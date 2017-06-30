Вадим Пронский продлевает контракт с Astana Qazaqstan Team

Казахстанский гонщик Вадим Пронский (25 лет) продлил соглашение с командой Astana Qazaqstan Team еще на один сезон 2024 года.

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«Первая половина сезона оказалась очень трудной и изматывающей. Из-за болезней, вирусов выпадали дни и целые недели подготовки, так что невозможно было пройти полный и хороший тренировочный цикл, нормально подготовившись к гонкам. Но, такое бывает, не всегда все идет так, как запланировано. Однако, и для команды, и для меня финал сезона был намного успешнее – и ребята добились целой серии отличных результатов, и сам я смог немного себя проявить, завершить сезон достаточно оптимистично. Я очень рад продлить контракт с командой, выступать в «Астане» и в 2024 году, думаю, что этот год может получиться намного успешнее. Все настроены добиваться успеха, показывать высокий результат, и я не исключение», - сказал Вадим Пронский.



В 2023 году Вадим Пронский проехал два Гранд-тура, «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании», и завершил «Тур Лангкави» на пятом месте в генеральной классификации.



«Вплоть до этого сезона у Вадима был плавный хороший рост и в плане результатов, и в плане набора опыта на важных гонках Мирового Тура, включая Гранд-туры. Но, в этом сезоне из-за болезней зимне-весенняя подготовка оказалась смазанной, из-за чего больших результатов добиться не получилось. Но, в финале удалось неплохо выступить на «Туре Лангкави», и завершение года оказалось вполне оптимистичным. Мы знаем, над чем предстоит поработать в новом сезоне, и при нормальном развитии событий следующий год обязательно станет для Вадима успешным и прорывным. У него для этого есть все необходимое – молодость, сила, мотивация и опыт», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team