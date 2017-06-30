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Сантьяго Умба – новый гонщик Astana Qazaqstan Team

Сантьяго Умба – новый гонщик Astana Qazaqstan Team

 
Молодой колумбийский гонщик Сантьяго Умба (20 лет) подписал свой первый контракт с командой Мирового Тура, присоединившись к Astana Qazaqstan Team на следующий сезон (2024).

Сантьяго Умба – новый гонщик Astana Qazaqstan Team 

Photo credit: @SprintCycling

«Я невероятно счастлив подписать мой первый контракт с командой Мирового Тура и стать частью такого большого проекта, как Astana Qazaqstan Team. Хотел бы поблагодарить все руководство команды за такую возможность, доверие, которое было мне оказано. Уверен, что «Астана» – это идеальная команда для меня, и думаю, что здесь мне удастся добиться большого прогресса. Я готов к большому объему работы, готов набираться опыта на самом высоком уровне для того, чтобы стать настоящим профессионалом», – сказал Сантьяго Умба

Сантьяго Умба добился серии хороших результатов в молодежных гонках: на его счету победы на этапах «Тура Эльзаса» (2021) и «Тура Савойи» (2021), 4-е место в общем зачете «Вуэльты Тахиры» (2021) и 10-е место в общем зачете молодежной версии «Джиро д’Италия» (2023). Также, за плечами колумбийского гонщика выступление в таких профессиональных гонках, как «Тур Ломбардии», «Тур Альп», «Джиро делл’Эмилия», «Вуэльта Кастилии и Леона», «Тур Словении», «Адриатика-Ионика», и других.

«В Сантьяго мы видим большой потенциал, который может раскрыться в нашей команде. Несмотря на столь юный возраст, Сантьяго уже проехал целую серию больших профессиональных гонок, получил серьезный опыт, который станет базой для его дальнейшего развития. У него есть ряд высоких результатов на молодежном уровне, он уже знает, что такое профессиональные гонки, так что все, что ему нужно – это аккуратная и планомерная работа, которая позволит ему выйти на хороший уровень в Мировом Туре», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team. 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Santiago Umba Сантьяго Умба Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Ничего...Груздев его подтянет до мирового уровня звезды. В пресс релизе же Астаны написано, что Димон будет передавать свой славный опыт новичкам,молодым, делиться знаниями и опытом. Вот, Димон..твой час настал. Передавай свой чемпионский опыт Хайнаня этому Сантьяго. Держим кулачки. Вместе Вы сила. ))))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Олег

    Pedalpower

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 4.10.2023

    Ну хоть какое то достойное подписание, если каким то чудом астана останется в протуре то отличное пополнение на будущее. Теперича имеющаяся тройка бравых латино может быть достойной силой в перспективе.

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Комментарии

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    error-Фото

    Без Приможа в группе тренеров будет меньше дискуссий, проблем выбора и сложных разговоров. Он был настолько требовательным, что поднял команду на более высокий уровень

     

    Либо перевод такой буквальный и не очень точный, либо выглядит как "нет Приможа - нет проблем". По-моему цинично выглядит такое заявление Зеемана на фоне "поднял команду на более высокий уровень".

    Посмотрим, как удастся организовать команду на ключевых гонках в новом сезоне без того, кто благодаря своим требованиям поднял Юмбу на такой высокий уровень в 2023 году.

    А Джиро уже ехать некому...

  • Серафим
    Джанни Москон подписал контрак ... (2)
    Серафим-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вся жизнь это гонка.

      В натуре, ты гонишь.

  • BlAr
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    BlAr-Фото

    Особенно хорошо вы разделили Приможа и Йонаса на Вуэльте. Настолько хорошо, что второй дважды атаковал первого, и лидера ГК Кусса заодно. И до кучи заставили Роглича ждать проколовшегося Вингегора на ТТТ. Заодно потом в интервью обвинив в отсутствии командной этики... Роглича! Снимаю шляпу!

    Остаётся надеяться, что в следующем сезоне вы потеряете не только Джиро, но и Тур с Вуэльтой. Пусть даже если их загребет Погги! Он по крайней мере честен на шоссе, и гоняется от души.

  • Astanaforever
    Джанни Москон подписал контрак ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Рад, что в следующем сезоне это произойдёт. После двух трудных лет в карьере этот переход много для меня значит. Хочу поблагодарить всех за то, что поверили в меня.********************* Неблагодарный. Его с Инеос выкинули после эхокардиографии сердца ввиду неработоспособности и патологии сердца, а Астана его подобрала. Теперь он сетует, что два года эти были трудными. Какие трудности? Два года катался в себе в кайф, не напрягался, не доезжал сплошь все гонки, лечился как на курорте, совмещая с гонками. Лелеяли его, давали все преференции, а теперь он плачет как ему было трудно в Астане. Запомните этот день все. Вспомните его плач, когда он уйдет с Квиков не солоно нахлебавши без результатов и побед.

    Ни слова благодарности Астане. Смотри ка устроил себе в Астане кайфовый трамплин. Посмотрим как он приземлится с него.
  • nightbuster33
    Яспер Филипсен — «Фламандец 2 ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Можно подумать,что и Филипсен, с его возможностями, добирал последние победы к общему списку,там где не надо.Не было бы их, не было бы "Фламандца года".Дорога ложка к обеду. А из чего она сделана,когда голоден, безразлично.Главное, чтобы деяния были в рамках правил." К "Фламандцу года" года Лопез никакого отношения не имеет,судя по названию, даже если бы он выступал там где надо.

  • Earl57
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (22)
    Earl57-Фото
    Они же сказали, что относительно ВВА будут решать в декабре. Он сейчас в Колумбии находится.
    А с толпой молодых, которых подписывали как будущих генеральщиков, все равно надо что-то делать. Навскидку это Глоаг, Тулетт (Талетт), Стаун-Миттед. Ну и Атилла Вальтер. Он тоже типа молодой и амбициозный.
  • RVL
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (22)
    RVL-Фото
    Не думаю, что он был
  • s75
    Крис Хорнер советует Сеппу Кус ... (22)
    s75-Фото
    проект "ВВА в генеральщики" отменяется?
  • Pedalpower
    Сантьяго Умба – новый гонщик A ... (2)
    Pedalpower-Фото
    Ну хоть какое то достойное подписание, если каким то чудом астана останется в протуре то отличное пополнение на будущее. Теперича имеющаяся тройка бравых латино может быть достойной силой в перспективе.
  • tds
    Яспер Филипсен — «Фламандец 2 ... (3)
    tds-Фото
    Просто Лопес одержал 20 побед не там где надо.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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