Тадей Погачар: “Заряжен бороться на Тур де Франс-2023”

Тадей Погачар готов ко второму раунду борьбы за жёлтую майку Тур де Франс-2023

Перед стартом второй недели Тур де Франс-2023 Тадей Погачар идёт вторым в генеральной классификации, проигрывая защищающему титул Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) 17 секунд.

У 24-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates уже есть победа на королевском горном пиренейском этапе, на всех этапах кроме 5-го он шёл не ниже топ-3 в генеральной классификации, а его товарищ по команде Адам Йейтс завершил первую часть Тур де Франс-2023 на 5-м месте в общем зачёте.

В первый день отдыха на пресс-конференции Тадей Погачар рассказал, с каким настроем подходит ко второй неделе Тур де Франс-2023.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Тадей Погачар: «Почувствовал, что заряжен на борьбу, хотя не знаю, связано ли это с Йонасом. Я просто каждый день хорошо себя чувствую. Сегодня хорошо провёл день отдыха, готов завтра продолжить гонку. Пока что очень доволен этим Туром, мне с каждым днём всё лучше.

Думаю, Jumbo-Visma постараются бросить всё на какой-то из этапов, чтобы попытаться снова нанести мне удар. Но теперь посмотрим. У меня достаточно решимости, я готов ко всему, ко всем вариантам их тактики. Постараюсь быть готовым к любым их действиям.

Теперь у меня уже три пройденных Тура, и в каждом приобретал опыт. Это самая главная гонка года. Приятно выиграть гонку из 50-километрового сольного отрыва, но Тур де Франс длится три недели, где каждый этап платишь цену за усилия, которые прилагал днём раньше. Эту гонку надо ехать головой, нельзя просто поддаться безумству в какой-то день.

Я себя знаю, поэтому никаких сюрпризов моё выступление мне не преподнесло. Больше удивился, что потерял время на Коль-де-Мари-Бланк (на 5-м этапе), но я знаю, что сюда, на Тур, я приехал в хорошей форме. Думаю, получается интересное соперничество с Йонасом. Прошлый выпуск Тура получился одним из лучших в истории, считаю, что и в этом году уже за первую неделю многое произошло. На каждом этапе мы проверяли друг друга, он на один шаг впереди. Получается очень интересная борьба».

Один из главных помощников Тадея Погачара на этом Тур де Франс - его новый товарищ по команде Адам Йейтс. Тадей Погачар отметил, что британский гонщик тоже с каждым этапом едет всё сильнее:

«Он в суперформе, думаю, он тоже едет всё лучше и лучше. Считаю, мы сможем отлично это использовать на предстоящих этапах. Он прекрасный товарищ по команде, а благодаря тому, что он идёт так близко в генеральной классификации, я могу ехать более спокойно».

Когда на пресс-конференции в день отдыха один из журналистов предположил, что Jumbo-Visma обработали показатели словенского гонщика и логически вывели, что его восхождение на вулкан стало максимумом его возможностей 35-минутного горовосхождени за всю карьеру, Тадей Погачар ответил:

«Они не знают ни данных моих тренировок, ни данных с гонок. Они даже не знают, сколько я вешу, они многого обо мне не знают… Имею в виду, что они могут предполагать, но я скажу так - этот подъём был одним из лучших, но я способен проехать ещё лучше».