменами, постарались набрать к финишу как можно больше преимущества. В спринте на финише Жуан Алмейда атаковал и опередил Геранта Томаса.

Вспомнив этот день, Жуан Алмейда сказал: «Это был один из тех немногих этапов, когда я атаковал. Но в целом это мой стиль ведения гонки. Если я не выпал, то для меня это хороший знак. Это значит, что мне подходит скорость. Я считаю себя стойким психологически, думаю, это одна из моих сильных сторон».

У Жуана Алмейды до Тур де Франс-2024 будет насыщенный календарь гонок. Он начнёт сезон 10 февраля с португальской классики Figueira Champions:

«Я поеду Волту Алгарве, Париж-Ницца, Каталонию, Амстел, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж, Тур Швейцарии, а потом Тур. У меня будет много гонок. Я предпочитаю набирать гоночные дни, чтобы понять, в какой я форме, потому что я гонщик такого типа, который в гонке проявляет себя совсем по-другому, чем на тренировках. Когда выступаю, я перехожу совсем на другой уровень, которого не могу достичь на тренировках.

Если я смогу выиграть на Тур де Франс этап, исполнится моя мечта. А подиум - это было бы потрясающе. Конечно, победа на любом Гранд-туре сделала бы мою карьеру.

Мне бы хотелось выиграть больше недельных гонок. Пока что у меня две победы (на Туре Польши и Туре Люксембурга в 2021 году), но мне бы хотелось выиграть Тиррено, Париж-Ницца, Вуэльту Каталонии, это одни из лучших недельных гонок.

Я всегда хочу добиваться большего, меня вдохновляет накал борьбы».