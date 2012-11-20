Сепп Кусс об участии в Тур де Франс-2024 и своих возможностях

Сепп Кусс: «В отношении себя и того, что возможно, я реалист»

Сепп Кусс завершил сезон после победы на Вуэльте Испании-2023, а на Критериуме в Сингапуре объявил журналистам, что в следующем сезоне в его программе не будет Джиро д’Италия, но запланирован старт на Тур де Франс-2024. 29-летний американский велогонщик может разделить капитанские полномочия с Йонасом Вингегором, который будет бороться за третий подряд титул победителя французского Гранд-тура.

На вопрос журналистов GCN о возможности привезти в следующем году домой и жёлтую майку, Сепп Кусс ответил:

«Было бы хорошо, но посмотрим. Победа на Вуэльте тоже никогда не рассматривалась как реальная, но всё получилось. Я реалист в отношении себя и возможностей. Конечно, я собираюсь на эти гонки, зная, что у меня будет возможность выиграть, выдать свой максимум.

В каких-то гонках я мог бы (требовать защищённой роли), но также считаю, что быть защищённым гонщиком так уж необходимо, и тем более в современном велоспорте. В каждой команде, а особенно в тройке - четвёрке сильнейших команд, по нескольку лидеров. Они могут ехать на гонку с тремя или четырьмя капитанами. Такой теперь велоспорт, что подтвердила Вуэльта и другие гонки. Можно выиграть, даже если ты не единственный лидер.

Конечно, я предпочитаю быть в роли капитана и в итоге выиграть, но только если уверен, что это того стоит, или если я действительно имею шанс победить. В противном случае лучше помогать тому, кто сильнее.

Для меня Вуэльта была уникальной, потому что я ехал без ожиданий и без давления. Но после того, как в течение многих дней удержал майку и всё пошло хорошо, понял, что могу справиться со стрессом, а также с тем, что говорилось в СМИ. Никогда не переживал такого прежде, не знал, как всё будет с дополнительными обязательствами, но в итоге я просто сосредоточился на том, чтобы каждый день делать то, что в моих силах и не усложнять».

Сепп Кусс также настаивает, что когда Jumbo-Visma оказалась в необычной ситуации с тремя лидерами на Вуэльте Испании-2023, соперничества внутри команды не было:

«Никаких споров не было. Мы трое всегда понимали друг друга. Я понимаю и понимал позицию каждого. Хотя, если смотреть со стороны, легче прийти к другому выводу. В конце концов, каждый ехал гонку на своём велосипеде, и так как у нас не было других соперников кроме нас самих, создавалось впечатление борьбы внутри команды. Но её не было. Царило взаимопонимание, каждый хотел максимально себя проявить. Думаю, это только усиливалось тем фактом, что среди соперников не было Погачара и Ремко. Были другие, действительно, сильные гонщики, но они не стали нашими прямыми конкурентами. В середине гонки они были нашими прямыми соперниками, и тогда наше численное превосходство было нашим важным преимуществом, но когда соперников не стало, мы получили не проблему, а очень большой плюс».