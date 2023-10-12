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Милан Вадер — победитель 4-го этапа Тура Гуанси-2023

Милан Вадер одержал первую профессиональную победу на шоссе

 

 

27-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Милан Вадер (Milan Vader) одержал первую победу в карьере на шоссе, выиграв 4-й этап Тура Гуанси-2023. Тяжёлое падение на Туре Страны Басков-2022 прервало первый сезон Милана Вадера в шоссейном велоспорте. Он получил перелом позвоночника в 11 местах, 12 дней пролежал в искусственной коме, заново учился ходить, и смог вернуться на велосипед.

 

Милан Вадер — победитель 4-го этапа Тура Гуанси-2023

Photo Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

 

Милан Вадер — победитель 4-го этапа Тура Гуанси-2023

 

 

Подъём 4-го этапа Тура Гуанси-2023 Милан Вадер отметил для себя ещё до того, как его включили в состав на гонку. Специалист кросс-кантри в маунтинбайке, Милан Вадер в данный момент отказался от совмещения дисциплин и полностью сосредоточился на шоссе. Но навыки маунтинбайкера помогли ему точно рассчитать усилия. На финальном подъёме - 3 км со средним градиентом 6%, Милан Вадер атаковал за 300 м до финиша, где градиент подскакивал до 9,5%,  и опередил соперников - Реми Роша (Remy Rochas) из команды Cofidis и Хью Карти (Hugh Carthy) из EF Education Easy Post.

 

Победа принесла Милану Вадеру и майку лидера Тура Гуанси-2023. Для команды Jumbo-Visma это 67 победа в сезоне.

 

Милан Вадер: «Я немного лишился дара речи. В прошлом году из-за падения и неопределённости  не знал, смогу ли вообще вернуться в гонки или даже снова ездить на велосипеде. Прежде всего, я просто счастлив быть здоровым. А теперь беспредельно счастлив, что одержал победу для моих родителей, для семьи, для команды.

 

Наверное, я был первым, кто спросил команду, могу ли поехать в Китай. Сначала они немного посмеялись, но потом сказали: «Ладно, посмотрим, если сможем найти ещё несколько ребят, тогда сможешь поехать».

 

Я посмотрел профиль этого этапа на Veloviewer, он показался выгодным - весь день по равнине и финиш в гору. Мне такое подходит. Две минуты усилий - моя специализация из маунтинбайка. Об этом и думал, когда атаковал. Сказал себе, что надо просто поехать на максимальной скорости, а там будет видно, что получится.

 

Париж был моей мечтой, но падение прошлого года не сделало дорогу к мечте легче. Ещё несколько месяцев назад у нас даже не было места для сборной Нидерландов на Олимпиаду. А я после падения не мог ходить, поэтому в этом году на горном велосипеде выезжал только для того, чтобы вернуть телу привычные ощущения.

 

Всё ещё считаю возможным совмещать две дисциплины, но это требует массу сил и времени, что не слишком хорошо влияет на форму, которая нужна мне для шоссе. Поэтому, по крайней мере на данный момент, я решил сфокусироваться на шоссе. Это также позволило мне стать спокойнее. Я понимаю, что я не Ван дер Пул и не Пидкок, поэтому мне тяжело каждый раз переключаться. Теперь я успокоился».

 

Маартен Винантс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Победа Олава вчера была довольно неожиданной, но эту победу ожидали ещё меньше. Мы нацелились с Миланом финишировать в топ-10, потому что он не совсем в форме.  Его победа здесь радует, особенно, если вспомнить его ужасное падение в прошлом сезоне и процесс восстановления. Сегодня у Милана была свободная роль. Мы решили, что он поедет за фаворитами, он так и сделал, но завершил фантастически. Следующие этапы равнинные, у Олава будет шанс. Мы сделаем всё, чтобы довезти Милана до финальной победы».

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Теги к статье: Милан Вадер Milan Vader Jumbo-Visma Gree-Tour of Guangxi-2023 Тур Гуанси-2023 гонка Мирового тура многодневная велогонка

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