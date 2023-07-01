Четвёртая победа Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Яспер Филипсен выиграл четвёртый общий спринт на Тур де Франс-2023

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) вновь доминировал в общем спринте, которым завершился 11-й этап Тур де Франс-2023. 25-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл даже без помощи своего товарища по команде Матье ван дер Пула, опередив Дилана Груневегена (Jayco-AlUla) и Фила Баухауса (Bahrain Victorious).

За первые 11 дней гонки Яспер Филипсен выиграл четыре этапа, что стало лучшим результатом с 2017 года, когда Марсель Киттель выиграл пять этапов. Филипсен также стал вторым активным гонщиком пелотона, одержавшим, как минимум, 4 победы в одном выпуске Тур де Франс после рекордов Марка Кэвендиша, который выиграл 6 этапов в 2009 году, 4 этапа - в 2021.

Согласно NTT Data, Яспер Филипсен проехал финальные 20 километров 11 этапа со средней скоростью 60,1 км/ч, на последнем километре ускорился до 65,6 км/ч, пиковая скорость бельгийского спринтера составила 71,1 км/ч.

Это шестая победа на этапе французского Гранд-тура в карьере Филипсена. В этом выпуске Тур де Франс на данный момент Яспер Филипсен проиграл лишь один спринт - на 8-м этапе в Лиможе, где сильнейшим был Мадс Педерсен (Lidl Trek).

Кроме того, Яспер Филипсен стал первым бельгийским гонщиком с 1998 года после Тома Стелса(Tom Steels), выигравшим 4 этапа в одном выпуске Тура. Ваут ван Арт в 2021 и 2022 годах выигрывал по три этапа.

Яспер Филипсен ещё больше укрепил свои позиции в качестве лидера очковой классификации, где лидирует с 323 очками, в то время как у его ближайшего соперника Бриана Кокара (Cofidis) 178 очков после 11 этапа.

На 11-м этапе отрыву дня, в который уехали Андрей Амадор (Andrey Amador/EF Education EasyPost), Матис Лувель (Matîs Louvel /Arkea-Samsic) и Даниэль Осс (Daniel Oss /TotalEnergies) пелотон не дал набрать значительного преимущества. После того, как разрыв достиг 3 минут 20 секунд, команда Alpecin-Deceuninck и команды спринтеров, которые ещё не одержали побед на этапах, включились в работу в голове пелотона.

За 54 км до финиша Матис Лувель, а ещё через 5 км и Андрей Амадор вернулись в пелотон. Лишь Даниэль Осс сопротивлялся пелотону, но и его нагнали за 13,5 км до финиша. После 161 километра в отрыве 36-летний Даниэль Осс получил красный номер самого атакующего гонщика этапа.

Команда Jumbo-Visma возглавила пелотон на финальных километрах и держалась впереди, пока не достигли отметки 3 км до финиша. Спринтеры аккуратно преодолели изгибы дороги на пути к финишу, где Яспер Филипсен, выйдя с колеса Дилана Груневегена, одержал четвёртую победу на Тур де Франс-2023.

В генеральной и других классификациях перестановок не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Яспер Филипсен: «Пока что Тур проходит настолько невероятно, что даже не могу это осознать. Я так горжусь. Рад тому, в какой форме. Мне надо было без проблем доехать до финала, и я справился. И смог выиграть без Матье, хотя его помощь очень облегчает мне задачу. Завтра важный этап, о котором он думал, он хотел сберечь силы и постараться восстановиться после небольшого недомогания. Беспокоиться не о чем.

Сегодня мне пришлось искать колёса, самому находить пространство. Я рад, что сумел сесть на колесо Дилана, а когда он открыл спринт, у меня получилось его обойти. Остаётся ещё три шанса для спринта, но многие хотят уехать в отрыв. Надеюсь, одержу ещё несколько побед, но главное - довезти зелёную майку до Парижа, теперь это моя главная цель».

Дилан Груневеген: «Он не просто так одержал уже четыре победы. Но мы тоже приехали сюда, чтобы выигрывать, но победы я снова не добился. Я начал спринт, но меня обошёл тот, кто быстрее. Я подумал, что у меня получится, но в этом и состоит искусство спринта. Я поехал, когда до финиша было слишком далеко. В итоге он меня обошёл. Перед стартом я был абсолютно уверен, что всё будет хорошо, но в итоге занял второе место. Хотя когда кто-то едет быстрее, ничего с этим не поделаешь. Теперь остаётся выживать неделю, но мы поедем до Парижа. Сейчас же чувствую себя ужасно, потому что предпочёл бы финишировать десятым, чем вторым».

Даниэль Осс: «Мы хотели собрать в отрыве большую группу, хотя теоретически этап был спринтерским. Но оказалось, что мы уехали втроём. Поэтому мы и покатили не слишком быстро, чтобы просвет не был большим.

Я знал эту дорогу, когда повернули направо, нам помогал сильный попутный ветер. Уверен, будь у нас больше гонщиков в отрыве, мы бы поборолись, потому что если отрыв едет очень быстро, его тяжело догонять. Жаль, что со мной никто не поехал. Ведь в велоспорте всякое может случиться. Мог полить сильный дождь, могут быть ошибки, могли догнать ещё ребята. Никогда не знаешь.

Но когда за 20 километров у меня осталось 20 секунд, я понял, что удержаться почти невозможно. Я думал о красном номере, потому что это хорошая награда. Подняться на подиум, услышать приветствия зрителей. Я радуюсь, когда выхожу перед большим количеством людей, это всегда приятно».