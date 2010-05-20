Главный тренер INEOS Grenadiers: «Иногда лучше быть второй скрипкой, чем лидером»

Шабьер Арече о способностях Сеппа Кусса возглавить команду в борьбе за победу на Гранд-туре

Первая в карьере победа Сеппа Кусса в Гранд-туре, на Вуэльте Испании-2023, который к тому же был его третьей трёхнедельной гонкой в одном сезоне, а также уход из команды Jumbo-Visma одного из капитанов - Приможа Роглича, дали велосообществу повод для рассуждений о шансах 29-летнего американского гонщика побороться за победу на ещё одном Гранд-туре.

Так, главный тренер британской команды INEOS Grenadiers Шабьер Арече (Xabier Artetxe) в интервью Cyclingnews высказал мнение, что Сепп Кусс способен быть реальным претендентом на победу в Гранд-туре прежде всего благодаря своему характеру, который не менее важен, чем физические данные.

Шабьер Арече, главный спортивный тренер команды INEOS Grenadiers:

«Проехать на высоком уровне три Гранд-тура - не новость. Мой кумир Марино Лехаретта (Marino Lejaretta) сделал то же самое в 1990-х, он был одним из пионеров в современную эпоху. Правда и в том, что необходим проработанный план.

Перед Джиро Сепп Кусс проехал только две гонки - Тур ОАЭ и Вуэльту Каталонии, где, возможно, он не слишком напрягался, поэтому летом мог выступать на пике формы.

Но я считаю, что ключевой фактор - быть готовым психологически. Не у всех такой склад ума, какой точно есть у Сеппа Кусса. Такой тип личности не беспокоит необходимость полной концентрации, чтобы долго тренироваться на высоте, чтобы есть правильную еду и удерживать правильный вес. Может, он и не из тех прирождённых лидеров, которые всегда впереди, и которые умеют действовать, несмотря на стресс. Но в остальном Сепп Кусс прекрасно знает, как справляться со всеми этими трудностями”.

Тренер команды INEOS Grenadiers отметил, что многие гонщики, выдержав запредельную физическую и эмоциональную нагрузку Гранд-тура, страдают от резкого спада и теряют концентрацию сразу после окончания гонки, в отличие от Кусса, который смог и после каждого пройденного Гранд-тура оставаться сфокусированным.

«Нужно ещё иметь врождённые способности ехать Гранд-туры, уметь быстро восстанавливаться. Это как раз случай Сеппа Кусса. Но ещё один важный вопрос - как контролировать свой вес и готовиться к следующему Гранд-туру. Между ними четыре или пять недель. Люди обычно так устают психологически, что в течение двух недель после Гранд-тура не могут себя контролировать. Именно тогда темп работы сильно снижается, однако гонщик продолжает есть намного больше, чем во время гонки и набирает минимум два - три килограмма. Однако если вы способны восстанавливаться и избежать психологических срывов в питании, тогда всё получится».

Шабьер Арече отмечает, что помимо физических и психологических данных большую роль играет команда:

«Невозможно выиграть три Гранд-тура случайно, потому что даже на одном победы добиться чрезвычайно трудно, и она не достигается только благодаря удаче. В команде должны быть явный лидер и чёткая структура, а также важно избежать падений, проблем со здоровьем и тому подобного.

Они выиграли не потому, что не упали или не заболели. Они выиграли, так как в их команде великолепные гонщики, сильные лидеры, потому что гонщики - универсалы. Только взгляните на состав команды на Вуэльте - в ней были не больше, не меньше, чемпионы Джиро и Тура, а лидером был один из лучших горняков мира. Даже их помощники Гесинк и Келдерман оба были призёрами Гранд-туров. Ещё и такой гонщик как Дилан Ван Барле, выигравший Париж-Рубэ, призёр чемпионата мира, великолепный универсал. Мы отлично его знаем, потому что он был гонщиком INEOS. Команда была потрясающей.

Кроме того, они и хорошо работали, и отлично спланировали. Понятно, что для такой команды нужен значительный бюджет, но деньги помогут только отчасти. Они проделали огромную работу не только во время гонки, но и в подготовке, в вопросах питания, формы, тренировочных сборов на высоте, с тем, как справляться в жаркие дни на Туре, со множеством вещей в целом.

Постепенно они наращивали силу, как мы делали в Sky, прорабатывая всё больше и больше деталей. В то же время у них очень прочный костяк 10 - 12 гонщиков, на которых они уверенно могут положиться на Гранд-турах. Так же, как какое-то время назад наша команда была примером, сейчас они стали ориентиром для других команд».

Некоторые сомнения в шансах Сеппа Кусса одержать ещё одну победу на Гранд-туре у тренера INEOS Grenadiers всё же остаются:

«До Вуэльты этого года мы никогда не видели Кусса, который борется за генеральную классификацию. Он показал, на что способен. Но, возможно, в следующем году, если они поставят его на Джиро, где придётся справляться со стрессом каждый день, быть в гуще событий с самого начала гонки, он справится уже не так хорошо.

Он из тех гонщиков, кто любит быть позади пелотона во время гонки, это рискованно с точки зрения борьбы за общий зачёт, потому что в любой момент можно потерять даже четыре минуты. Фактически, если вспомнить первые дни Вуэльты, он не боролся за общий зачёт в Барселоне или на первой неделе. Он поднялся в генеральной классификации только благодаря отрыву на 6-м этапе.

А потом сошлись два фактора. Во-первых, за ним не следили команды других генеральщиков, поэтому он набрал значительно больше преимущества, чем обычно, и в то же время он оказался на новой арене. Поэтому его хорошая разделка в Вальядолиде не слишком удивляет. В это время сезона такие разделки проходятся скорее благодаря физической силе и правильному распределению мощности, чем технике. И большая разница в том, ехать разделку в красной майке лидера, борясь за общий зачёт, или проехать её, будучи 7 или 8-м , когда спортивный директор тебе говорит не слишком тратить силы, потому что впереди работа на лидера.

Иногда лучше быть второй скрипкой, чем лидером. Мы дважды убеждались в этом по своему опыту - в 2018 году с Герантом, который был планом В для Криса Фрума на Тур де Франс, и в 2019 году на Туре, где Эган Берналь был планом В для Геранта. Это ещё раз показывает, что хотя физическая форма важна, ключевым является психологический фактор».