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Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера на 10-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

Рельеф 10-го этапа Тур де Франс-2023 с набором высоты 2900 м, первого после дня отдыха, не позволил участникам постепенно вкатываться в гонку. С первых же километров пошли атаки, а череда подъёмов и спусков не давала передышки.

 

Через несколько километров после старта Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) отреагировал на ускорение своего главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

 

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

 

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

Группа из 22 гонщиков, в которую помимо Погачара и Вингегора отобрались товарищ Погачара по команде Адам Йейтс, товарищ Вингегора по команде Сепп Кусс, а также Михал Квятковски (INEOS Grenadiers), Джей Хиндли и Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Роман Барде (DSM-Firmenich) какое-то время держала просвет относительно пелотона, но потом генеральщики вернулись в пелотон.

 

Роман Барде заплатил за усилия, приложенные в начале этапа, и выпал из пелотона, оказавшись в роли догоняющих вместе с Давидом Годю и его помощниками (Groupama-FDJ), а также Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma). Группа Барде, Годю и Ван Арта догнала пелотон перед подъёмом второй категории в середине этапа, а затем никто из генеральщиков  больше не проверял друг друга до финала. И в генеральной классификации единственная перестановка произошла из-за взлёта Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), уехавшего в отрыв и выигравшего 10-й этап. Он поднялся на 5-ю строчку, соответственно, сдвинув гонщиков с шестой по десятую строчку на одну позицию ниже.

 

Тадей Погачар сохранил белую майку лучшего молодого гонщика и второе место в общем зачёте.

 

Одной из вспышек жаркого этапа стал отъезд двух гонщиков, которые часто были дуэлянтами в гонках - Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), но на этот раз борьбы один на один не получилось, а отрыв не принёс результата и продлился недолго. Сначала Матье ван дер Пул, а затем и Ваут ван Арт вернулись в пелотон за 30 км до финиша.

 

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Тадей Погачар о 10-м этапе Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez 

 

Ваут ван Арт: «Я просто поехал за Матье. Подумал, что он выехал вперёд ради своего товарища по команде. На спуске он продолжил удерживать скорость, я сел за ним. В одно мгновение создали просвет. Для меня ситуация была идеальной. Я мог не напрягаться на последнем подъёме, но в то же время что-то сделать для команды. Моя форма в порядке, но нога сегодня нога шла чуть хуже, чем хотелось. Жаль, что я не уехал в ранний отрыв».

 

Йонас Вингегор: «Мы ещё до старта видели, что этот этап подходит отрыву. На старте многие хотели уехать, поэтому скорость была высокой. Я  легко поехал за Тадеем Погачаром, а потом мы немного сбросили скорость. Жара гонку не облегчала, но, к счастью, я хорошо переношу такую погоду. Не против, если такая тропическая температура продержится ещё какое-то время. Команда мне помогала весь этап, мы старались тратить как можно меньше сил».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Jumbo-Visma: «День, наверное, оказался более выматывающим, чем мы предполагали. Мы хотели, чтобы Ваут уехал в отрыв, но не получилось, частично из-за хаоса  на старте. К счастью, когда некоторые генеральщики начали атаковать в ранней фазе этапа, Йонас был внимателен. Мы были готовы к подобной ситуации.

 

Если бы пришлось закрывать просвет всей командой, мы бы потратили массу сил. К счастью, сегодня такого не случилось. Мы контролировали гонку весь день, это громадная заслуга ребят. Наша команда снова отлично выступила».

 

Тадей Погачар: «Думал, сегодня день пройдёт легче. Может, мне не хватает опыта, мне ещё есть чему поучиться. Этап оказался пока одним из самых тяжёлых на этом Тур де Франс. Я очень рад, что он закончился. Мы с Йонасом следим друг за другом, так и будет оставшуюся часть гонки».

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    nightbuster33-Фото

    РАМБЛЕР,Лента новостей(Спорт. Вело.),11июля,18:50. Допущены:18(рос.)и 14(бел.).Среди недопущенных:Савелий Лаптев из молодежной Астаны. Об этом ранее было сообщение Астаны.За обсуждение в сетях известных событий.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Пусть меня поправят наши Замечательные Дамы на велолайве, но, выскажу своё мнение,
    может и не совсем правильное.

    1-й - это Первый. Надо всё бросать и ехать!
    К рождению второго малыша тоже Надо всё бросать и ехать! И третьего и четвертого!  

    Но! Если мама скажет, что у тебя Очень Важное дело и ты можешь
    приехать чуть позже, то надо так и сделать.

    Хотя, какие тут рецепты?! Нет никаких рецептов.
    Только муж и жена должны решать как лучше для них и для семьи. Семья - Самое Главное.



    Ну и тогда становится понятным, почему Ваут так куролесил на этом Туре )) 

    ЗЫ: Уверен, что Йонас ничего не запрещал Вауту. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну а Бильбао Браво! Заслужил! 


    С самого начала Пейо рвал и метал. Мечтал взять победу на Родине. 
    Не сложилось.

    Но, не опустил руки. Бился, выстрадал. И взял-таки свою Победу! Уважаю!

    ЗЫ: А он еще и родился в Гернике, ничего себе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Да забейте biggrin

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Очень драматичный финал получился. Давно так не переживал.
    Как же близок был Нейландс!

    Вроде всё правильно сделал. Всё по науке, силушка была, форма тоже.

    Чего же не хватило ему? Не хватило техники на спуске?
    Встречный ветер на последних 10 км (а он был, на графике в трансляции это показывали)? Или так слаженно работали пурсиванты (что не очень часто бывает)?

    Эх, Кристс, такой был шанс! Ну, Ничего, форма отличная, еще будет возможность.

    Нравится мне этот гонец. Давно за ним наблюдаю. Не отступай, Кристс! Ты можешь!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Какой статус? Вы о чем?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Обычно смотрю на: 
    http://sports04.hdgo.site/141-vreurosport-1.html

    Сегодня такой возможности не было. Потыкался во все ссылки, которые выдал яндекс,
    в результате рабочей оказалась эта:

    http://rutv.work/eurosport1hd

    Досмотрел до конца.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Да, сегодня были проблемы с трансляцией на отдельных ресурсах. В итоге я нашел сайт, где удалось благополучно досмотреть этап.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    nightbuster33-Фото

    Потому что у некоторых мозги за мозги заворачиваются(ДБ),а трезвомыслящие их убирают.

  • BlAr
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (32)
    BlAr-Фото

    Но это же бред! Минусовать за решение проблемы... Не нравится - не смотри, пройди мимо! Наверняка и англоязычные трансляции тоже живые.
    Главное, что свой вариант просмотра минусующий тоже не предложил...

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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