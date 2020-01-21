Евгений Гидич продолжит карьеру в команде «Астана»





После двух дебютных сезонов в Мировом Туре, казахстанский гонщик Евгений Гидич продолжит свою карьеру в составе команды «Астана». Новое соглашение между гонщиком и командой было подписано на сезон 2020 года.

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- Я провел два очень интересных и полезных года в команде «Астана». Это был огромный и очень ценный опыт, который я хочу использовать в будущем. В завершившемся сезоне получилось далеко не все, но все же, было несколько ярких моментов, и я рад этому. Очень запомнилась победа в составе сборной Казахстана на чемпионате Азии, и было очень приятно завершить сезон успехом на этапе «Тура Хорватии». От следующего года жду больше высоких результатов, побед. Хочу сказать спасибо менеджменту команды за доверие и шансы проявить себя. И, конечно, большое спасибо нашему главному спонсору «Самрук-Казына», который из года в год поддерживает отечественный велоспорт, - сказал Евгений Гидич.

Евгений Гидич (23 года) – молодой и талантливый казахстанский гонщик, который начал свою профессиональную карьеру в 2018 году, подписав контракт с командой «Астана». За последние два года Евгений продемонстрировал высокий потенциал, добившись ряда весомых результатов и в многодневных гонках, и на однодневках. В 2018 году Гидич финишировал 3-м в общем зачете «Тура Хорватии» и стал 6-м в итоговой классификации «Тура Лангкави». В 2019 он выиграл групповую гонку чемпионата Азии, этап на «Туре Хорватии» и занял высокое 7-е место на однодневной гонке «Коппа Бернокки».

- За первые два года в нашей команде у Евгения были как взлеты, так и падения, не все шло идеально для него, но это и нормально для такого молодого гонщика, так как он еще ищет свой путь в профессиональном велоспорте. Нам известен его потенциал, и мы верим, что в будущем у него есть шанс стать сильным профессионалом. Евгений впечатлил нас тем, как он выиграл чемпионат Азии и тем, как провел концовку этого сезона, так что я уверен, что он готов к новым достижениям в ближайшие годы, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



