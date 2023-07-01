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Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли: «Это был эпический день в жёлтой майке лидера Тур де Франс-2023»

 

 

Джей Хиндли (Jai Hindley) потерял жёлтую майку после королевского пиренейского 6 этапа Тур де Франс-2023, пробыв лидером один день. Гонщики Bora-hansgrohe контролировали разрыв относительно отрыва дня с самого старта, но на подъёме высшей категории Турмале уже не смогли помочь своему капитану.

 

Когда команда Jumbo-Visma увеличила скорость, а затем Сепп Кусс и Йонас Вингегор атаковали, за ними усидел Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а Джей Хиндли сначала попытался держать темп соперников, но через километр отстал.

 

Однако 27-летнему австралийскому гонщику удалось минимизировать потери. Он финишировал 6-м на этапе, проиграв победителю 2 минуты 39 секунд, а в генеральной классификации Хиндли спустился на третье место, где уступает 1 минуту 34 секунды лидеру Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma) и 1 минуту 9 секунд Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Джей Хиндли потерял жёлтую майку на втором пиренейском этапе Тур де Франс-2023

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & AndreasHartmann

 

Джей Хиндли: «Это был просто эпический день в жёлтой майке. Я наслаждался каждую секунду. Хотел ехать своим темпом. Конечно, попытался усидеть на колесе двух сильнейших парней, приложил все силы, но их оказалось недостаточно.

 

Я потерял контакт на Турмале. Имею в виду, что все ребята команды великолепно меня поддерживали, особенно Эму, он приложил все силы на финальной части этапа, но жёлтая майка была потеряна на Турмале.

 

Как бы то ни было, на финальном подъёме нога у меня пошла хорошо, я, скажем так, финишировал лучшим среди остальных. Считаю, что мы остались на хорошей позиции, а этот день в жёлтой майке я никогда не забуду».

 

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, мы старались изо всех сил защитить майку, но, думаю, в самом начале немного перетратились. Мы могли бы выждать подольше, позволить разрыву вырасти ещё больше , но когда у тебя в команде майка, и гонка пошла, очень легко увлечься.

 

Ребята хорошо отработали, все прилагали силы, чтобы помочь Джею удержать майку. В любом случае, на Турмале Jumbo включились по полной. Джей был с ними, но не удержался. А потом было важно, что с ним оставался Эму, он прекрасно отработал.

 

В финале Джей потерял майку, но мы и так знали, что приехали сюда не ради борьбы за победу на Туре. Главное для нас — подиум. Думаю, сегодня мы сделали ещё один шаг к этой цели. До финала ещё долгая дорога, нам надо оставаться сконцентрированными, но сейчас мы уже на хорошей позиции».  

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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