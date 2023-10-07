Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли: “Это моя последняя победа для команды Soudal Quick Step”

24-летний итальянский гонщик команды Soudal Quick Step Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) выиграл итальянскую однодневную велогонку “GranPiemonte”-2023. Он стал сильнейшим в спринте из небольшого отрыва, обойдя Марка Хирши (UAE Team Emirates) и Алекса Аранбуру (Movistar) . Для Soudal Quick Step эта победа стала 950-й в истории команды.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Выпуск «Гран-Пьемонте» - 2023 стал третьим из самых быстрых - средняя скорость составила 45,505 км/ч (после выпусков 2016 года со средней скоростью 46,806 км/ч и 2021 года с 46,931 км/ч).

Команда Soudal Quick Step с самого старта «Гран-Пьемонте» - 2023 была активна. В отрыв уехали Луис Верваке и Дрис Девенинс, который завершил на этой классике профессиональную карьеру.

На крутых градиентах самого сложного подъёма - Альпетте, команда порвала группу фаворитов, когда Маттиа Каттанео в голове группы задал высокую скорость. За 18 км до финиша в группе осталось около 40 гонщиков. Атака Марка Хирши (UAE Team Emirates) на финальном подъёме сформировала отрыв из четырёх гонщиков.

На его ускорение отреагировал Андреа Баджиоли, а также Алекс Аранбуру (Movistar) и Гийом Мартан (Cofidis). За километр до финиша у квартета беглецов оставалось 15 секунд преимущества, которых оказалось достаточно для розыгрыша спринта. Гийом Мартан попытался уехать от своих попутчиков, но его не отпустили. Мартан финишировал 4-м, но лишился и этого места после того, как организаторы дисквалифицировали его.

Андреа Баджиоли выбрал точный момент для начала спринта, не дав обойти себя соперникам. Марк Хирши финишировал вторым, Алекс Аранбуру замкнул тройку призёров гонки.

Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) завершил сезон на шоссе, выиграв спринт из второй группы, и занял на «Гран-Пьемонте»-2023 4-е место (после дисквалификации Гийома Мартана).

Photo Credits: LaPresse

Андреа Баджиоли: «Я хотел завершить победой этап карьеры с командой Soudal Quick Step, где провёл первые четыре года карьеры профессионального велогонщика. Это придавало мне решимости сегодня. Я многому здесь научился, благодаря команде я нахожусь сейчас здесь.

С самого старта чувствовал себя хорошо. На тяжёлом подъёме Альпетте я попросил Маттиа поехать на максимальной скорости, и он великолепно отработал. Я ускорился за 16 км до финиша, и хотя ко мне переложились другие, был уверен в своих шансах. В этой группе мы работали сменами до самого финиша. Я приложил все силы и взял эту красивую победу, первую для меня на итальянской однодневной гонке.

Я следил за Алексом Аранбуру и Марком Хирши, потому что они умеют хорошо спринтовать. Аранбуру начал спринт перед последним поворотом, я сразу поехал за ним и спуртовал за 200 м до финиша. Хирши был совсем рядом, я рад, что удержался до конца.

Это точно моя последняя победа для команды, потому что следующие три года я буду выступать в Lidl-Trek. Но я желаю товарищам по команде и персоналу, что бы для них всё закончилось хорошо».

Марк Хирши: «Конечно, я немного разочарован вторым местом, потому что победа была так близко. Вообще-то, я хорошо спринтовал, но Баджиоли просто был быстрее. Всё в порядке. Я боролся в финале, а он оказался сильнее. Я начал спринт с последней позиции, набрал хорошую скорость, и почти его обошёл. В субботу, на Ломбардии, будет совсем другая гонка. Для меня дистанция Ломбардии слишком длинная, там слишком много тяжёлых подъёмов, но это подходит Тадею Погачару и Адаму Йейтсу, которые сейчас в хорошей форме».

Алекс Аранбуру: «Больше, чем груз ожиданий после победы моего товарища по команде в прошлом году, меня подстёгивало желание завершить сезон в Италии на высокой ноте. Я не выиграл, но доволен, что в это время у меня такая хорошая форма. Очень жаль, что не смог удержаться в спринте, который начал заранее. Гонка была тяжёлой. Мы проходили подъёмы очень быстро, мне было довольно тяжело. Доволен, что боролся за победу, хотя предпочёл бы более высокий результат».