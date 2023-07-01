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34-летний Сеп Ванмарке закончил карьеру профессионального велогонщика по медицинским причинам

Проблемы с сердцем заставляют Сепа Ванмарке завершить карьеру 7 июля 2023 года

 

 

34-летний бельгийский велогонщик команды Israel Premier Tech Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) объявил, что завершает 14-летнюю карьеру 7 июля. Обладатель 9 побед, Сеп Ванмарке сделал себе имя как специалист брусчатых классик. В 2013 году он поднимался на вторую ступень подиума Париж-Рубэ, дважды финишировал 3-м на Туре Фландрии, дважды оставался в шаге от победы, занимая второе место на Гент-Вевельгем, выиграл Омплоп Хет Ниусблад, и трижды финишировал третьим на этой классике. Он - участник 7 Гранд-туров.  

 

Выступать на профессиональном уровне Сеп Ванмарке не сможет по медицинским причинам и завершает карьеру в середине сезона с немедленным эффектом.

 

Проблемы с сердцем заставляют Сепа Ванмарке завершить карьеру 7 июля 2023 года

Photo (c) SprintCycling/Israel-Premier Tech Team

 

 

Во время медицинской проверки у  Ванмарке был обнаружен аномально высокий сердечный ритм во время езды на велосипеде. Бельгийский гонщик прошёл полное обследование, включая МРТ сердца. Оно показало наличие рубцовой ткани, которая увеличивает риск дальнейших осложнений сердечной деятельности, а это значит, что Сеп Ванмарке больше не сможет выступать в профессиональных велогонках.

 

34-летний бельгийский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в 2009 году, став гонщиком команды Topsport Vlaanderen - Mercator, выступал в командах Garmin-Cervelo, с 2013 по 2016 выступал в команде Blanco Pro Cycling/LottoNL-Jumbo (нынешняя Jumbo-Visma), с 2017 по 2020 был гонщиком EF Education, в 2021 году пришёл в команду Israel-Premier Tech.

 

Сеп Ванмарке: «Когда впервые в 2003 году приколол номер участника велогонки, не осмеливался даже мечтать о профессиональной карьере. Но 14 лет я жил в этой мечте. Были взлёты и падения, я не слишком талантлив, но решимость и огромная работа позволили мне соперничать с лучшими гонщиками на крупнейших гонках в течение многих лет. Я познакомился со множеством людей и культур всего мира, побывал в местах, о которых раньше никогда не слышал.

 

Я бы хотел продолжать выступать на самом высоком уровне ещё несколько лет, вместе с командой Israel-Premier Tech хотел добиться высоких результатов на крупных гонках. Мне очень жаль, больно вот так объявлять о завершении карьеры.

 

В то же время я благодарен, что проблемы с сердцем вовремя обнаружили. Теперь собираюсь проводить время с семьёй, принять ситуацию, обдумать, чем хочу заниматься в будущем. Вся моя жизнь была связана с велоспортом. Велоспорт всегда был моей страстью».

 

Сильван Адамс, владелец команды Israel-Premier Tech: «Мы все были шокированы новостью, что у Сепа проблемы с сердцем, которые не позволяют ему снова выступать. В то же время чувствуем облегчение, что их обнаружили, потому что здоровье Сепа для нас приоритет. Сеп говорил, что ему нравится у нас выступать,  он был одним из лидеров. Недавно лично пообещал ему, что он завершит карьеру в нашей команде, но мы оба не подозревали, что это случится так внезапно. Я желаю Сепу всего самого лучшего,  долгой жизни, чтобы он мог  радоваться своим будущим внукам».

 

Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер: «За эти три года Сеп стал членом нашей семьи, нам очень грустно, что он заканчивает карьеру таким образом. Но здоровье Сепа - абсолютный приоритет, мы благодарны, что эти осложнения вовремя выявили.

 

Мы продолжим поддерживать Сепа в переходный период. Хочу поблагодарить Сепа за всё, что он сделал для команды. Мы невероятно ему благодарны за его страсть, лидерские качества, которые он продемонстрировал.

 

Работать с ним было огромным удовольствием. Несмотря на сложности, Сеп не сдавался, выиграл классику Maryland Cycling Classic, в этом сезоне поднялся на третью ступень подиума Гент-Вевельгем. Эти результаты показывают его отношение к делу. Не сомневаюсь, что он добьётся успеха в любом деле, которое для себя выберет».

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Теги к статье: Сеп Ванмарке Sep Vanmarcke Israel Premier Tech

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World Championships. Road Race. Men Elite

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World Championships. ITT. Men Elite

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Комментарии

  • collega2011
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (12)
    collega2011-Фото
    Просто Анне Меркса
  • collega2011
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (63)
    collega2011-Фото

    Виталя ты болеешь за Вини,кто-то за Поги,я лично болею за Роглу,не сильно так--но болею,наверное потому что он самый возрастный biggrinКогда Поги сделал Роглича на Туре--я готов был его...Потом отошло и стало все ровно.У Роглича уже 4 гран-тура,ну без ТураdanceПоги взял еще один,на след его сделал Вини.Ну сделал так сделал.Но лично для меня Вини никогда не станет харизматичным.Талант-да,труд-да,но искры нет как у Погачара,как была у Контадора.Чем то Вини напоминает Фрумми. Может я все выдумал,Имхо...blum

    Все экспертные оценки стоят на личной симпатии и болении.Кто победит узнаем на 21 этапе.И кто бы не победил,аргументов у другой стороны всегда будет предостаточно. А насчет веса Поги--мне тоже кажется,что есть малешко не туда...Виталя ,здоровья и Мирного Неба!!!!!

  • uran
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (12)
    uran-Фото
    А где результаты женской Джиро, где Аннемик всех деклассировала?
  • Геродот
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (63)
    Геродот-Фото

    Что вы так обрадовались?)) Не выдержит Погги,это ж ясно как божий день. Вчера это был нервный всплеск, желание показать противнику что еще на что-то способен и сюрпиз для невесты, получившей травму. Винго привез Погги минуту, а Погги всего 24 секунды. И кто кого пока? Погачар воспользовался тем что гора была некрутая и недлинная. В высоких и крутых горах такой номер не пройдет и не дадут ему больше. Чтобы победить на Туре нужна система и железные нервы. А у Погги ни формы толком нет, ни здоровья... и с весом явные проблемы (ж...у надо бы поменьше,чтоб в высоких горах не тянула вниз). Его реванш переносится на следующий год.

  • svan
    Тадей Погачар — победитель кор ... (4)
    svan-Фото

    Марк Кавендиш? И сколько у него побед на этапах?

  • kwwk
    Тадей Погачар — победитель кор ... (4)
    kwwk-Фото

    А ведь хорошо сказал, просто и откровенно.

  • Velolife
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (12)
    Velolife-Фото

    Cегодня, на 7-м этапе, покуражутся спринтеры. Генеральщики «отдохнут». Главное, чтобы не было завалов и выбывших. В особенности это касается спринтеров. Ждём рекордную, 35-ю победу Manxman! 170КМ-этап как раз для него -  с финишной прямой 0,5% градиента по набережной Gironde. К тому же Mark/у уже удавалось побеждать в Bordeaux. 

  • Velolife
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (63)
    Velolife-Фото

    Как вам 6-й этап? Оживил? Феникс восстал из пепла. 10-я попебеда Tadej на La Grande Boucle! А это только 6-й этап Tour de France 2023.  И так счёт 1:1. Но Jumbo просчиталась. Не удалось укатать Tadej. Укатался Wout van Aert. Страшно было смотреть: вот-вот упадёт! Но Wout молодец! Выехал на финиш. Спустя более 5 минут. Пессемисты посрамлены. Предстоит захватыающая борьба. Всё ещё впереди. А сегодня, на 7-м этапе, покуражутся спринтеры. Генеральщики «отдохнут». Главное, чтобы не было завалов и выбывших. В особенности это касается спринтеров. Ждём рекордную, 35-ю победу Manxman! 170КМ-этап как раз для него - с финишной прямой 0,5% градиента по набережной Gironde. К тому же Mark/у уже удавалось побеждать в Bordeaux. Кстати, вы заметили на Col du Tourmalet  Президента Франции? Помахал всем рукой, сел в директорскую шкоду, преследовал финишный отрыв, оторвавшись от него на финише, где и приветствовал победителя. Вручил ли он Souvenir Jacques Goddet покорителю Col du Tourmalet Tobias Halland Johannessen? К сожалению, всё «вкусное», как всегда, осталось за кадром. Хорошо, что всё остальное было в кадре!

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А... Оказывается Хиндли главный соперник Вингегора. И он был главной целью Джамбо Висма. А мы то вообще об этом не догадывались. А Погачар так себе, просто попутчик. Понятно теперь, нам белковым существам, с затуманенными полушариями мозга перед высоко превосходительства искусственного интеллекта Yuriy c IQ 17.
  • Grif
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (12)
    Grif-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вся команда почти на руках везет Кэва в СВ вагоне и умоляет его взять этот чёртов этап.

    Да какая там команда! Один был нормальный и тот с ключицей домой ехал.(

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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