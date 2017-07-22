Роман Сикар вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем

33-летний Роман Сикар завершает карьеру профессионального велогонщика





Велокоманда Total Direct Energie объявила, что 33-летний французский велогонщик Роман Сикар (Romain Sicard) вынужден досрочно завершить карьеру из-за выявленных у него проблем с сердцем.

Роман Сикар в 2009 году стал чемпионом мира в групповой гонке среди андеров, в 2010 году пришёл в профессиональный велоспорт - четыре года выступал в команде Euskaltel-Euskadi, а с 2014 года перешёл в команду Жана-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau). Он принял участие в 13 Гранд-турах с 2012 по 2020 годы, его лучшим результатом стало 13-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2014.

Последние три сезона Роман Сикар находился под наблюдением. В феврале этого года врачи сказали, что он не сможет продолжать выступать.

Роман Сикар: «Около трёх сезонов за мною наблюдали более тщательно, чем обычно. Примерно 1 февраля мне сказали, что мне нельзя начинать сезон. В то время я находился в состоянии неопределённости, не знал, что ожидать. Эти два месяца тянулись очень долго. Худшим было то, что ты теряешься в неизвестности, не имеешь конкретного ответа. В прошлый вторник мне сообщили плохие новости. Но, по крайней мере, теперь есть определённость.

Я благодарю весь персонал и всех гонщиков команды Total Direct Energie за такую огромную поддержку, которую получил от них в этот сложный период. С командой у меня связаны великолепные воспоминания как личные, так и спортивные».

Жан-Рене Бернадо, генеральный менеджер велокоманды Total Direct Energie: «Сегодня мы получили доказательства, что мониторинг здоровья наших гонщиков работает. Проводятся более всесторонние осмотры, чем раньше. У Романа выявили сердечную патологию, несовместимую с работой профессионального велогонщика.

Эти новости я услышал, когда вёл машину. Было тяжело их принять. Я ждал хороших новостей, к сожалению, их не было. Когда он сказал мне, что ничего хорошего нет, я был шокирован. Роман – очень честный и надёжный парень, который воплощает дух Страны Басков. Он очень важный для нас гонщик, который создавал в команде атмосферу спокойствия.

Он был ядром нашей команды на следующий Тур де Франс. Его здоровье превыше всего. Я сказал ему, что его настоящая жизнь теперь только начинается».