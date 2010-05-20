VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Главный тренер INEOS Grenadiers: «Иногда лучше быть второй скрипкой, чем лидером»

Шабьер Арече о способностях Сеппа Кусса возглавить команду в борьбе за победу на Гранд-туре

 

 

Первая в карьере победа Сеппа Кусса в Гранд-туре, на Вуэльте Испании-2023, который к тому же был его третьей трёхнедельной гонкой в одном сезоне, а также уход из команды Jumbo-Visma одного из капитанов - Приможа Роглича, дали велосообществу повод для рассуждений о шансах 29-летнего американского гонщика побороться  за победу на ещё одном Гранд-туре.

 

Так, главный тренер британской команды INEOS Grenadiers Шабьер Арече (Xabier Artetxe) в интервью Cyclingnews высказал мнение, что Сепп Кусс способен быть реальным претендентом на победу в Гранд-туре прежде всего благодаря своему характеру, который не менее важен, чем физические данные.

 

Главный тренер INEOS Grenadiers: «Иногда лучше быть второй скрипкой, чем лидером»

 

Шабьер Арече, главный спортивный тренер команды INEOS Grenadiers:

 

«Проехать на высоком уровне три Гранд-тура - не новость. Мой кумир Марино Лехаретта (Marino Lejaretta) сделал то же самое в 1990-х, он был одним из пионеров в современную эпоху. Правда и в том, что необходим проработанный план.

 

Перед Джиро Сепп Кусс проехал только две гонки - Тур ОАЭ и Вуэльту Каталонии, где, возможно, он не слишком напрягался, поэтому летом мог выступать на пике формы.

 

Но я считаю, что ключевой фактор - быть готовым психологически. Не у всех такой склад ума, какой точно есть у Сеппа Кусса. Такой тип личности не беспокоит необходимость полной концентрации, чтобы долго тренироваться на высоте, чтобы есть правильную еду и удерживать правильный вес. Может, он и не из тех прирождённых лидеров, которые всегда впереди, и которые умеют действовать, несмотря на стресс. Но в остальном Сепп Кусс прекрасно знает, как справляться со всеми этими трудностями”.

 

Тренер команды INEOS Grenadiers отметил, что многие гонщики, выдержав запредельную физическую и эмоциональную нагрузку Гранд-тура, страдают от резкого спада и теряют концентрацию сразу после окончания гонки, в отличие от Кусса, который смог и после каждого пройденного Гранд-тура оставаться сфокусированным.

 

«Нужно ещё иметь врождённые способности ехать Гранд-туры, уметь быстро восстанавливаться. Это как раз случай Сеппа Кусса. Но ещё один важный вопрос - как контролировать свой вес и готовиться к следующему Гранд-туру. Между ними четыре или пять недель. Люди обычно так устают психологически, что в течение двух недель после Гранд-тура не могут себя контролировать. Именно тогда темп работы сильно снижается, однако гонщик продолжает есть намного больше, чем во время гонки и набирает минимум два - три килограмма.  Однако если вы способны восстанавливаться и избежать психологических срывов в питании, тогда всё получится».

 

Шабьер Арече отмечает, что помимо физических и психологических данных большую роль играет команда:

 

«Невозможно выиграть три Гранд-тура случайно, потому что даже на одном победы добиться чрезвычайно трудно, и она не достигается только благодаря удаче. В команде должны быть явный лидер и чёткая структура, а также важно избежать падений, проблем со здоровьем и тому подобного.

 

Они выиграли не потому, что не упали или не заболели. Они выиграли, так как в их команде великолепные гонщики, сильные лидеры, потому что гонщики - универсалы. Только взгляните  на состав команды на Вуэльте - в ней были не больше, не меньше, чемпионы Джиро и Тура, а лидером был один из лучших горняков мира. Даже их помощники Гесинк и Келдерман оба были призёрами Гранд-туров. Ещё и такой гонщик как Дилан Ван Барле, выигравший Париж-Рубэ, призёр чемпионата мира, великолепный универсал. Мы отлично его знаем, потому что он был гонщиком INEOS. Команда была потрясающей.

 

Кроме того, они и хорошо работали, и отлично спланировали. Понятно, что для такой команды нужен значительный бюджет, но деньги помогут только отчасти. Они проделали огромную работу не только во время гонки, но и в подготовке, в вопросах питания, формы, тренировочных сборов на высоте, с тем, как справляться в жаркие дни на Туре, со множеством вещей в целом.

 

Постепенно они наращивали силу, как мы делали в Sky, прорабатывая всё больше и больше деталей. В то же время у них очень прочный костяк 10 - 12 гонщиков, на которых они уверенно могут положиться на Гранд-турах. Так же, как какое-то время назад наша команда была примером, сейчас они стали ориентиром для других команд».

 

Некоторые сомнения в шансах Сеппа Кусса одержать ещё одну победу на Гранд-туре у тренера INEOS Grenadiers всё же остаются:

 

«До Вуэльты этого года мы никогда не видели Кусса, который борется за генеральную классификацию. Он показал, на что способен. Но, возможно, в следующем году, если они поставят его на Джиро, где придётся справляться со стрессом каждый день, быть в гуще событий с самого начала гонки, он справится уже не так хорошо.

 

Он из тех гонщиков, кто любит быть позади пелотона во время гонки, это рискованно с точки зрения борьбы за общий зачёт, потому что в любой момент можно потерять даже четыре минуты. Фактически, если вспомнить первые дни Вуэльты, он не боролся за общий зачёт в Барселоне или на первой неделе. Он поднялся в генеральной классификации только благодаря отрыву на 6-м этапе.

 

А потом сошлись два фактора. Во-первых, за ним не следили команды других генеральщиков, поэтому он набрал значительно больше преимущества, чем обычно, и в то же время он оказался на новой арене. Поэтому его хорошая разделка в Вальядолиде не слишком удивляет. В это время сезона такие разделки проходятся скорее благодаря физической силе и правильному распределению мощности, чем технике. И большая разница в том, ехать разделку в красной майке лидера, борясь за общий зачёт, или проехать её, будучи 7 или 8-м , когда спортивный директор тебе говорит не слишком тратить силы, потому что впереди работа на лидера. 

 

Иногда лучше быть второй скрипкой, чем лидером. Мы дважды убеждались в этом по своему опыту - в 2018 году с Герантом, который был планом В для Криса Фрума на Тур де Франс, и в 2019 году на Туре, где Эган Берналь был планом В для Геранта. Это ещё раз показывает, что хотя физическая форма важна, ключевым является психологический фактор».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: INEOS Grenadiers Сепп Кусс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Когда нечего позитивного сказать о своей команде, начинают обсуждать успехи другой.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 06:59 | Регистрация: 27.08.2018

      Его спросили, он подробно ответил. Но, возможно, только этим интервью не ограничилось и надо видеть всю запись.

  2. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 09:14 | Регистрация: 20.05.2010

    Походу сам подписался бы под каждым словом Арече.

    Все оно так, особенно о способе построения команды на ГТ.

    Только вот четко выраженного лидера у JV мы на Вуэльте не видели.

    1. vadi

      Сегодня, 09:51 | Регистрация: 9.08.2020

      Лидером был генменеджер. Он тормозил всех остальных потенциальных лидеров

  3. Имя: Олег

    Joe

    Сегодня, 11:08 | Регистрация: 14.05.2019

    Цитата: vadi
    Лидером был генменеджер. Он тормозил всех остальных потенциальных лидеров

    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

  4. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 13:43 | Регистрация: 27.08.2018

    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.

  5. Имя: Олег

    Olstep

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 22.03.2021

    Иногда лучше молчать, чем говорить.

  6. Имя: Юрий

    Velogonec

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 5.07.2014

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.
    По вашему соперники и отставали просто от безисходности, а не потому что Сепп был сильнее их?) Да вопрос кто каким бы был, в условия борьбы трех лидеров Джамбо останется открытым навсегда. Но думаю вопросов был ли Сепп реально одним из троих сильнейших на Вуельте возникать не должен, дорога все показала.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

19 декабря 2023

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2024

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Velogonec
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Velogonec-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.
    По вашему соперники и отставали просто от безисходности, а не потому что Сепп был сильнее их?) Да вопрос кто каким бы был, в условия борьбы трех лидеров Джамбо останется открытым навсегда. Но думаю вопросов был ли Сепп реально одним из троих сильнейших на Вуельте возникать не должен, дорога все показала.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото

    Давид переходит из Астаны в проконти Q36,5

  • Olstep
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Olstep-Фото

    Иногда лучше молчать, чем говорить.

  • Freejazz
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.

  • Joe
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Joe-Фото

    Цитата: vadi
    Лидером был генменеджер. Он тормозил всех остальных потенциальных лидеров

    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

  • vadi
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    vadi-Фото
    Лидером был генменеджер. Он тормозил всех остальных потенциальных лидеров
  • error
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    error-Фото

    Походу сам подписался бы под каждым словом Арече.

    Все оно так, особенно о способе построения команды на ГТ.

    Только вот четко выраженного лидера у JV мы на Вуэльте не видели.

  • Freejazz
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Freejazz-Фото
    Его спросили, он подробно ответил. Но, возможно, только этим интервью не ограничилось и надо видеть всю запись.
  • Astanaforever
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Когда нечего позитивного сказать о своей команде, начинают обсуждать успехи другой.
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт не хочет жертвова ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Ну, наконец-то, услышал и внял ) Удачи на Фландрии и ПР!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 декабря

Guy Sagiv (Israel - Premier Tech)

6 декабря

Daryl Impey (Israel - Premier Tech)

Lilian Calmejane (Intermarche - Circus - Wanty)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2023 (7)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)