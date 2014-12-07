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Фабио Якобсен уйдёт из команды Soudal Quick-Step после завершения сезона

Фабио Якобсен: «К сожалению, не могу остаться в Soudal Quick-Step»

 

 

 Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) подтвердил, что собирается менять команду по истечении контракта с велокомандой Soudal Quick-Step. 26-летний нидерландский спринтер всю профессиональную карьеру выступает в команде Патрика Лефевра, куда пришёл в 2018 году. За шесть лет Фабио Якобсен принёс бельгийской команде 43 победы, в том числе на этапе Тур де Франс и пяти этапах Вуэльты Испании.

 

В интервью изданию NOS после 9 этапа Тур де Франс-2023 Фабио Якосбен подтвердил, что уже объявил о своём решении Патрику Лефевру.

 

Фабио Якобсен: «К сожалению, не могу остаться в Soudal Quick-Step»

 

Фабио Якобсен: «Я поговорил с Патриком в автобусе во время Тура. В конце разговора мы обнялись. К сожалению, остаться я не могу, мне надо искать другую команду. Поиски ещё продолжаются, выглядят многообещающе. Я был членом семьи Quick Step шесть лет, эта команда навсегда в моём сердце, как и Патрик. Хочу завершить работу здесь, а где начну выступать, узнаете 1 августа.

 

Я уже готовился к уходу из команды, просто не виделся с Патриком с весны. Он, как босс команды, тоже должен был оценить ситуацию, мне надо было с ним всё обсудить. Мы не хотели ссориться перед тем, как наши пути разойдутся.

 

Тим Мерлир будет выступать в команде ближайшие три года, поэтому если я останусь ещё на два года, мне придётся делить полномочия с Ремко или другим топовым спринтером. А я хочу поехать на Тур, бороться в спринтах, чего у меня не получится с Soudal Quick-Step в ближайшие два года».

 

Фабио Якобсен не стал подтверждать циркулировавшие новости о его возможном переходе в команду DSM-Firmenich, сказав, что «это хорошая голландско-швейцарская команда», а все объявления состоятся после Тура, который он хочет завершить со своей второй семьёй. 

 

На Тур де Франс  Фабио Якобсен пока не смог одержать вторую в карьере победу на этапе. На 4-м этапе он упал за полтора километра до финиша.

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Soudal Quick Step

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:43 | Регистрация: 7.12.2014

    Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...

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6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Earl57
    Фабио Якобсен уйдёт из команды ... (1)
    Earl57-Фото

    Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    velodoctor-Фото

    Есть ресурс peloton.by, в их группе вк фотки и все результаты и много чего еще, кому действительно интересно. 

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    nightbuster33-Фото
    Первоначально "Барыс" и по тем самым же причинам.
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: cmap_nep
    А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу...
    Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ...

     

     

     

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото
    А у нас всё по-прежнему! :) (с) Ш.Холмс
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!
     
    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.
     
    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.
     
    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!
     
    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 
    Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек .

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    ИМХО, кто здесь мудро поступает (на удивление), так это Тадей. Откусывает ровно так, чтобы юмба продолжала тянуть жёлтое. А не перекладывать на плечи своей команды.
    Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ...

  • Victor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    Victor-Фото

    Результаты чемпионата Беларуси (чемпионат проводился в открытом формате, россияне участвовали вне зачёта)

    Разделка, мужчины:

    1. Евгений Королёк 29:53

    2. Денис Мазур 30:15

    3. Роман Романов 30:38

    россиянин Илья Байдиков вне зачёта приехал третьим с результатом 30:37

     

    Групповая гонка, мужчины:

    1. Евгений Соболь

    2. Евгений Королёк

    3. Сергей Шевченко

    и снова Илья Байдиков из Самары был третьим на финише

  • sstasuk
    Йонас Вингегор: “Я смог ограни ... (6)
    sstasuk-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Интересно, ослабеет ли основной горный развозчик С. Кусс, едущий после Джиро  в ногах. Когда это произойдёт, на второй или третьей неделе? 
    Как это скажется на тактике Й. Вингегора? 
    Тем более, С. Кусс зачем-то здесь в 10-ке генерале находится. Показывает себя перед заключением нового контракта?
     
    С другой стороны, Т. Дюмулен и К. Фрум в 2018 были 2-ой и 3-й на Тур де Франс после подиумов Джиро. 

    Кусс в десятке скорее следствие, он везет почти до самого конца, там просто негде проигрывать десятки минут.

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото

    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!

     

    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.

     

    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.

     

    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!

     

    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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