Зритель с телефоном в вытянутой руке стал причиной завала в начале 15 этапа Тур де Франс-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:10
Инцидент с болельщиком, вызвавшим массовое падение гонщиков, обошёлся без сходов и серьёзных травм
Зритель на обочине, вытянувший руку с телефоном, стал причиной массового падения гонщиков за 127 км до финиша 15 этапа Тур де Франс-2023. К счастью, завал не привёл к сходу участников гонки, но последствия падения могут ощущать несколько гонщиков, в том числе Сепп Кусс и его товарищ по команде Jumbo-Visma Натан Ван Хойдонк, а также Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Биньям Гирмай (Intermarché-Circus-Gobert). Команда Intermarché-Circus-Gobert сообщила, что у Биньяма Гирмая ушиб бедра. Команда INEOS Grenadiers сообщила, что Эган Берналь смог быстро вернуться в пелотон.
У Сеппа Кусса глубокие ссадины на локте и колене. Хотя 28-летний американский гонщик финишировал всего через минуту после своего капитана, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) считает, что если бы не падение, Сепп Кусс смог бы дольше находиться рядом с Йонасом Винегором на финальном подъёме.
Сепп Кусс: «Думаю, это был болельщик, наклонившийся к дороге. Всё случилось внезапно. Это Тур, здесь всегда много людей. Было бы идеально, если бы ничего не случилось. Но это крупнейшая гонка мира, и многие люди просто не понимают, что происходит. В городе дорога сужалась, мы просто хотели сбавить скорость, чтобы отпустить отрыв. И вдруг на обочине дороги кто-то захотел сделать селфи. Я даже не увидел этого зрителя. К счастью, адреналин помог мне проехать этот этап. Имею в виду, что надо просто продолжать гонку, несмотря на то, что случается, с этим ничего не поделать. Неудобно, но могло быть хуже. На велосипеде чувствую себя прекрасно».
В интервью Wielerflits Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma, сказал: «Сегодня получили большой удар - Натан упал и сильно ударился, Дилан и Сепп тоже падали. Это нарушило нашу тактику. Нам не хватало мощности Натана в начале этапа, а сил Сеппа - в финале».
Йонас Вингегор: «Невозможно запретить людям смотреть гонку, но, считаю, что зрители просто не должны выходить на дорогу, чтобы сделать кадр. Просто стойте на обочине, а не на дороге».
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