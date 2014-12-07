Фабио Якобсен уйдёт из команды Soudal Quick-Step после завершения сезона

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Фабио Якобсен: «К сожалению, не могу остаться в Soudal Quick-Step»
Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) подтвердил, что собирается менять команду по истечении контракта с велокомандой Soudal Quick-Step. 26-летний нидерландский спринтер всю профессиональную карьеру выступает в команде Патрика Лефевра, куда пришёл в 2018 году. За шесть лет Фабио Якобсен принёс бельгийской команде 43 победы, в том числе на этапе Тур де Франс и пяти этапах Вуэльты Испании.
В интервью изданию NOS после 9 этапа Тур де Франс-2023 Фабио Якосбен подтвердил, что уже объявил о своём решении Патрику Лефевру.
Фабио Якобсен: «Я поговорил с Патриком в автобусе во время Тура. В конце разговора мы обнялись. К сожалению, остаться я не могу, мне надо искать другую команду. Поиски ещё продолжаются, выглядят многообещающе. Я был членом семьи Quick Step шесть лет, эта команда навсегда в моём сердце, как и Патрик. Хочу завершить работу здесь, а где начну выступать, узнаете 1 августа.
Я уже готовился к уходу из команды, просто не виделся с Патриком с весны. Он, как босс команды, тоже должен был оценить ситуацию, мне надо было с ним всё обсудить. Мы не хотели ссориться перед тем, как наши пути разойдутся.
Тим Мерлир будет выступать в команде ближайшие три года, поэтому если я останусь ещё на два года, мне придётся делить полномочия с Ремко или другим топовым спринтером. А я хочу поехать на Тур, бороться в спринтах, чего у меня не получится с Soudal Quick-Step в ближайшие два года».
Фабио Якобсен не стал подтверждать циркулировавшие новости о его возможном переходе в команду DSM-Firmenich, сказав, что «это хорошая голландско-швейцарская команда», а все объявления состоятся после Тура, который он хочет завершить со своей второй семьёй.
На Тур де Франс Фабио Якобсен пока не смог одержать вторую в карьере победу на этапе. На 4-м этапе он упал за полтора километра до финиша.
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Earl57
Фабио Якобсен уйдёт из команды ... (1)
Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...
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Гонщик
Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
Цитата: cmap_nep
А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу...
Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ...
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Гонщик
Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
Цитата: SVS
От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!
Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.
Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.
Всё интереснее и интереснее (тм) :)!
P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :).
Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек .
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Гонщик
Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
Цитата: SVS
ИМХО, кто здесь мудро поступает (на удивление), так это Тадей. Откусывает ровно так, чтобы юмба продолжала тянуть жёлтое. А не перекладывать на плечи своей команды.
Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ...
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Victor
Национальные чемпионаты по шос ... (79)
Результаты чемпионата Беларуси (чемпионат проводился в открытом формате, россияне участвовали вне зачёта)
Разделка, мужчины:
1. Евгений Королёк 29:53
2. Денис Мазур 30:15
3. Роман Романов 30:38
россиянин Илья Байдиков вне зачёта приехал третьим с результатом 30:37
Групповая гонка, мужчины:
1. Евгений Соболь
2. Евгений Королёк
3. Сергей Шевченко
и снова Илья Байдиков из Самары был третьим на финише
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sstasuk
Йонас Вингегор: “Я смог ограни ... (6)
Цитата: Yuriy 17
Интересно, ослабеет ли основной горный развозчик С. Кусс, едущий после Джиро в ногах. Когда это произойдёт, на второй или третьей неделе?
Как это скажется на тактике Й. Вингегора?
Тем более, С. Кусс зачем-то здесь в 10-ке генерале находится. Показывает себя перед заключением нового контракта?
С другой стороны, Т. Дюмулен и К. Фрум в 2018 были 2-ой и 3-й на Тур де Франс после подиумов Джиро.
Кусс в десятке скорее следствие, он везет почти до самого конца, там просто негде проигрывать десятки минут.
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SVS
Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!
Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.
Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.
Всё интереснее и интереснее (тм) :)!
P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :).
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