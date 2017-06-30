Гадзоли и Скарони в Astana Qazaqstan Team

После трех месяцев, проведенных в составе континентальной команды Astana QazaqstanDevelopment Team и нескольких гонок вместе с командой Мирового Тура, итальянский гонщик Микеле Гадзоли возвращается в состав Astana Qazaqstan Team, в которой проведет сезоны 2024 и 2025 годов. Итальянский гонщик Кристиан Скарони (26 лет) продлил контракт с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team еще на один сезон (2024).

Микеле Гадзоли переходит в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling



«Я очень рад вновь подписать контракт с командой Astana Qazaqstan Team . Эта команда подарила мне возможность возродиться после сложного периода, и для меня этот проект – как семья, которая верила в меня и которая сделала многое для того, чтобы я сумел вернуться к высоким результатам. В следующие два года я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы отплатить команде победами и призовыми местами за веру в меня и тот шанс, который я получил. В составе «Астаны» и в майке этой команды я чувствую большую мотивацию и желание трудиться ради того, чтобы все вместе мы добились успеха», – сказал Микеле Гадзоли.



В период с августа по октябрь 2023 года Микеле Гадзоли выиграл этап и стал третьим на другом этапе «Арктической Гонки Норвегии» и стал вторым на этапе «Тура Словакии» в составе Astana Qazaqstan Team, а также, выиграл два этапа и стал вторым в общем зачете «Тура Болгарии» в составе континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team. Кроме того, Гадзоли выступил на «Президентском Туре Турции», где оказал поддержку итоговому победителю Алексею Луценко.



«Во второй половине сезона мы дали Микеле возможность проявить себя, доказать, что он заслуживает еще одного шанса. И гонщик зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, показал личные результаты, а также, проявил себя как хороший командный игрок, как, например, на «Туре Турции», где была проделана отличная работа. У Микеле есть потенциал и в однодневных гонках, и в коротких многодневках, также, он может стать отличным помощником для лидеров команды, и в спринте, и на холмистых этапах», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.







Кристиан Скарони продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

«В следующем году моя главная цель – добиться победы, и я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы подарить команде хотя бы одно первое место. В этом году у меня было несколько призовых мест и очень много попаданий в Топ-10, но победить не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне все удастся. Кроме того, хотелось бы в целом подтвердить свой уровень, свои результаты в гонках, которые я продемонстрировал в этом году. Это правда, что наша команда сильно изменилась, в новом сезоне приходит много сильных гонщиков, и чтобы помочь Марку Кавендишу, и чтобы усилить другие направления. Уверен, что команду ждет успех, и я хотел бы стать частью его, внести свой вклад, чтобы отплатить команде за доверие и те возможности, которые были мне предоставлены», – сказал Кристиан Скарони.



Сезон 2023 года Кристиан Скарони провел на высоком уровне. Его главный результат – второе место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии», но кроме того, на счету гонщика целый ряд мест в десятке сильнейших: Скарони был 7-м на «Коппа Бернокки», 8-м на этапе «Джиро д’Италия», 9-м на «Гран-при Индустрия и Артиджанато» и в групповой гонке чемпионата Италии, 10-м на «Гран-при Мигеля Индурайна».



«Кристиан – сильный гонщик, с широкими возможностями в первую очередь, в классических и однодневных гонках. Он отметился несколькими весомыми результатами в этом году, однако, не сумел полностью раскрыться из-за проблем со здоровьем, которые терзали многих гонщиков и многие команды в течение этого года. Будем надеяться, что в новом сезоне все будет по-другому, что подготовка пройдет по плану, и тогда в гонках мы можем надеяться, что и Кристиан, и другие ребята смогут полностью показать свой потенциал», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam.



Пресс-служба Astana QazaqstanTeam