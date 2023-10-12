Себастьян Молано — победитель 5 этапа Тура Гуанси-2023

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы на шаг ближе к победе на Туре Гуанси-2023 с Миланом Вадером»

Хуан Себастьян Молано одержал пятую победу в сезоне и 24-ю в карьере, выиграв общий спринт на 5-м этапе Тура Гуанси-2023. 28-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates спуртовал за сто метров до финиша, найдя просвет, и обошёл победителя 3 этапа Олава Кооя (Jumbo-Visma) и Тобиаса ЛундаАндерсена (dsm-firmenich).

Три подъёма 5 этапа Тура Гуанси-2023 давали шанс отрыву, но команда UAE Team Emirates внесла вклад в погоню за отрывом дня, который догнали за 7 км до финиша.

Милан Вадер (Jumbo-Visma) сохранил майку лидера Тура Гуанси-2023.

Хуан Себастьян Молано: «Первые этапы прошли не так, как надеялся. Но сегодня я идеально провёл спринт. Команда задавала мощный темп на подъёмах, я хотел, чтобы соперники к финишу были немного уставшими. Команда отработала превосходно.

Во время спринта нашёл пространство и сразу им воспользовался. Здесь спринты проходят немного по-другому, потому что дороги очень широкие и менее сложные технически. Поэтому спринты труднее контролируются. Сегодня этап был чуть тяжелее, чем в другие дни, но мне такой этап подходит больше, и мы смогли добиться победы. Идеальное завершение сезона».

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тим ван Дейк отлично вывез Олава, который уверенно спринтовал. Но сегодня был сильный встречный ветер. К сожалению, Молано сумел сначала сесть Олаву на колесо,а потом его обойти.

Планы команды на завтра ясны - мы хотим выиграть генеральную классификацию Тура Гуанси-2023. Сегодня Милан отлично себя чувствовал, мы на шаг ближе к победе».