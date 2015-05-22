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Ричард Плюгге и Йенс Фохт о возможностях Ремко Эвенепула на Тур де Франс

Йенс Фохт: «Ремко Эвенепул всегда делает гонку зрелищной»

 

 

 

Завершившаяся Вуэльта Испании-2023 продолжает давать темы для обсуждений экспертам велопорта, в частности, о возможностях Ремко Эвенепула бороться за победу на следующем Тур де Франс.

 

Ричард Плюгге и Йенс Фохт о возможностях Ремко Эвенепула на Тур де Франс

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma, не уверен, что Ремко Эвенепул может стать серьёзным соперником для его команды. В интервью HLN подчеркнул, что когда Эвенепул выиграл в прошлом году Вуэльту Испании-2022, Примож Роглич сошёл с гонки.

 

Ричард Плюгге: «На открывающем Вуэльту этапе в Барселоне я принимал во внимание Аюсо и Алмейду, Маса, Томаса и Аренсмана. И, конечно, Ремко. Факт, что он не выдержал на Турмале, облегчил нашу задачу.

 

Ремко уже сейчас - лучший в мире специалист однодневных велогонок. Мы пока не знаем, как он сможет выступать на Гранд-туре при жёсткой конкуренции. В прошлом году он выиграл Вуэльту. Но, вообще-то, тогда Роглич сошёл. Ему придётся бороться против Вингегора и Погачара.

 

Искренне надеюсь, что  сможет продолжать развивать свои способности, но всё-таки трёхнедельная гонка - это нечто грандиозное, особенное, что уже много раз подтверждалось в прошлом».

 

Йенс Фохт (Jens Voigt), отрывов, победитель этапов Тур де Франс и Джиро, принимавший участие в 20 Гранд-турах , завершивший карьеру в 2014 году, в интервью Eurosport сказал, что, по его мнению, Ремко Эвенепул готов атаковать на Тур де Франс.

 

Йенс Фохт: «Он обеспечивает яркие кадры, его выступление не бывает средним. Он всегда делает гонку зрелищной, не важно, каким образом. Я был приятно удивлён, как он вытащил себя за волосы из трясины.  Думаю, в лично развитии он сделал огромный шаг вперёд. Считаю, что теперь он полностью готов атаковать на Тур де Франс.

 

Давайте просто смотреть на факты: ему 23 года, он принял участие в четырёх Гранд-турах, один из которых выиграл, с двух сошёл. Ему всё ещё не хватает стабильности. Кажется, ему трудно переварить, когда что-то идёт не так, например, на одном этапе. Он проиграл почти 30 минут, но на следующий день уехал в отрыв. Если бы ему было плохо физически, у него ничего бы не получилось.

 

Тур де Франс в 2024 году будет таким интригующим, каким не был уже давно, потому что его поедут три абсолютных суперталанта - Вингегор, Погачар и Эвенепул. Все молоды и голодны до успеха, каждый уже выигрывал Гранд-туры. Это будет такой праздник велоспорта, подобного которому мы никогда не видели.

 

Конечно, команда Jumbo-Visma всегда была сильной, в этом году доминировала больше, чем обычно, но Тадей Погачар не менее сильный, в этом сезоне выиграл много гонок. Ведь он, даже выступая «плохо», занимает второе место на Туре, и это для него слабый результат.

 

Думаю, Jumbo имели такое подавляющее преимущество только в этом году. В следующем сезоне ситуация поменяется. Их доминирование уже не будет таким заметным и сильным. Не считаю, что нас ждёт повторение тех лет с командой Sky, когда одна команда крушила всех, выйдя в голову пелотона, как это было с Брэдли Уиггинсом и Крисом Фрумом».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024

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  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 05:44 | Регистрация: 22.05.2015

    А что, уже презентовали маршрут ТДФ2024? Рано прогнозы говорить... Пусть сначала проедет Париж-Ницца и Критериум Дофине. А вот Милан-Сан Ремо и Париж- Рубэ - это реально уже в 24-м.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 06:37 | Регистрация: 5.09.2020

    С Фогтом понятно, он человек со стороны, но и Плюгге в анонсе ТдФ говорит о Вингегоре и не упоминает Роглича. Видать, не дадут Приможу ехать Тур...и в другую команду не отпускают.

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (34)
    Earl57-Фото

    Ну, если речь о философии... Скажите, вы никогда не обращали внимания, насколько суждения пожилых людей отличаются от взглядов более молодых людей? И сколько в них приверженности к определенным шаблонам и стереотипам?
    Мир огромен и разнообразен, и этим прекрасен. И в пелотоне, как и во всем мире, есть место самым разным людям. И самым разным талантам. А стремление оценивать и отсортировывать людей в соответствии со своими личными предпочтениями и привычками характерно прежде всего для людей в возрасте. Не для всех, но для очень и очень многих. И это, к слову, уже давно доказано психологами.

  • BlAr
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (2)
    BlAr-Фото

    С Фогтом понятно, он человек со стороны, но и Плюгге в анонсе ТдФ говорит о Вингегоре и не упоминает Роглича. Видать, не дадут Приможу ехать Тур...и в другую команду не отпускают.

  • cmap_nep
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (2)
    cmap_nep-Фото
    А что, уже презентовали маршрут ТДФ2024? Рано прогнозы говорить... Пусть сначала проедет Париж-Ницца и Критериум Дофине. А вот Милан-Сан Ремо и Париж- Рубэ - это реально уже в 24-м.
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Удалил.

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (34)
    VeloVelo-Фото
    А то! ))
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (34)
    VeloVelo-Фото

    А в чем тогда смысл? Бабушки всегда правы, а дедушки неправы? Что-то личное? ))

    Ольга, не отвечайте. Это такой "философский вопрос", извините.

  • sashaney
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (34)
    sashaney-Фото
    Цитата: lazhu
    Велоспорт - спорт на выносливость. А футбол вообще не спорт, а шоубизнес
    Вело - шоу на выносливость. Как такое?
  • sashaney
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (14)
    sashaney-Фото
    Может быть годы дают знать, но Курдюкова слушать не могу. Впрочем как и английский Евроспорт. Курдюков это вообще "us & them". Неприятно. Пустышка ми-ми-ми. Лучше заходит австралийский SBS. Про американский вообще молчу. Чаще всего смотрю под интершум или без звука.
  • s75
    Падение в разделке на Чемпиона ... (2)
    s75-Фото

    верхний скриншот задает много вопросов к "людям в техничке", тут и состояние здоровья гонщика и неисправная экипировка, которая не спасла бы (от худшего) в случае повторного падения

  • BaTman
    Лэнс Армстронг и Йохан Брюнель ... (8)
    BaTman-Фото

     Кадры решают всё. Сделал нормальную среду, пришли нормальные люди. 

     

     Допинг - это разговоры для бедных. 

     

     Если слабак никакой допинг не поможет. Если сильный сделаешь всё для победы. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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