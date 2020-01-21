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Евгений Гидич продолжит карьеру в команде «Астана»

Евгений Гидич продолжит карьеру в команде «Астана»

После двух дебютных сезонов в Мировом Туре, казахстанский гонщик Евгений Гидич продолжит свою карьеру в составе команды «Астана». Новое соглашение между гонщиком и командой было подписано на сезон 2020 года.

 

 

 

Photo credit: © Getty Images 

- Я провел два очень интересных и полезных года в команде «Астана». Это был огромный и очень ценный опыт, который я хочу использовать в будущем. В завершившемся сезоне получилось далеко не все, но все же, было несколько ярких моментов, и я рад этому. Очень запомнилась победа в составе сборной Казахстана на чемпионате Азии, и было очень приятно завершить сезон успехом на этапе «Тура Хорватии». От следующего года жду больше высоких результатов, побед. Хочу сказать спасибо менеджменту команды за доверие и шансы проявить себя. И, конечно, большое спасибо нашему главному спонсору «Самрук-Казына», который из года в год поддерживает отечественный велоспорт, - сказал Евгений Гидич.

 

Евгений Гидич (23 года) – молодой и талантливый казахстанский гонщик, который начал свою профессиональную карьеру в 2018 году, подписав контракт с командой «Астана». За последние два года Евгений продемонстрировал высокий потенциал, добившись ряда весомых результатов и в многодневных гонках, и на однодневках. В 2018 году Гидич финишировал 3-м в общем зачете «Тура Хорватии» и стал 6-м в итоговой классификации «Тура Лангкави». В 2019 он выиграл групповую гонку чемпионата Азии, этап на «Туре Хорватии» и занял высокое 7-е место на однодневной гонке «Коппа Бернокки».

 

- За первые два года в нашей команде у Евгения были как взлеты, так и падения, не все шло идеально для него, но это и нормально для такого молодого гонщика, так как он еще ищет свой путь в профессиональном велоспорте. Нам известен его потенциал, и мы верим, что в будущем у него есть шанс стать сильным профессионалом. Евгений впечатлил нас тем, как он выиграл чемпионат Азии и тем, как провел концовку этого сезона, так что я уверен, что он готов к новым достижениям в ближайшие годы, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Евгений Гидич Astana Александр Винокуров трансферы в велоспорте

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Комментарии

  • Серафим
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Серафим-Фото
    Ну это же нормально, Кэвендиш прирожденный трековик, это его стихия. Если бы он занимался только треком, не отвлекаясь на шоссе, то и не представляю, сколько трекового золота у него бы насобиралось. Крис Хой позавидовал бы.
    Даже относительно длинные темповые гонки на треке - это не шоссе.
  • Shalam s Urala
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    вот оно - то самое "если надо объяснять, то не надо объяснять" )

    не знаю, что вы вкладываете во фразу "важно рассуждают". тут вроде форум, у каждого - своё мнение. "важно/неважно" - ваши девичьи заморочки

    ну правда, объяснять вам ЗДЕСЬ разницу между трековыми спринтами и шоссейными? вы всерьёз вообще??? тогда действительно ЛОЛ )

    на шоссе, увы, у Марка до спринта дожить то частенько не выходит. а если и доживает, то..

    ещё раз повторю - буду рад ошибиться. такая карьера, и, вдруг, глупо собрать борт и свалить по-тихому

  • Kreo69
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Kreo69-Фото
    Справедливости ради отмечу, что Саган там был не при чём. Кэв начал падать еще до того, как был контакт с Петером.

    Шансы на чудесное возвращение у Кэва не велики, но все-таки чудеса иногда случаются.
  • Ice
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))



    Цитата: Колёсник
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.

    Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.

  • Rokka
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!
    Я вот кстати тоже этого не пойму. На полотне Кэв прям ожил, смотря как он в лёгкую раскатал Вивиани начинаешь верить что следующий сезон наверняка будет другим для него. Тем более если вокруг него собралась довольно приличная компания и менеджмент
  • Earl57
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Earl57-Фото

    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

  • sergeipauk
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    sergeipauk-Фото

    Здорово дают отдыхать профикам в Японии. Оддыхают, не думают о гонках. Это активный отдых в конце сезона.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вы ошибетесь)))

    Я надеюсь))
  • motte
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    motte-Фото

    Посмотрел шкиперовскую суперскую догму F12 в победном раскрасе 7 выигранных гт, ох машина, глаз не оторвать от геометрии, аж слюнки-:)

  • Серафим
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (5)
    Серафим-Фото

     Японцы заплатили Киттелю за приезд? Иначе что бы ему тут делать. Уже на "гражданке" и дома дела.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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