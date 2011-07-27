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Рюдигер Зелиг будет выступать в Astana Qazaqstan Team

Рюдигер Зелиг будет выступать в Astana Qazaqstan Team

 

Немецкий спринтер и «разгоняющий» Рюдигер Зелиг (34 года) подписал однолетнее соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года.

 

Рюдигер Зелиг будет выступать в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: @SprintCycling

 

«Для меня контракт с «Астаной» это большая возможность показать то, что я умею в спринте. Я считаю, что вместе с лучшими «разгоняющими» в мире Микаэлем Мёркёвым и Кейсом Болом мы можем стать отличной командой для легенды мирового велоспорта Марка Кавендиша, чтобы вместе с ним добиться больших побед и, кто знает, может даже сотворить историю. Думаю, что у нас может получиться отличный микст силы и опыта. Также, я был хотел помочь другому новому спринтеру команды Максу Кантеру проявить свой спринтерский потенциал в полной мере. Когда я впервые услышал о новой концепции команды и о новых гонщиках, которые приходят в Astana Qazaqstan Team, это сразу же заинтересовало меня. У меня огромная мотивация как можно скорее стать частью этого большого и амбициозного проекта, и я дождаться не могу начала нового сезона», - сказал Рюдигер Зелиг.

Несмотря на то, что Зелиг широко известен, как «разгоняющий», помогающий спринтерам-лидерам добиваться успеха, на счету немецкого гонщика есть ряд весомых личных результатов. Так, в 2013 году он выиграл «Классику Лимбурга», в 2015 – пролог «Тура Австрии», в 2017 был вторым на «Классике Альмерии», в 2018 он выиграл этап «Тура Словакии». Также, на счету Рюдигера Зелига есть несколько призовых мест на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании».

«Для нас Рюдигер Зелиг – это усиление спринтерского поезда, не только для Марка Кавендиша, но и для другого спринтера Макса Кантера. Зелиг – опытный и быстрый «разгоняющий», в разные годы поработавший с очень именитыми гонщиками, и спринтерами, и специалистами классических гонок. Думаю, что с этим подписанием наша спринтерская группа обретает полную форму, с которой мы можем начинать работать в направлении нового сезона», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Рюдигер Зелиг Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Олег

    Pedalpower

    25 октября 2023 12:24 | Регистрация: 4.10.2023

    Всё и все ради одного пушечного пенсионера, ну чтож удачи Астане в этой авантюре, но даже успех в ней непонятно как поможет остаться в ВТ по итогам года. Видимо ставка таки на Пронского и Луценко, они должны забрать на двоих минимум Джиро и пару монументов.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    25 октября 2023 13:30 | Регистрация: 30.06.2017

    У Вино вообще крышу снесло напрочь..

    Вот теперь новая задача , новая боль появилась в Астане. Как бы вот до финиша этого Зелига и Кэвендиша с Морковым довезти? Предлагаю еще в команду несколько нео профи-довозильщиков вот до этих до финишей подписать.А, че? Нормально.

    Вся жизнь это гонка.

  3. lazhu

    25 октября 2023 14:31 | Регистрация: 14.03.2021

    Кого он тут разгонять собрался? А, Кэв же! Ну, 34-й спринт теперь считай в кармане

    1. Имя: Борис

      BlAr

      25 октября 2023 14:36 | Регистрация: 5.09.2020

      Если Кэва пустит весь пелотон, он выиграет и без "новых" помощников. А если не пустит, то и они не помогут!

    2. MVDP

      25 октября 2023 15:47 | Регистрация: 3.10.2020

      Так 34 уже есть.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    25 октября 2023 14:32 | Регистрация: 27.07.2011

    команда пенсионеров )))) 

  5. Имя: Ararat

    ararat

    25 октября 2023 15:08 | Регистрация: 11.12.2014

    Ох следующий сезон рвать будут)

  6. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    25 октября 2023 15:55 | Регистрация: 7.07.2021

    А есть ли еще порох в пороховницах? Доедут живыми к концу тура и слава богу )

  7. drevgen

    25 октября 2023 17:57 | Регистрация: 19.07.2016

    А чего только Пронский ? Есть еще Мулубран, Фортунато, Балерини, Чармиг.... Москон вот выграет Рубе. И дело в шляпе !



    Это все фигня. Вот где беда...

    Dutch rider Mark Groeneveld dies age 20
    XSpeed United Continental racer collapsed early Monday while in Hong Kong (Cyclingnews)

  8. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 08:16 | Регистрация: 22.09.2020

    команда пенсов формируеется 

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Комментарии

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Astanaforever-Фото

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

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