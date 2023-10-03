Ваут ван Арт — победитель классики “Коппа Бернокки”-2023

Ваут ван Арт: «Посвящаю победу всем, кто продолжает в меня верить»

Ваут ван Арт стал победителем итальянской гонки «Coppa Bernocchi»-2023, вторая из так называемого «Ломбардийского триптиха» ("Trittico Lombardo"), которая проводится после Джиро делл’Эмилия до «Тре Валли Варезине».

29-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma опередил в спринте из небольшой группы 26-летнего итальянского гонщика Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa) и 24-летнего итальянского гонщика Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step). Ваут ван Арт - третий бельгийский гонщик, выигравший «Коппа Бернокки» после Рика Ван Лоя (1957, 1958) и Ремко Эвенепула (2021).

Финальное прохождение подъёма, который называют «Маленький Стельвио» - 1,5 км с 6,6% за 35 км до финиша просеяло пелотон, оставив впереди группу из 10 гонщиков. Численное преимущество в группе, разыгравшей победу в гонке, было у команд Jumbo-Visma (Ваут ван Арт, Ян Тратник, Тиш Беноот) и Soudal Quick Step (Жулиан Алафилипп, Андреа Баджиоли, Фаусто Маснада). Жулиан Алафилипп попытался уехать от соперников за 2 км до финиша, но его атаку нейтрализовали.

Тиш Беноот стал последним развозящим для Ваута ван Арта, который начал спринт на выходе из последнего поворота и не дал соперникам себя обойти.

Ваут ван Арт: «Потрясающие ощущения от победы. Мы с самого старта взяли на себя инициативу в гонке, чётко следовали плану. Мои товарищи по команде великолепно отработали, мне просто оставалось завершить её в спринте. Я начал его рано и удержал скорость до линии финиша. Эту победу посвящаю всем, кто продолжает в меня верить, кто день и ночь работает ради того, чтобы я мог проявлять свой максимум. Эта победа для моей семьи, товарищей по команде, для моего тренера Марка Ламбертса.

Этот сезон не могу назвать лучшим в карьере, учитывая количество побед, но и негативных ощущений тоже нет. Чувствую огромное удовлетворение, что смог принести команде победу».

Предполагается, что Ваут ван Арт завершит сезон на шоссе 5 октября в гонке Gran Piemonte.