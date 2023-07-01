Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли: «Это был эпический день в жёлтой майке лидера Тур де Франс-2023»

Джей Хиндли (Jai Hindley) потерял жёлтую майку после королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023, пробыв лидером один день. Гонщики Bora-hansgrohe контролировали разрыв относительно отрыва дня с самого старта, но на подъёме высшей категории Турмале уже не смогли помочь своему капитану.

Когда команда Jumbo-Visma увеличила скорость, а затем Сепп Кусс и Йонас Вингегор атаковали, за ними усидел Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а Джей Хиндли сначала попытался держать темп соперников, но через километр отстал.

Однако 27-летнему австралийскому гонщику удалось минимизировать потери. Он финишировал 6-м на этапе, проиграв победителю 2 минуты 39 секунд, а в генеральной классификации Хиндли спустился на третье место, где уступает 1 минуту 34 секунды лидеру Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) и 1 минуту 9 секунд Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

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Джей Хиндли: «Это был просто эпический день в жёлтой майке. Я наслаждался каждую секунду. Хотел ехать своим темпом. Конечно, попытался усидеть на колесе двух сильнейших парней, приложил все силы, но их оказалось недостаточно.

Я потерял контакт на Турмале. Имею в виду, что все ребята команды великолепно меня поддерживали, особенно Эму, он приложил все силы на финальной части этапа, но жёлтая майка была потеряна на Турмале.

Как бы то ни было, на финальном подъёме нога у меня пошла хорошо, я, скажем так, финишировал лучшим среди остальных. Считаю, что мы остались на хорошей позиции, а этот день в жёлтой майке я никогда не забуду».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, мы старались изо всех сил защитить майку, но, думаю, в самом начале немного перетратились. Мы могли бы выждать подольше, позволить разрыву вырасти ещё больше , но когда у тебя в команде майка, и гонка пошла, очень легко увлечься.

Ребята хорошо отработали, все прилагали силы, чтобы помочь Джею удержать майку. В любом случае, на Турмале Jumbo включились по полной. Джей был с ними, но не удержался. А потом было важно, что с ним оставался Эму, он прекрасно отработал.

В финале Джей потерял майку, но мы и так знали, что приехали сюда не ради борьбы за победу на Туре. Главное для нас — подиум. Думаю, сегодня мы сделали ещё один шаг к этой цели. До финала ещё долгая дорога, нам надо оставаться сконцентрированными, но сейчас мы уже на хорошей позиции».