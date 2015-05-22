Ричард Плюгге и Йенс Фохт о возможностях Ремко Эвенепула на Тур де Франс

Йенс Фохт: «Ремко Эвенепул всегда делает гонку зрелищной»

Завершившаяся Вуэльта Испании-2023 продолжает давать темы для обсуждений экспертам велопорта, в частности, о возможностях Ремко Эвенепула бороться за победу на следующем Тур де Франс.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma, не уверен, что Ремко Эвенепул может стать серьёзным соперником для его команды. В интервью HLN подчеркнул, что когда Эвенепул выиграл в прошлом году Вуэльту Испании-2022, Примож Роглич сошёл с гонки.

Ричард Плюгге: «На открывающем Вуэльту этапе в Барселоне я принимал во внимание Аюсо и Алмейду, Маса, Томаса и Аренсмана. И, конечно, Ремко. Факт, что он не выдержал на Турмале, облегчил нашу задачу.

Ремко уже сейчас - лучший в мире специалист однодневных велогонок. Мы пока не знаем, как он сможет выступать на Гранд-туре при жёсткой конкуренции. В прошлом году он выиграл Вуэльту. Но, вообще-то, тогда Роглич сошёл. Ему придётся бороться против Вингегора и Погачара.

Искренне надеюсь, что сможет продолжать развивать свои способности, но всё-таки трёхнедельная гонка - это нечто грандиозное, особенное, что уже много раз подтверждалось в прошлом».

Йенс Фохт (Jens Voigt), отрывов, победитель этапов Тур де Франс и Джиро, принимавший участие в 20 Гранд-турах , завершивший карьеру в 2014 году, в интервью Eurosport сказал, что, по его мнению, Ремко Эвенепул готов атаковать на Тур де Франс.

Йенс Фохт: «Он обеспечивает яркие кадры, его выступление не бывает средним. Он всегда делает гонку зрелищной, не важно, каким образом. Я был приятно удивлён, как он вытащил себя за волосы из трясины. Думаю, в лично развитии он сделал огромный шаг вперёд. Считаю, что теперь он полностью готов атаковать на Тур де Франс.

Давайте просто смотреть на факты: ему 23 года, он принял участие в четырёх Гранд-турах, один из которых выиграл, с двух сошёл. Ему всё ещё не хватает стабильности. Кажется, ему трудно переварить, когда что-то идёт не так, например, на одном этапе. Он проиграл почти 30 минут, но на следующий день уехал в отрыв. Если бы ему было плохо физически, у него ничего бы не получилось.

Тур де Франс в 2024 году будет таким интригующим, каким не был уже давно, потому что его поедут три абсолютных суперталанта - Вингегор, Погачар и Эвенепул. Все молоды и голодны до успеха, каждый уже выигрывал Гранд-туры. Это будет такой праздник велоспорта, подобного которому мы никогда не видели.

Конечно, команда Jumbo-Visma всегда была сильной, в этом году доминировала больше, чем обычно, но Тадей Погачар не менее сильный, в этом сезоне выиграл много гонок. Ведь он, даже выступая «плохо», занимает второе место на Туре, и это для него слабый результат.

Думаю, Jumbo имели такое подавляющее преимущество только в этом году. В следующем сезоне ситуация поменяется. Их доминирование уже не будет таким заметным и сильным. Не считаю, что нас ждёт повторение тех лет с командой Sky, когда одна команда крушила всех, выйдя в голову пелотона, как это было с Брэдли Уиггинсом и Крисом Фрумом».