VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли: “Это моя последняя победа для команды Soudal Quick Step”

 

 

24-летний итальянский гонщик команды Soudal Quick Step Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) выиграл итальянскую однодневную велогонку “GranPiemonte”-2023. Он стал сильнейшим в спринте из небольшого отрыва, обойдя Марка Хирши (UAE Team Emirates) и Алекса Аранбуру (Movistar) . Для Soudal Quick Step эта победа стала 950-й в истории команды.

 

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Выпуск «Гран-Пьемонте» - 2023 стал третьим из самых быстрых - средняя скорость составила 45,505 км/ч (после выпусков 2016 года со средней скоростью 46,806 км/ч и 2021 года с 46,931 км/ч).

 

Команда Soudal Quick Step с самого старта «Гран-Пьемонте» - 2023 была активна. В отрыв уехали Луис Верваке и Дрис Девенинс, который завершил на этой классике профессиональную карьеру.  

 

На крутых градиентах самого сложного подъёма - Альпетте, команда порвала группу фаворитов, когда Маттиа Каттанео в голове группы задал высокую скорость. За 18 км до финиша в группе осталось около 40 гонщиков. Атака Марка Хирши (UAE Team Emirates) на финальном подъёме сформировала отрыв из четырёх гонщиков.

 

На его ускорение отреагировал Андреа Баджиоли, а также Алекс Аранбуру (Movistar) и Гийом Мартан (Cofidis). За километр до финиша у квартета беглецов оставалось 15 секунд преимущества, которых оказалось достаточно для розыгрыша спринта. Гийом Мартан попытался уехать от своих попутчиков, но его не отпустили. Мартан финишировал 4-м, но лишился и этого места после того, как организаторы дисквалифицировали его. 

 

Андреа Баджиоли выбрал точный момент для начала спринта, не дав обойти себя соперникам. Марк Хирши финишировал вторым, Алекс Аранбуру замкнул тройку призёров гонки.

 

Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) завершил сезон на шоссе, выиграв спринт из второй группы, и занял на «Гран-Пьемонте»-2023 4-е место (после дисквалификации Гийома Мартана).

 

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Андреа Баджиоли — победитель “GranPiemonte”-2023

Photo Credits: LaPresse

 

Андреа Баджиоли: «Я хотел завершить победой этап карьеры с командой Soudal Quick Step, где провёл первые четыре года карьеры профессионального велогонщика. Это придавало мне решимости сегодня. Я многому здесь научился, благодаря команде я нахожусь сейчас здесь.

 

С самого старта чувствовал себя хорошо. На тяжёлом подъёме Альпетте я попросил Маттиа поехать на максимальной скорости, и он великолепно отработал. Я ускорился за 16 км до финиша, и хотя ко мне переложились другие, был уверен в своих шансах. В этой группе мы работали сменами до самого финиша. Я приложил все силы и взял эту красивую победу, первую для меня на итальянской однодневной гонке.

 

Я следил за Алексом Аранбуру и Марком Хирши, потому что они умеют хорошо спринтовать. Аранбуру начал спринт перед последним поворотом, я сразу поехал за ним и спуртовал за 200 м до финиша. Хирши был совсем рядом, я рад, что удержался до конца.

 

Это точно моя последняя победа для команды, потому что следующие три года я буду выступать в Lidl-Trek. Но я желаю товарищам по команде и персоналу, что бы для них всё закончилось хорошо».

 

 

Марк Хирши: «Конечно, я немного разочарован вторым местом, потому что победа была так близко. Вообще-то, я хорошо спринтовал, но Баджиоли просто был быстрее. Всё в порядке. Я боролся в финале, а он оказался сильнее. Я начал спринт с последней позиции, набрал хорошую скорость, и почти его обошёл. В субботу, на Ломбардии, будет совсем другая гонка. Для меня дистанция Ломбардии слишком длинная, там слишком много тяжёлых подъёмов, но это подходит Тадею Погачару и Адаму Йейтсу, которые сейчас в хорошей форме».

 

Алекс Аранбуру: «Больше, чем груз ожиданий после победы моего товарища по команде в прошлом году, меня подстёгивало желание завершить сезон в Италии на высокой ноте. Я не выиграл, но доволен, что в это время у меня такая хорошая форма. Очень жаль, что не смог удержаться в спринте, который начал заранее. Гонка была тяжёлой. Мы проходили подъёмы очень быстро, мне было довольно тяжело. Доволен, что боролся за победу, хотя предпочёл бы более высокий результат».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Андреа Баджиоли Andrea Bagioli GranPiemonte-2023 Soudal Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

7 октября 2023

Il Lombardia

8 октября 2023

Paris - Tours

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

11 октября 2023

Giro del Veneto

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • M-07
    Gran Piemonte-2023. Результаты (1)
    M-07-Фото

    Мартана дисквалифицировали за небезопасную посадку. Не нашёл информации, какую и где именно. Идиотские правила по посадке, и дисквал такой же. 

  • RWW
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    RWW-Фото

    Ну да, хоть здесь, хоть здесь... Еще бы тур Алматы возродился, было бы еще на одну победу больше.

  • Astanaforever
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Astanaforever
    Поздравляю! Ждем результатов от Федорова и Луценко на туре Турции. ..да и от Кэва тоже. Противостоять ему придется Фабио Якобсену.

    Противостоять Якобсену на Туре Турции будет сложно по причине отсутствия Якобсена. Квики на эту гонку не заявились.
    Сорри...я перепутал с Филипсеном.
  • sashaney
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: uran
    Европейских большинство? Индия с Китаем всю Европу перекрывает пару раз.
    Я так понимаю, разговор идёт про болельщиков. В названных странах велосипед не воспринимают как соревнование, а лишь средство передвижения. У тех, кто не может позволить мотор.
  • nightbuster33
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    nightbuster33-Фото
    В этом можно обвинить Груздева.Тогда он тоже молодец.
  • kwwk
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    kwwk-Фото

    Почти 6 минут привезли третьему месту, пацаны явно славные парни на деревне)))

  • Earl57
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Поздравляю! Ждем результатов от Федорова и Луценко на туре Турции. ..да и от Кэва тоже. Противостоять ему придется Фабио Якобсену.

    Противостоять Якобсену на Туре Турции будет сложно по причине отсутствия Якобсена. Квики на эту гонку не заявились.

  • Astanaforever
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Поздравляю! Ждем результатов от Федорова и Луценко на туре Турции. ..да и от Кэва тоже. Противостоять ему придется Фабио Якобсену.
  • uran
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    uran-Фото
    Европейских большинство? Индия с Китаем всю Европу перекрывает пару раз.
  • Ернат
    Азиатские Игры-2023. Евгений Ф ... (10)
    Ернат-Фото

    молодцы

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 октября

Louis Vervaeke (Soudal - Quick Step)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Bingoal WB)

Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team)

Regan Gough (Bolton Equities - Black Spoke)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (31)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)