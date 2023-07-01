34-летний Сеп Ванмарке закончил карьеру профессионального велогонщика по медицинским причинам

Проблемы с сердцем заставляют Сепа Ванмарке завершить карьеру 7 июля 2023 года

34-летний бельгийский велогонщик команды Israel Premier Tech Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) объявил, что завершает 14-летнюю карьеру 7 июля. Обладатель 9 побед, Сеп Ванмарке сделал себе имя как специалист брусчатых классик. В 2013 году он поднимался на вторую ступень подиума Париж-Рубэ, дважды финишировал 3-м на Туре Фландрии, дважды оставался в шаге от победы, занимая второе место на Гент-Вевельгем, выиграл Омплоп Хет Ниусблад, и трижды финишировал третьим на этой классике. Он - участник 7 Гранд-туров.

Выступать на профессиональном уровне Сеп Ванмарке не сможет по медицинским причинам и завершает карьеру в середине сезона с немедленным эффектом.

Photo (c) SprintCycling/Israel-Premier Tech Team

Во время медицинской проверки у Ванмарке был обнаружен аномально высокий сердечный ритм во время езды на велосипеде. Бельгийский гонщик прошёл полное обследование, включая МРТ сердца. Оно показало наличие рубцовой ткани, которая увеличивает риск дальнейших осложнений сердечной деятельности, а это значит, что Сеп Ванмарке больше не сможет выступать в профессиональных велогонках.

34-летний бельгийский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в 2009 году, став гонщиком команды Topsport Vlaanderen - Mercator, выступал в командах Garmin-Cervelo, с 2013 по 2016 выступал в команде Blanco Pro Cycling/LottoNL-Jumbo (нынешняя Jumbo-Visma), с 2017 по 2020 был гонщиком EF Education, в 2021 году пришёл в команду Israel-Premier Tech.

Сеп Ванмарке: «Когда впервые в 2003 году приколол номер участника велогонки, не осмеливался даже мечтать о профессиональной карьере. Но 14 лет я жил в этой мечте. Были взлёты и падения, я не слишком талантлив, но решимость и огромная работа позволили мне соперничать с лучшими гонщиками на крупнейших гонках в течение многих лет. Я познакомился со множеством людей и культур всего мира, побывал в местах, о которых раньше никогда не слышал.

Я бы хотел продолжать выступать на самом высоком уровне ещё несколько лет, вместе с командой Israel-Premier Tech хотел добиться высоких результатов на крупных гонках. Мне очень жаль, больно вот так объявлять о завершении карьеры.

В то же время я благодарен, что проблемы с сердцем вовремя обнаружили. Теперь собираюсь проводить время с семьёй, принять ситуацию, обдумать, чем хочу заниматься в будущем. Вся моя жизнь была связана с велоспортом. Велоспорт всегда был моей страстью».

Сильван Адамс, владелец команды Israel-Premier Tech: «Мы все были шокированы новостью, что у Сепа проблемы с сердцем, которые не позволяют ему снова выступать. В то же время чувствуем облегчение, что их обнаружили, потому что здоровье Сепа для нас приоритет. Сеп говорил, что ему нравится у нас выступать, он был одним из лидеров. Недавно лично пообещал ему, что он завершит карьеру в нашей команде, но мы оба не подозревали, что это случится так внезапно. Я желаю Сепу всего самого лучшего, долгой жизни, чтобы он мог радоваться своим будущим внукам».

Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер: «За эти три года Сеп стал членом нашей семьи, нам очень грустно, что он заканчивает карьеру таким образом. Но здоровье Сепа - абсолютный приоритет, мы благодарны, что эти осложнения вовремя выявили.

Мы продолжим поддерживать Сепа в переходный период. Хочу поблагодарить Сепа за всё, что он сделал для команды. Мы невероятно ему благодарны за его страсть, лидерские качества, которые он продемонстрировал.

Работать с ним было огромным удовольствием. Несмотря на сложности, Сеп не сдавался, выиграл классику Maryland Cycling Classic, в этом сезоне поднялся на третью ступень подиума Гент-Вевельгем. Эти результаты показывают его отношение к делу. Не сомневаюсь, что он добьётся успеха в любом деле, которое для себя выберет».