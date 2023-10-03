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Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт: «Посвящаю победу всем, кто продолжает в меня верить»

 

 

Ваут ван Арт стал победителем итальянской гонки «Coppa Bernocchi»-2023, вторая из так называемого «Ломбардийского триптиха» ("Trittico Lombardo"), которая проводится после Джиро делл’Эмилия до «Тре Валли Варезине».  

 

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

 

 

29-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma  опередил в спринте из небольшой группы 26-летнего итальянского гонщика Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa) и 24-летнего итальянского гонщика Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step). Ваут ван Арт - третий бельгийский гонщик, выигравший «Коппа Бернокки» после Рика Ван Лоя (1957, 1958) и Ремко Эвенепула (2021).

 

Финальное прохождение подъёма, который называют «Маленький Стельвио» - 1,5 км с 6,6% за 35 км до финиша просеяло пелотон, оставив впереди группу из 10 гонщиков. Численное преимущество в группе, разыгравшей победу в гонке, было у команд Jumbo-Visma (Ваут ван Арт, Ян Тратник, Тиш Беноот) и Soudal Quick Step (Жулиан Алафилипп, Андреа Баджиоли, Фаусто Маснада). Жулиан Алафилипп попытался уехать от соперников за 2 км до финиша, но его атаку нейтрализовали.

 

Тиш Беноот стал последним развозящим для Ваута ван Арта, который начал спринт на выходе из последнего поворота и не дал соперникам себя обойти.

 

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

 

Ваут ван Арт: «Потрясающие ощущения от победы. Мы с самого старта взяли на себя инициативу в гонке, чётко следовали плану. Мои товарищи по команде великолепно отработали, мне просто оставалось завершить её в спринте. Я начал его рано и удержал скорость до линии финиша. Эту победу посвящаю всем, кто продолжает в меня верить, кто день и ночь работает ради того, чтобы я мог проявлять свой максимум. Эта победа для моей семьи, товарищей по команде, для моего тренера Марка Ламбертса.

Этот сезон не могу назвать лучшим в карьере, учитывая количество побед, но и негативных ощущений тоже нет. Чувствую огромное удовлетворение, что смог принести команде победу».

Предполагается, что Ваут ван Арт завершит сезон на шоссе 5 октября в гонке  Gran Piemonte.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Coppa Bernocchi

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Комментарии

  • kabachok
    Примож Роглич подтвердил, что ... (54)
    kabachok-Фото
    Кончик, отработанный материал - это когда ты типа едешь за четвертой Вуэльтой, а в итоге победу празднует твой грегари.
  • Гонщик
    Примож Роглич подтвердил, что ... (54)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Гонщик
    Цитата: kabachok
    Бочковозом в Эмираты? Будет земляку воду возить в горах.
    Скорее наоборот , ибо Пога уже отработанный материал и Тур ему более не светит , патиссон .

    Зря вы так
    Тадей какую шикарную весну нам показал, отобрав Фландрию у двух гуру, которые ваны, как бы не падение...но, БЫ, к сожалению, здесь не канает.
    Я же конкретно про Тур , где он показал слабость втрой год подряд , буду только рад близкой борьбе хотя-бы трёх претендентов , а не очередному разгрому от Вини ...

  • MVDP
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    MVDP-Фото
    Но это ведь не отменяет факта, что у словенцев шикарная школа?
  • Александра
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    Александра-Фото

    Ох, казалось, только недавно начал...
    Петер действительно уже все всем доказал. Для меня победитель Париж - Рубэ - это знак золотой пробы на все времена. Пойду в инсту, наставлю сердечек.)

    Было же время, когда у Тинькова гонялись Контадор и Саган. Как будто в другой жизни.

     

  • Yuriy 17
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: error
    Шикарная у словенцев школа.  Петя - глыба.

    Петя Саган немножко не словенец

  • BlAr
    Примож Роглич подтвердил, что ... (54)
    BlAr-Фото
    Есть у меня такое подозрение, что уже на Ломбардии Тадей даст остальным прикурить...
  • motte
    Примож Роглич подтвердил, что ... (54)
    motte-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: kabachok
    Бочковозом в Эмираты? Будет земляку воду возить в горах.
    Скорее наоборот , ибо Пога уже отработанный материал и Тур ему более не светит , патиссон .

    Зря вы так

    Тадей какую шикарную весну нам показал, отобрав Фландрию у двух гуру, которые ваны, как бы не падение...но, БЫ, к сожалению, здесь не канает.

  • error
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    error-Фото

    Шикарная у словенцев школа. 

    Петя - глыба. И он прав, этого у него уже никто не отнимет. 

  • Yuriy 17
    Петер Саган завершил карьеру ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Уйдут ли вместе с П. Саганом такие отсталые ужасы?

  • Гонщик
    Примож Роглич подтвердил, что ... (54)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kabachok
    Бочковозом в Эмираты? Будет земляку воду возить в горах.
    Скорее наоборот , ибо Пога уже отработанный материал и Тур ему более не светит , патиссон .

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