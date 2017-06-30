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- Дата:
- Сегодня, 11:16
Вадим Пронский продлевает контракт с Astana Qazaqstan Team
Казахстанский гонщик Вадим Пронский (25 лет) продлил соглашение с командой Astana Qazaqstan Team еще на один сезон 2024 года.
Photo credit: @SprintCycling
В 2023 году Вадим Пронский проехал два Гранд-тура, «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании», и завершил «Тур Лангкави» на пятом месте в генеральной классификации.
«Вплоть до этого сезона у Вадима был плавный хороший рост и в плане результатов, и в плане набора опыта на важных гонках Мирового Тура, включая Гранд-туры. Но, в этом сезоне из-за болезней зимне-весенняя подготовка оказалась смазанной, из-за чего больших результатов добиться не получилось. Но, в финале удалось неплохо выступить на «Туре Лангкави», и завершение года оказалось вполне оптимистичным. Мы знаем, над чем предстоит поработать в новом сезоне, и при нормальном развитии событий следующий год обязательно станет для Вадима успешным и прорывным. У него для этого есть все необходимое – молодость, сила, мотивация и опыт», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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