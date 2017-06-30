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Вадим Пронский продлевает контракт с Astana Qazaqstan Team

Вадим Пронский продлевает контракт с Astana Qazaqstan Team

 

Казахстанский гонщик Вадим Пронский (25 лет) продлил соглашение с командой Astana Qazaqstan Team еще на один сезон 2024 года.

 

Вадим Пронский продлевает контракт с Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

 

«Первая половина сезона оказалась очень трудной и изматывающей. Из-за болезней, вирусов выпадали дни и целые недели подготовки, так что невозможно было пройти полный и хороший тренировочный цикл, нормально подготовившись к гонкам. Но, такое бывает, не всегда все идет так, как запланировано. Однако, и для команды, и для меня финал сезона был намного успешнее – и ребята добились целой серии отличных результатов, и сам я смог немного себя проявить, завершить сезон достаточно оптимистично. Я очень рад продлить контракт с командой, выступать в «Астане» и в 2024 году, думаю, что этот год может получиться намного успешнее. Все настроены добиваться успеха, показывать высокий результат, и я не исключение», - сказал Вадим Пронский.

В 2023 году Вадим Пронский проехал два Гранд-тура, «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании», и завершил «Тур Лангкави» на пятом месте в генеральной классификации.

«Вплоть до этого сезона у Вадима был плавный хороший рост и в плане результатов, и в плане набора опыта на важных гонках Мирового Тура, включая Гранд-туры. Но, в этом сезоне из-за болезней зимне-весенняя подготовка оказалась смазанной, из-за чего больших результатов добиться не получилось. Но, в финале удалось неплохо выступить на «Туре Лангкави», и завершение года оказалось вполне оптимистичным. Мы знаем, над чем предстоит поработать в новом сезоне, и при нормальном развитии событий следующий год обязательно станет для Вадима успешным и прорывным. У него для этого есть все необходимое – молодость, сила, мотивация и опыт», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Вадим Пронский Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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В тему:

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 16:14 | Регистрация: 5.09.2020

    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.

  2. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 16:53 | Регистрация: 22.06.2018

    Цитата: BlAr
    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.
    Не смешно вообще ни разу. Вы бы маршрут хоть посмотрели, совершенно не под него. И ведь неслучайно продлил контракт именно после презентации, наверняка были переговоры с сильными командами, способными дать капитанство и обеспечить поддержку, но при таком профиле это потеряло смысл. А на маршруты остальных грантуров надежды нет изначально, тухлякожидается как данность. Вот так талантливейшие гонщики страдают от маршрутного произвола!

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Я в шоке от Ваших комментариев. Троллинг похожий на реальность. Тьфу тьфу..

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 17:49 | Регистрация: 20.05.2021

     Продление контракта только на год, "для перспективного и подающего надежды на будущее",такое может быть вообще? Таких в команде много.Команда сама определяет, кому дать предпочтение по сроку продления контракта, о чем вы все узнаете после окончания формирования состава. А вы все продолжаете  выискивать среди них фаворитов будущих гонок. ГОД, чтобы рассеять надежды и разочарования в каждом из них и для руководства,и для самих гонщиков. При этом следует заметить; КОВИД затронул все команды пелетона, а не только Астану.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    nightbuster33-Фото

     Продление контракта только на год, "для перспективного и подающего надежды на будущее",такое может быть вообще? Таких в команде много.Команда сама определяет, кому дать предпочтение по сроку продления контракта, о чем вы все узнаете после окончания формирования состава. А вы все продолжаете  выискивать среди них фаворитов будущих гонок. ГОД, чтобы рассеять надежды и разочарования в каждом из них и для руководства,и для самих гонщиков. При этом следует заметить; КОВИД затронул все команды пелетона, а не только Астану.

  • uran
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    uran-Фото
    Тарелка спагетти перед 100+ это как Отче наш, с таким "багажом" и перекуса с собой особо не нужно.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Том спец по диете, основанного из жизненного опыта. ..чтоб под кустики не бегать.)((
  • Astanaforever
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я в шоке от Ваших комментариев. Троллинг похожий на реальность. Тьфу тьфу..
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (83)
    s75-Фото

    Герайнт Томас еще на два года в Инеос. 

    Пока (официально) известно о 16 гонщиках с контрактами на сезон 2024 (или 15, если отпустят Плаппа).

  • Krakk
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    Krakk-Фото

    Цитата: BlAr
    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.
    Не смешно вообще ни разу. Вы бы маршрут хоть посмотрели, совершенно не под него. И ведь неслучайно продлил контракт именно после презентации, наверняка были переговоры с сильными командами, способными дать капитанство и обеспечить поддержку, но при таком профиле это потеряло смысл. А на маршруты остальных грантуров надежды нет изначально, тухлякожидается как данность. Вот так талантливейшие гонщики страдают от маршрутного произвола!

  • Krakk
    Сепп Кусс о Приможе Рогличе, п ... (8)
    Krakk-Фото

    Возможно сейчас, когда прошло время, Зепп отошел благодаря природной жизнерадостности, и действительно радуется победе, а сразу по окончанию Вуэльты, как и оба других лидера "Юмбо", был очень сильно рассержен на организаторов.

  • BlAr
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    BlAr-Фото
    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.
  • borgre36
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (21)
    borgre36-Фото

    Гран туры это исклюсительно для горняков, худющих как воробушки. Велоспорт далеко не ограничевается Гран турами . Есть еще спринты, холмистые классики, разделки  и пр. у всех свои специалисты. Вот для меня квинтесенция велоспорта это равнинная разделка и тот ко ее выигрывает гонщик №1. Но, понятно, что он никогда не выиграет спринт у чистых спринтеров, после 6-и часовой езды, а уж тем более этап с горным профилем.   

  • motte
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    motte-Фото

    О, Том в бег пошёл!!!

    1. Хорошее дело, скажу по секрету, сам несколько раз бежал и финишировал марафоны, Эстония -Ленинград бежал, даже с самим 2х кратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом бегал 11 км вокруг озера Вильянди...а теперь стопы побаливают от кед и по асфальту -:(

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