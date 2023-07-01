Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера на 10-м этапе Тур де Франс-2023

Рельеф 10-го этапа Тур де Франс-2023 с набором высоты 2900 м, первого после дня отдыха, не позволил участникам постепенно вкатываться в гонку. С первых же километров пошли атаки, а череда подъёмов и спусков не давала передышки.

Через несколько километров после старта Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) отреагировал на ускорение своего главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Группа из 22 гонщиков, в которую помимо Погачара и Вингегора отобрались товарищ Погачара по команде Адам Йейтс, товарищ Вингегора по команде Сепп Кусс, а также Михал Квятковски (INEOS Grenadiers), Джей Хиндли и Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Роман Барде (DSM-Firmenich) какое-то время держала просвет относительно пелотона, но потом генеральщики вернулись в пелотон.

Роман Барде заплатил за усилия, приложенные в начале этапа, и выпал из пелотона, оказавшись в роли догоняющих вместе с Давидом Годю и его помощниками (Groupama-FDJ), а также Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma). Группа Барде, Годю и Ван Арта догнала пелотон перед подъёмом второй категории в середине этапа, а затем никто из генеральщиков больше не проверял друг друга до финала. И в генеральной классификации единственная перестановка произошла из-за взлёта Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), уехавшего в отрыв и выигравшего 10-й этап. Он поднялся на 5-ю строчку, соответственно, сдвинув гонщиков с шестой по десятую строчку на одну позицию ниже.

Тадей Погачар сохранил белую майку лучшего молодого гонщика и второе место в общем зачёте.

Одной из вспышек жаркого этапа стал отъезд двух гонщиков, которые часто были дуэлянтами в гонках - Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), но на этот раз борьбы один на один не получилось, а отрыв не принёс результата и продлился недолго. Сначала Матье ван дер Пул, а затем и Ваут ван Арт вернулись в пелотон за 30 км до финиша.

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Ваут ван Арт: «Я просто поехал за Матье. Подумал, что он выехал вперёд ради своего товарища по команде. На спуске он продолжил удерживать скорость, я сел за ним. В одно мгновение создали просвет. Для меня ситуация была идеальной. Я мог не напрягаться на последнем подъёме, но в то же время что-то сделать для команды. Моя форма в порядке, но нога сегодня нога шла чуть хуже, чем хотелось. Жаль, что я не уехал в ранний отрыв».

Йонас Вингегор: «Мы ещё до старта видели, что этот этап подходит отрыву. На старте многие хотели уехать, поэтому скорость была высокой. Я легко поехал за Тадеем Погачаром, а потом мы немного сбросили скорость. Жара гонку не облегчала, но, к счастью, я хорошо переношу такую погоду. Не против, если такая тропическая температура продержится ещё какое-то время. Команда мне помогала весь этап, мы старались тратить как можно меньше сил».

Гриша Нирманн, спортивный директор Jumbo-Visma: «День, наверное, оказался более выматывающим, чем мы предполагали. Мы хотели, чтобы Ваут уехал в отрыв, но не получилось, частично из-за хаоса на старте. К счастью, когда некоторые генеральщики начали атаковать в ранней фазе этапа, Йонас был внимателен. Мы были готовы к подобной ситуации.

Если бы пришлось закрывать просвет всей командой, мы бы потратили массу сил. К счастью, сегодня такого не случилось. Мы контролировали гонку весь день, это громадная заслуга ребят. Наша команда снова отлично выступила».

Тадей Погачар: «Думал, сегодня день пройдёт легче. Может, мне не хватает опыта, мне ещё есть чему поучиться. Этап оказался пока одним из самых тяжёлых на этом Тур де Франс. Я очень рад, что он закончился. Мы с Йонасом следим друг за другом, так и будет оставшуюся часть гонки».