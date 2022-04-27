Фабио Якобсен сошёл с Тур де Франс-2023 перед 12-м этапом

Фабио Якобсен не выйдет на старт 12 этапа Тур де Франс-2023

Чемпион Европы Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) не выйдет на старт 12 этапа Тур де Франс-2023. Посовещавшись с командой Soudal Quick-Step, 26-летний нидерландский спринтер решил завершить гонку, так как после падения на 4-м этапе не может бороться в полную силу за победу в спринтах.

©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «После обсуждений с командой мы решили, что мне лучше закончить Тур де Франс сейчас. Причина в моём падении на 4-м этапе. В данный момент мне не представляется возможным доехать до Парижа, потому что я не восстановился, тело до сих пор ощущает последствия падения.

Мне очень жаль покидать Большую Петлю, потому что для меня эта гонка была важной целью. Я хотел выдать максимум вместе с командой. Сейчас восстановлюсь, приведу в порядок мысли, надеюсь, в этом сезоне вернусь к своей лучшей форме».

Фабио Якобсен во второй раз в карьере принимал участие в Тур де Франс. Его дебют в прошлом году был успешным, тогда нидерландский спринтер одержал победу на 2-м этапе и проехал гонку до конца.

Во время Тур де Франс Фабио Якобсен рассказал, что выступает в команде Soudal Quick-Step последний сезон и ведёт переговоры с другими командами.