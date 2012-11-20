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Сепп Кусс об участии в Тур де Франс-2024 и своих возможностях

Сепп Кусс: «В отношении себя и того, что возможно, я реалист»

 

 

Сепп Кусс завершил сезон после победы на Вуэльте Испании-2023, а на Критериуме в Сингапуре объявил журналистам, что в следующем сезоне в его программе не будет Джиро д’Италия, но запланирован старт на Тур де Франс-2024. 29-летний американский велогонщик может разделить капитанские полномочия с Йонасом Вингегором, который будет бороться за третий подряд титул победителя французского Гранд-тура.

 

Сепп Кусс об участии в Тур де Франс-2024 и своих возможностях

 

На вопрос журналистов GCN о возможности привезти в следующем году домой и жёлтую майку, Сепп Кусс ответил:

 

«Было бы хорошо, но посмотрим. Победа на Вуэльте тоже никогда не рассматривалась как реальная, но всё получилось. Я реалист в отношении себя и возможностей. Конечно, я собираюсь на эти гонки, зная, что у меня будет возможность выиграть, выдать свой максимум.

 

В каких-то гонках я мог бы (требовать защищённой роли), но также считаю, что быть защищённым гонщиком так уж необходимо, и тем более в современном велоспорте. В каждой команде, а особенно в тройке - четвёрке сильнейших команд, по нескольку лидеров. Они могут ехать на гонку с тремя или четырьмя капитанами. Такой теперь велоспорт, что подтвердила Вуэльта и другие гонки. Можно выиграть, даже если ты не единственный лидер.

 

Конечно, я предпочитаю быть в роли капитана и в итоге выиграть, но только если уверен, что это того стоит, или если я действительно имею шанс победить. В противном случае лучше помогать тому, кто сильнее.  

 

 Для меня Вуэльта была уникальной, потому что я ехал без ожиданий и без давления. Но после того, как в течение многих дней удержал майку и всё пошло хорошо, понял, что могу справиться со стрессом, а также с тем, что говорилось в СМИ. Никогда не переживал такого прежде, не знал, как всё будет с дополнительными обязательствами, но в итоге я просто сосредоточился на том, чтобы каждый день делать то, что в моих силах и не усложнять».

 

Сепп Кусс также настаивает, что когда Jumbo-Visma оказалась в необычной ситуации с тремя лидерами на Вуэльте Испании-2023, соперничества внутри команды не было:

 

«Никаких споров не было. Мы трое всегда понимали друг друга. Я понимаю и понимал позицию каждого. Хотя, если смотреть со стороны, легче прийти к другому выводу. В конце концов, каждый ехал гонку на своём велосипеде, и так как у нас не было других соперников кроме нас самих, создавалось впечатление борьбы внутри команды. Но её не было. Царило взаимопонимание, каждый хотел максимально себя проявить. Думаю, это только усиливалось тем фактом, что среди соперников не было Погачара и Ремко. Были другие, действительно, сильные гонщики, но они не стали нашими прямыми конкурентами. В середине гонки они были нашими прямыми соперниками, и тогда наше численное превосходство было нашим важным преимуществом, но когда соперников не стало, мы получили не проблему, а очень большой плюс».

 

 

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Теги к статье: Сепп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Смотрю аппетиты нарастают..Уже и о майке тура начал рассуждать. Глядишь и Йонас как Примож сбежит из Юмбы. Останется один Кусс единоличным, защищенным капитаном и возьмет пять подряд туров)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 13:49 | Регистрация: 20.11.2012

    "не было брьбы внутри команды, просто каждый хотел себя проявить" )

     

    а вообще было бы странно, если б амбиции Сеппа не выросли. для начала хотелось бы увидеть его кэпом на недельках WT с существенной разделочной составляющей

     

    кстати, 2024 у него последний год на текущем контракте

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Комментарии

  • sixpack
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (2)
    sixpack-Фото

    "не было брьбы внутри команды, просто каждый хотел себя проявить" )

     

    а вообще было бы странно, если б амбиции Сеппа не выросли. для начала хотелось бы увидеть его кэпом на недельках WT с существенной разделочной составляющей

     

    кстати, 2024 у него последний год на текущем контракте

  • Astanaforever
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Смотрю аппетиты нарастают..Уже и о майке тура начал рассуждать. Глядишь и Йонас как Примож сбежит из Юмбы. Останется один Кусс единоличным, защищенным капитаном и возьмет пять подряд туров)))
  • Camel
    Тим Мерлир хочет принять участ ... (1)
    Camel-Фото
    Напоминает Табаки из "Маугли".
  • kabachok
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    kabachok-Фото
    Бхх)
  • Astanaforever
    Гадзоли и Скарони в Astana Qaz ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Почему два? Вона..в Soudal Quick Step на следующий сезон будут выступать всего 27 гонщиков. Патрик Лефевр зажал бюджет команды до минимума. На сегодня в Астане с контрактами уже 29 гонцов. Еще Зейца видимо подпишут и все.
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото

    Earl57,  еще раз - контракты не видел и даже нет этого в планах. Когда речь идет о битве за 7-8 места, команда может не вмешиваться, но если речь идет о проекте, в который вложены миллионы и целью является первое место на престижнейшей гонке, тут все будет (если будет) иначе. Пример - последняя Вуэльта, где действующие победители ТДФ и Джиро после "разговора" стали вести себя как мыши и выполняли свои обязательства. За UAE и внутренними разборками гонщиков второго плана не слежу, но в случае с Погачаром, если бы он претендовал на победу, того же Адама при необходимости "сожгли" бы как скаевскую спичку из коробка Николя. Если нет - ну, значит что-то в оркестре не так...

  • Earl57
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    Earl57-Фото

    s75, Эйтдебрукс не помогал Власову на минувшей Вуэльте. Аюсо и Макналти никогда не работают на Алмейду, который официально назначается капитаном. Они заботятся только о себе. Что прописано в их контрактах?

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото

    Эмильс Лиепиньш (Trek) и Юлиус ван ден Берг (EF) в DSM

  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    s75-Фото
    Не видел и не предполагаю. В любом более-менее грамотно составленном договоре работодатель защищает свои интересы. Если кого-то не устраивает решение работодателя - впереди интересный сезон в гонках 2-3 категорий с параллельным поиском новой работы))
  • Earl57
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (30)
    Earl57-Фото
    Вы их обязательства в контрактах видели или предполагаете что они есть?

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