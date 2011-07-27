- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- 25-10-2023, 11:20
Рюдигер Зелиг будет выступать в Astana Qazaqstan Team
Немецкий спринтер и «разгоняющий» Рюдигер Зелиг (34 года) подписал однолетнее соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года.
Photo credit: @SprintCycling
Несмотря на то, что Зелиг широко известен, как «разгоняющий», помогающий спринтерам-лидерам добиваться успеха, на счету немецкого гонщика есть ряд весомых личных результатов. Так, в 2013 году он выиграл «Классику Лимбурга», в 2015 – пролог «Тура Австрии», в 2017 был вторым на «Классике Альмерии», в 2018 он выиграл этап «Тура Словакии». Также, на счету Рюдигера Зелига есть несколько призовых мест на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании».
«Для нас Рюдигер Зелиг – это усиление спринтерского поезда, не только для Марка Кавендиша, но и для другого спринтера Макса Кантера. Зелиг – опытный и быстрый «разгоняющий», в разные годы поработавший с очень именитыми гонщиками, и спринтерами, и специалистами классических гонок. Думаю, что с этим подписанием наша спринтерская группа обретает полную форму, с которой мы можем начинать работать в направлении нового сезона», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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