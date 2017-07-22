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Роман Сикар вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем

33-летний Роман Сикар завершает карьеру профессионального велогонщика

  Велокоманда Total Direct Energie объявила, что 33-летний французский велогонщик Роман Сикар (Romain Sicard) вынужден досрочно завершить карьеру из-за выявленных у него проблем с сердцем.

 

  Роман Сикар в 2009 году стал чемпионом мира в групповой гонке среди андеров, в 2010 году пришёл  в профессиональный велоспорт  -  четыре года выступал в команде Euskaltel-Euskadi, а с 2014 года перешёл в команду Жана-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau).  Он принял участие в 13 Гранд-турах с 2012 по 2020 годы, его лучшим результатом стало 13-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2014.

 

Последние три сезона Роман Сикар находился под наблюдением. В феврале этого года врачи сказали, что он не сможет продолжать выступать.

 

Роман Сикар вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем

 

 

  Роман Сикар: «Около трёх сезонов за мною наблюдали более тщательно, чем обычно. Примерно 1 февраля мне сказали, что мне нельзя начинать сезон. В то время я находился в состоянии неопределённости, не знал, что ожидать. Эти два месяца тянулись очень долго. Худшим было то, что ты теряешься в неизвестности, не имеешь конкретного ответа. В прошлый вторник мне сообщили плохие новости. Но, по крайней мере, теперь есть определённость.

 

  Я благодарю весь персонал и всех гонщиков команды Total Direct Energie за такую огромную поддержку, которую получил от них в этот сложный период. С командой у меня связаны великолепные воспоминания как личные, так и спортивные».

 

  Жан-Рене Бернадо, генеральный менеджер велокоманды Total Direct Energie: «Сегодня мы получили доказательства, что мониторинг здоровья наших гонщиков работает. Проводятся более всесторонние осмотры, чем раньше. У Романа выявили сердечную патологию, несовместимую с работой профессионального велогонщика.

 

  Эти новости я услышал, когда вёл машину. Было тяжело их принять. Я ждал хороших новостей, к сожалению, их не было. Когда он сказал мне, что ничего хорошего нет, я был шокирован. Роман – очень честный и надёжный парень, который воплощает дух Страны Басков. Он очень важный для нас гонщик, который создавал в команде атмосферу спокойствия.

 

  Он был ядром нашей команды на следующий Тур де Франс. Его здоровье превыше всего. Я сказал ему, что его настоящая жизнь теперь только начинается».

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Теги к статье: Роман Сикар Romain Sicard Total Direct Energie

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  1. close2you

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 22.07.2017

    Кто это ?

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:42 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: close2you
    Кто это ?

    Да ладно? Как вы смотрите велогонки, что не знаете о Сикаре. Тут новость не и веселых, должна быть элементарная тактичность... 

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Sezar-Фото

    Интересно было бы увидеть атаку Погачара на Крабелине.

  • Ice
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Кто это ?

    Да ладно? Как вы смотрите велогонки, что не знаете о Сикаре. Тут новость не и веселых, должна быть элементарная тактичность... 

  • Pinkerton
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Держу кулаки за Фабио, очень хочется, чтобы он еще насобирал больших побед в желаемых и важных гонках, в свою личную коллекцию!

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...

    Эт точно-:)

    +100500

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    А куда это из сознания исчезает сразу после ухода от квиков? Как это произошло с Вивиани, Терпстрой, Гавирией...
    Может дело все-таки не в сознании, а в той финишной бутылочке с "драгом", про которую рассказывал Боннен, когда был кармангейт с Ремко? Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Адриен-Фото

    Прочитал комментарии о поваре в Quick Step и вспомнил девиз повара Гюсто - из мультика "Рататуй" - ГОТОВИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ... Наверное, каждому приходящему в команду как то умело "вкручивается" в сознание и подсознание - ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. Уже много раз здесь в комментариях писал, перефразируя известную цитату - Выигрыш не в мускулах, не в ногах, не в дыхалке (всё это важно, но - прилагательное), он - В ГОЛОВЕ. QuickStep - доказательство.

  • flugegeheimen
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  • close2you
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    close2you-Фото
    Кто это ?
  • uran
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    uran-Фото
    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.
  • Такие дела
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Такие дела-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
    На допинг намекает

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
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