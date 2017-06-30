Сантьяго Умба – новый гонщик Astana Qazaqstan Team



Молодой колумбийский гонщик Сантьяго Умба (20 лет) подписал свой первый контракт с командой Мирового Тура, присоединившись к Astana Qazaqstan Team на следующий сезон (2024).

Photo credit: @SprintCycling