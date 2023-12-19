Томас Де Гендт хочет остаться в велоспорте после завершения карьеры на шоссе

Томас Де Гендт: «Надеюсь на предложения о работе»

Томас Де Гендт объявил, что сезон 2024 года станет финальным в его карьере. Однако 36-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny не планирует совсем уходить из велоспорта и хочет продолжить выступать на континентальном уровне. В интервью Het Nieuwsblad Томас Де Гендт рассказал, что мечтает приобрести новый опыт, став гонщиком одной из команд в Азии и принять участие в гравийных гонках.

Томас Де Гендт: «Я всё ещё хочу оставаться в велоспорте. Закончу на профессиональном уровне, но может быть, что продолжу на континентальном. С одним из моих лучших друзей Виллемом Ваутерсом (Willem Wauters) мы хотели много участвовать в офф-роудных соревнованиях, например, в гонке Cape Epic MTB или в гравийных гонках в США.

Мне бы также хотелось выступать в Азии - на Тайване, в Таиланде, Индонезии, Южной Корее, просто ради удовольствия, около 40 гоночных дней в году. Есть много континентальных команд, которые уже хотят заключить контракт с европейским гонщиком для участия в некоторых многодневных гонках в Азии. На Туре Лангкави я увидел, что эти небольшие азиатские команды отлично организованы.

Мой бывший товарищ по команде Раймонд Кредер выступал за японскую команду Ukiyo. Полгода они его не беспокоили, а потом он приезжал выступать на Тур Японии, Таиланда и Тайваня. Мне хочется получить подобный опыт. Это расширит горизонты. Там всегда другая, более спокойная атмосфера. Провести так два или три года кажется мне хорошей идеей.

Если же такой план не сработает, тогда надеюсь на домашние континентальные команды или клубы, чтобы поучаствовать с ними в каких-то гонках. Но я не собираюсь участвовать в элитных гонках весь год. С другой стороны, не знаю, не скажет ли мне внезапно здоровье после всех лет на велосипеде: «Бум, бах, всё».

Я на 99% уверен, что следующий сезон будет последним в моей карьере. Если очень захочется, и если не буду совершенно опустошённым, если смогу снова выступать на лучшем уровне…Но точно не буду заключать двухлетний контракт.

Есть один большой вопрос. Я надеюсь на предложения о работе. Если их не будет, тогда придётся искать самому. Но мои знания связаны только с велоспортом. Хотя, возможно, через шесть лет всё, что я знаю и могу рассказать о гонках, больше не будет иметь значения. Велогонки так сильно меняются. Например, я выступал в те времена. когда топовые гонщики тихо ехали до финальных 20 километров, а сейчас начинают борьбу за 100 км до финиша».