- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 18:46
Сантьяго Умба – новый гонщик Astana Qazaqstan Team
Молодой колумбийский гонщик Сантьяго Умба (20 лет) подписал свой первый контракт с командой Мирового Тура, присоединившись к Astana Qazaqstan Team на следующий сезон (2024).
«Я невероятно счастлив подписать мой первый контракт с командой Мирового Тура и стать частью такого большого проекта, как Astana Qazaqstan Team. Хотел бы поблагодарить все руководство команды за такую возможность, доверие, которое было мне оказано. Уверен, что «Астана» – это идеальная команда для меня, и думаю, что здесь мне удастся добиться большого прогресса. Я готов к большому объему работы, готов набираться опыта на самом высоком уровне для того, чтобы стать настоящим профессионалом», – сказал Сантьяго Умба.
Сантьяго Умба добился серии хороших результатов в молодежных гонках: на его счету победы на этапах «Тура Эльзаса» (2021) и «Тура Савойи» (2021), 4-е место в общем зачете «Вуэльты Тахиры» (2021) и 10-е место в общем зачете молодежной версии «Джиро д’Италия» (2023). Также, за плечами колумбийского гонщика выступление в таких профессиональных гонках, как «Тур Ломбардии», «Тур Альп», «Джиро делл’Эмилия», «Вуэльта Кастилии и Леона», «Тур Словении», «Адриатика-Ионика», и других.
«В Сантьяго мы видим большой потенциал, который может раскрыться в нашей команде. Несмотря на столь юный возраст, Сантьяго уже проехал целую серию больших профессиональных гонок, получил серьезный опыт, который станет базой для его дальнейшего развития. У него есть ряд высоких результатов на молодежном уровне, он уже знает, что такое профессиональные гонки, так что все, что ему нужно – это аккуратная и планомерная работа, которая позволит ему выйти на хороший уровень в Мировом Туре», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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