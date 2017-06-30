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- Дата:
- Сегодня, 14:09
Гадзоли и Скарони в Astana Qazaqstan Team
После трех месяцев, проведенных в составе континентальной команды Astana
Микеле Гадзоли переходит в Astana Qazaqstan Team
Photo credit: @SprintCycling
«Я очень рад вновь подписать контракт с командой Astana Qazaqstan Team
В период с августа по октябрь 2023 года Микеле Гадзоли выиграл этап и стал третьим на другом этапе «Арктической Гонки Норвегии» и стал вторым на этапе «Тура Словакии» в составе Astana Qazaqstan Team, а также, выиграл два этапа и стал вторым в общем зачете «Тура Болгарии» в составе континентальной команды Astana Qazaqstan
«Во второй половине сезона мы дали Микеле возможность проявить себя, доказать, что он заслуживает еще одного шанса. И гонщик зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, показал личные результаты, а также, проявил себя как хороший командный игрок, как, например, на «Туре Турции», где была проделана отличная работа. У Микеле есть потенциал и в однодневных гонках, и в коротких многодневках, также, он может стать отличным помощником для лидеров команды, и в спринте, и на холмистых этапах», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Кристиан Скарони продлил контракт с Astana Qazaqstan Team
Photo credit: @SprintCycling
«В следующем году моя главная цель – добиться победы, и я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы подарить команде хотя бы одно первое место. В этом году у меня было несколько призовых мест и очень много попаданий в Топ-10, но победить не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне все удастся. Кроме того, хотелось бы в целом подтвердить свой уровень, свои результаты в гонках, которые я продемонстрировал в этом году. Это правда, что наша команда сильно изменилась, в новом сезоне приходит много сильных гонщиков, и чтобы помочь Марку Кавендишу, и чтобы усилить другие направления. Уверен, что команду ждет успех, и я хотел бы стать частью его, внести свой вклад, чтобы отплатить команде за доверие и те возможности, которые были мне предоставлены», – сказал Кристиан Скарони.
Сезон 2023 года Кристиан Скарони провел на высоком уровне. Его главный результат – второе место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии», но кроме того, на счету гонщика целый ряд мест в десятке сильнейших: Скарони был 7-м на «Коппа Бернокки», 8-м на этапе «Джиро д’Италия», 9-м на «Гран-при Индустрия и Артиджанато» и в групповой гонке чемпионата Италии, 10-м на «Гран-при Мигеля Индурайна».
«Кристиан – сильный гонщик, с широкими возможностями в первую очередь, в классических и однодневных гонках. Он отметился несколькими весомыми результатами в этом году, однако, не сумел полностью раскрыться из-за проблем со здоровьем, которые терзали многих гонщиков и многие команды в течение этого года. Будем надеяться, что в новом сезоне все будет по-другому, что подготовка пройдет по плану, и тогда в гонках мы можем надеяться, что и Кристиан, и другие ребята смогут полностью показать свой потенциал», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam.
Пресс-служба Astana QazaqstanTeam
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