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Себастьян Молано — победитель 5 этапа Тура Гуанси-2023

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы на шаг ближе к победе на Туре Гуанси-2023 с Миланом Вадером»

 

 

Хуан Себастьян Молано одержал пятую победу в сезоне и 24-ю в карьере, выиграв общий спринт на 5-м этапе Тура Гуанси-2023. 28-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates спуртовал за сто метров до финиша, найдя просвет, и обошёл победителя 3 этапа Олава Кооя (Jumbo-Visma) и Тобиаса ЛундаАндерсена (dsm-firmenich).

 

Три подъёма 5 этапа Тура Гуанси-2023 давали шанс отрыву, но команда UAE Team Emirates внесла вклад в погоню за отрывом дня, который догнали за 7 км до финиша.

 

Милан Вадер (Jumbo-Visma) сохранил майку лидера Тура Гуанси-2023.

 

 

 

Хуан Себастьян Молано: «Первые этапы прошли не так, как надеялся. Но сегодня я идеально провёл спринт. Команда задавала мощный темп на подъёмах, я хотел, чтобы соперники к финишу были немного уставшими. Команда отработала превосходно.  

 

Во время спринта нашёл пространство и сразу им воспользовался. Здесь спринты проходят немного по-другому, потому что дороги очень широкие и менее сложные технически. Поэтому спринты труднее контролируются. Сегодня этап был чуть тяжелее, чем в другие дни, но мне такой этап подходит больше, и мы смогли добиться победы. Идеальное завершение сезона».

 

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тим ван Дейк отлично вывез Олава, который уверенно спринтовал. Но сегодня был сильный встречный ветер. К сожалению, Молано сумел сначала сесть Олаву на колесо,а потом его обойти.

 

Планы команды на завтра ясны - мы хотим выиграть генеральную классификацию Тура Гуанси-2023. Сегодня Милан отлично себя чувствовал, мы на шаг ближе к победе».

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Теги к статье: Себастьян Молано Sebastian Molano UAE Team Emirates Gree-Tour of Guangxi-2023 Тур Гуанси-2023 гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    Earl57-Фото

    Говорили вроде, что в конце октября будет.

    На ОИ в Париже квоты сократили по сравнению с предыдущими олимпиадами. Пелотон там маленький будет, всего 90 человек. У большинства спринтеров с отбором в сборную будут сложности. Так что на Туре какие-то спринтеры все равно останутся. 

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    EL-Fenomeno-Фото
    Генеральщиков-горняков я и имел ввиду.
    Возможен ли тогда вариант (неимоверный), что зелёную майку лучшего спринтера Тура кто то возьмёт "на халяву", если ТОПовые спринтеры сойдут (в горах, или из-за Олимпиады).
    Кстати, Оля, когда презентация маршрута ТдФ-2024, знаете ? Обычно она идёт тоже в октябре, ткак и ДЖИРОвская
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    Earl57-Фото

    Ван дер Пул уже сказал что о том, чтобы доезжать Тур до конца, не может быть и речи. Каждый раз перед ОИ массовые сходы с Тура. Потому что Тур каждый год, а ОИ раз в четыре года.
    Поскольку между Версалем и Елисейскими полями гор не наблюдается, то горнякам можно не беспокоиться об Олимпиаде и спокойно доезжать Тур до конца. А вот спринтеры, панчеры, раздельщики и маутинбайкеры - это совсем другое дело. Особенно это касается Пидкока, Ван дер Пула и топовых раздельщиков типа Ван Арта и Кюнга. Потому что МТБ в Париже будет на следующий день после церемонии открытия, а мужская разделка через день. Групповая у мужчин 3 августа.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    EL-Fenomeno-Фото
    В принципе да, всё-таки гранд тур, а не гонка категории "евротура". Не все конечно будут рвать жилы но ведь будут, тем боле мы и они (топы) не знают кто доедет до Рима, а кто сойдёт.
    С другой стороны Тур де Франс вообще аккурат перед Олимпиадой...выходит по вашим словам что бигы проигнорируют ТУР - да никогда в жизни) Это как в футболе (извиняюсь если пример корявым будет): для кого то важнее выиграть Лигу чемпионов, а для кого то естественно Чемпионат мира.
  • nightbuster33
    Veneto Classic-2023. Результат ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Злой рок преследовал Астану в течении сезона. И даже в последней гонке он не мог обойдти стороной команду, попортив ID Веласкеса при падении.Скорейшего выздоровления!

  • Гонщик
    Chrono des Nations-2023. Резул ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    Ну вот и новый король разделок! Видел как ехал  на ЧМ и тогда же показалось что это надолго. Технично и мощно.
    Правда пока не понятно, как это будет выглядеть на восстановлении в ГТ.
    И может ли он быть чем то еще полезным в командных построениях (как Ганна например).
    На Джиро - 2024 как раз 2 приличные разделки.
    Какаой ещё король , конец сезона и все топы на спаде , на какой нибудь серьёзной разделке , что Рембо , что Ганна , ему вагон навезут , а пока что пользуется моментом .

  • s75
    Алексей Луценко выигрывает «Ту ... (9)
    s75-Фото
    да, там намечается толкотня знатная, и за два года еще многое изменится
  • Earl57
    Алексей Луценко выигрывает «Ту ... (9)
    Earl57-Фото

    Там еще вопрос кто быстрее доберется до этого 18-го места - Астана или Uno-X. Между ними всего 246 рейтинговых очков. А норвежцы в 2024 г. получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки, включая Монументы.

  • s75
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (45)
    s75-Фото
    Уйтдебрукс собирается ехать, у них там точно одним капитаном не обойдется
  • s75
    Алексей Луценко выигрывает «Ту ... (9)
    s75-Фото

    2000 баллов UCI - отставание от спасительного 18 места и два года, чтобы наверстать

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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