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Томас Де Гендт хочет остаться в велоспорте после завершения карьеры на шоссе

Томас Де Гендт: «Надеюсь на предложения о работе»

 

 

Томас Де Гендт объявил, что сезон 2024 года станет финальным в его карьере. Однако 36-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny не планирует совсем уходить из велоспорта и хочет продолжить выступать на континентальном уровне. В интервью Het Nieuwsblad Томас Де Гендт рассказал, что мечтает приобрести новый опыт, став гонщиком одной из команд в Азии и принять участие в гравийных гонках.

 

Томас Де Гендт: «Надеюсь на предложения о работе»

 

Томас Де Гендт: «Я всё ещё хочу оставаться в велоспорте. Закончу на профессиональном уровне, но может быть, что продолжу на континентальном. С одним из моих лучших друзей Виллемом Ваутерсом (Willem Wauters) мы хотели много участвовать в офф-роудных соревнованиях, например, в гонке Cape Epic MTB или в гравийных гонках в США.

 

Мне бы также хотелось выступать в Азии - на Тайване, в Таиланде, Индонезии, Южной Корее, просто ради удовольствия, около 40 гоночных дней в году. Есть много континентальных команд, которые уже хотят заключить контракт с европейским гонщиком для участия в некоторых многодневных гонках в Азии. На Туре Лангкави я увидел, что эти небольшие азиатские команды отлично организованы.

 

Мой бывший товарищ по команде Раймонд Кредер выступал за японскую команду Ukiyo. Полгода они его не беспокоили, а потом он приезжал выступать на Тур Японии, Таиланда и Тайваня. Мне хочется получить подобный опыт. Это расширит горизонты. Там всегда другая, более спокойная атмосфера. Провести так два или три года кажется мне хорошей идеей.

 

Если же такой план не сработает, тогда надеюсь на домашние континентальные команды или клубы, чтобы поучаствовать с ними в каких-то гонках. Но я не собираюсь участвовать в элитных гонках весь год. С другой стороны, не знаю, не скажет ли мне внезапно здоровье после всех лет на велосипеде: «Бум, бах, всё».

 

Я на 99% уверен, что следующий сезон будет последним в моей карьере. Если очень захочется, и если не буду совершенно опустошённым, если смогу снова выступать на лучшем уровне…Но точно не буду заключать двухлетний контракт.

 

Есть один большой вопрос. Я надеюсь на предложения о работе. Если их не будет, тогда придётся  искать самому. Но мои знания связаны только  с велоспортом. Хотя, возможно, через шесть лет всё, что я знаю и могу рассказать о гонках, больше не будет иметь значения. Велогонки так сильно меняются. Например, я выступал в те времена. когда топовые гонщики тихо ехали до финальных 20 километров, а сейчас начинают борьбу за 100 км до финиша».

 

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Теги к статье: Томас Де Гендт Lotto Dstny

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Комментарии

  • asofonov
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    asofonov-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Это шоссейные велосипеды от Декатлона, бюджетные карбоновые были неплохим предложением, когда у нас был Декатлон. Что там в дорогом сегменте хз
  • uran
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: error
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
    Простите, не знал, что у Вас есть прямая связь с командным штабом.
  • error
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    error-Фото
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
  • Виктор Сироткин
    Петер Саган выиграл критериум ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    Петя Цыган по родным закоулкам сохранил достаточно сил на финишный рывок в последней для себя шоссейной гонке с коллегами из топ-пелотона.

  • error
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    error-Фото

    Почему то не сомневался в его переходе именно в INEOS.

  • Shalam s Urala
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    у меня есть желтая майка лицензионная с этого тура. Састре Эванс и Шлек-всегда со мной

    у меня есть книга Армстронга "моё возвращение к жизни", там автограф Састре, автора книги, Леви Лифаймера, Ольги Слюсаревой, Владимира Каминского, Бьярне Рийса, Оскара Фрейре, Йохана Брюнеля, Роберта Гесинка

    правда собирал автографы не я, а приятель, в Мск и на туре калифорнии

    Цитата: Геродот
    повеселил факт отказа Састре от трансфузии

    гипотетически он мог отвергать трансфузию, предпочитая микро-эпо-дозинг )

  • sashaney
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (8)
    sashaney-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Опять Понабежали новые желающие с мешком денег ))
    Что-то есть в этом неестественное )


    Посмотрите на их цены на лизинг. Кажется каждый, кто воспользуется из услугами, оплатит один из контрактов в команде.
  • s75
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    s75-Фото

    Обычный дежурный чуть слащавый пресс-релиз. Ну были кумирами и ЭБХ, и Скай, и не у него одного. Точно так же, как сейчас "все" мечтают о JV. Что на самом деле интересно? Цели - Олимпиада, помогать новой команде и ни слова о цели стать генеральщиком. Чьи ещё цитаты в пресс-релизе? обычно мы видели мнение Родни (в первую очередь) или Сэра Дэйва, как руководителей команды. Мнение о новичке Хэммонда, как руководителя спортдиректората. Смотрим на имена в этом сообщении для прессы: Аллерт и Каммингс. Это интересно. В свое время Аллерт пришел из Бахрейна "маклареновских" времен вместе с Эллингвортом.

    Добрые языки пишут, что "на долгой паузе" сбили первоначальный "ценник" за гонщика в 1,5 М в год, ну, не знаю.

    Астанафоревер, у вас заело пластинку про "самую богатую", (к счастью) уже давно есть богаче, упражняйтесь на них?..

  • sashaney
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    sashaney-Фото
    Ну про какую школу можно говорить, если команде нет и 20 лет? Пообещали генерал, а то в Инеосе проблема дать генерала на один из трёх ГТ, зряплату и стало всё команда - мечта детства. А то пчёлы были не школа? Вон Рогла только перешёл, а из команды кухни - сантехники уже слышно как он нас научил и поменялось отношение к делу. Бла бла бла.
  • sashaney
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Судя по всему это Ашан-байк :-)

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