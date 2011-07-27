Рюдигер Зелиг будет выступать в Astana Qazaqstan Team

Немецкий спринтер и «разгоняющий» Рюдигер Зелиг (34 года) подписал однолетнее соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года.

Photo credit: @SprintCycling

«Для меня контракт с «Астаной» это большая возможность показать то, что я умею в спринте. Я считаю, что вместе с лучшими «разгоняющими» в мире Микаэлем Мёркёвым и Кейсом Болом мы можем стать отличной командой для легенды мирового велоспорта Марка Кавендиша, чтобы вместе с ним добиться больших побед и, кто знает, может даже сотворить историю. Думаю, что у нас может получиться отличный микст силы и опыта. Также, я был хотел помочь другому новому спринтеру команды Максу Кантеру проявить свой спринтерский потенциал в полной мере. Когда я впервые услышал о новой концепции команды и о новых гонщиках, которые приходят в Astana Qazaqstan Team, это сразу же заинтересовало меня. У меня огромная мотивация как можно скорее стать частью этого большого и амбициозного проекта, и я дождаться не могу начала нового сезона», - сказал Рюдигер Зелиг.



Несмотря на то, что Зелиг широко известен, как «разгоняющий», помогающий спринтерам-лидерам добиваться успеха, на счету немецкого гонщика есть ряд весомых личных результатов. Так, в 2013 году он выиграл «Классику Лимбурга», в 2015 – пролог «Тура Австрии», в 2017 был вторым на «Классике Альмерии», в 2018 он выиграл этап «Тура Словакии». Также, на счету Рюдигера Зелига есть несколько призовых мест на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании».



«Для нас Рюдигер Зелиг – это усиление спринтерского поезда, не только для Марка Кавендиша, но и для другого спринтера Макса Кантера. Зелиг – опытный и быстрый «разгоняющий», в разные годы поработавший с очень именитыми гонщиками, и спринтерами, и специалистами классических гонок. Думаю, что с этим подписанием наша спринтерская группа обретает полную форму, с которой мы можем начинать работать в направлении нового сезона», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team